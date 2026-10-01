Roma, Gerace e l’Argentina: il patto delle radici proietta la Calabria nella storia

Il cammino promosso da AICOTUR e dal Corredor Productivo Italia-Argentina ha stretto la Capitale e il borgo di Gerace in un abbraccio solenne, consacrando un legame di memoria e di futuro tra le nostre radici e l’Oceano. Nella prestigiosa Sala Stampa della Camera dei Deputati, la giornata d’apertura ha celebrato la forza di questa unione sacra. Guidati dalla magistrale moderazione del dottor Gianni Lattanzi, i presenti hanno vissuto momenti di altissimo e commosso valore istituzionale. È stata accolta con grande calore Agustina Ferreyra, sublime voce vincitrice dell’8° Festival della Musica Italiana de La Plata, ed è stato suggellato l’accordo storico tra AICOTUR e il Corredor Productivo per l’espansione della Rete dei Municipi Italia-Argentina. A coronamento dell’incontro, il solenne conferimento del titolo di “Ambasciatore delle Radici”: gli Onorevoli Fabio Porta, Simone Billi e Federica Onori hanno ritirato la pergamena a testimonianza di un impegno che abbraccia il mondo intero, mentre i Senatori Andrea Crisanti, Vincenzo De Sanzo, Francesco Giacobbe e Francesca La Marca hanno fatto giungere il loro convinto sostegno e il loro augurio per questo grande cammino comune.

La visione e il lavoro a Gerace

Dalla Capitale, il battito dell’evento si è trasferito nel cuore antico di Gerace. Nella sede nazionale di AICOTUR, i Sindaci della Rete, i rappresentanti del mondo accademico e gli operatori economici si sono stretti attorno a un’unica tavola per tracciare strategie concrete di riscatto e di crescita. La tavola rotonda ha visto protagonisti il Presidente di AICOTUR Armando Bossio, il Presidente del Consiglio Generale Giuseppe Varacalli, la Segretaria Generale Luisa La Colla, il Responsabile del Corredor Productivo Nicolas Moretti e l’artista Agustina Ferreyra. Accanto a loro, l’anima autentica e le figure di spicco del territorio: l’imprenditore Francesco Bruno, il professor Francesco Calabrò e il sociologo Franco Caccia. Sentiti, vibranti e centrali i saluti del Dott. Giuseppe Barbaro (in rappresentanza dell’On. Orlandino Greco), del Dott. Cosimo Caridi e dell’ex Console Pino Polimeni: la conferma corale che il turismo delle radici è materia viva, fatta di abbracci, di accoglienza antica, di formazione e di valorizzazione sincera della nostra terra.

Il trionfo in Piazza del Tocco

Nella serata finale, la storica Piazza del Tocco si è accesa d’emozione con l’evento “Argentina Canta in Festival”. Artisti, maestri musicisti, tangueros e danzatori di tarantella, giunti con orgoglio da ogni angolo della Calabria, hanno fatto da corona alla maestosa esibizione di Agustina Ferreyra. Con la condotta brillante e appassionata dell’Assessore alla Cultura Marisa Larosa insieme ad Emilio Barone, le note hanno annullato ogni distanza marittima e temporale, regalando una festa solenne di popolo, di cultura e di appartenenza che proietta Gerace e la Calabria intera nell’Olimpo della storia.