Roggiano Gravina, Vincenzo Barbieri nominato commissario comunale di Fratelli d’Italia

A Roggiano Gravina, il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Nicola Caruso, ha nominato Vincenzo Barbieri, consigliere comunale, commissario comunale del partito. Fratelli d’Italia rafforza la propria presenza sul territorio con l’adesione di nuovi iscritti e rappresentanti della comunità locale che hanno scelto di condividere il progetto politico del partito guidato a livello nazionale da Giorgia Meloni.

Tra le adesioni figurano quelle degli ex consiglieri comunali Rita Barbieri, Diego Aloia e Sergio Savaglia, oltre a quella dell’ex sindaco Salvatore De Maio, che mettono a disposizione del gruppo la propria esperienza politica e amministrativa. Fratelli d’Italia continua a crescere in provincia di Cosenza, rafforzando la propria presenza sul territorio e coinvolgendo nuove energie nel progetto politico del partito.