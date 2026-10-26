Rocha: “la Futura merita di più”. Pari amaro contro Pescara, ma è accaduto un fatto storico

Un pareggio che lascia l’amaro in bocca, ma anche una pagina destinata a entrare nella storia del calcio a cinque italiano. La Cadi Antincendi Futura non riesce a conquistare la vittoria contro l’Academy Pescara, nonostante un primo tempo giocato nettamente meglio degli avversari, e deve accontentarsi di un punto dopo la rimonta degli abruzzesi nella seconda frazione. Una partita che conferma le qualità della formazione gialloblù, ma anche le difficoltà incontrate in questo avvio di stagione nel trasformare le prestazioni in risultati. A rendere speciale la serata è però un episodio straordinario: Humberto Honorio e suo figlio Lorenzo, classe 2010, sono andati entrambi a segno nella stessa partita, con il giovanissimo talento che ha realizzato il suo primo gol nel campionato di Serie A2 Élite. Un momento significativo per la famiglia Honorio e per la Futura, che si accompagna tuttavia al rammarico per una vittoria sfumata. Al termine della gara, il tecnico Sylvio Rocha ha analizzato la prestazione della squadra, soffermandosi sulla necessità di gestire meglio tutti i quaranta minuti e sulla determinazione mostrata dai suoi giocatori.

Rocha: “Abbiamo meritato qualcosa di più, ma bisogna gestire tutti i 40 minuti”

Il tecnico gialloblù non nasconde la delusione per un risultato che non rende pienamente giustizia, a suo giudizio, all’impegno e alla qualità espressi dalla squadra. La Futura ha costruito una buona parte della propria prestazione nel primo tempo, prima di subire il ritorno dell’Academy Pescara nella ripresa. Un andamento che lascia al tecnico la consapevolezza del lavoro svolto, ma anche la necessità di migliorare nella gestione delle diverse situazioni della partita. “Prima di tutto mi dispiace tanto – esordisce il tecnico – il rammarico più grande che ho è vedere come questi ragazzi stanno lavorando, vedere come i ragazzi lottano fino alla fine, danno il massimo, stanno lavorando bene con tanta disponibilità. Mi dispiace più che altro per loro, perché secondo me oggi con la partita che hanno fatto nei 40 minuti hanno meritato qualcosa di più. Purtroppo il calcio a cinque è uno sport che si gioca in 40 minuti, dobbiamo gestire tutti i 40 minuti, dobbiamo gestire anche situazioni che non sono solo gioco. Quindi io sono contentissimo con la prestazione, contentissimo con quello che hanno dato tutti quelli che sono entrati in campo, però dispiaciuto tanto per il risultato finale, anche se abbiamo fatto un punto che muove la classifica. Non era quello che cercavamo e purtroppo dobbiamo continuare su questa linea di prestazioni per cambiare solamente la dinamica di risultati”. Parole che fotografano il momento della formazione gialloblù, chiamata a trovare maggiore continuità nei risultati senza perdere la fiducia nel percorso intrapreso.

La storia degli Honorio: Lorenzo segna il primo gol in A2 Élite insieme a papà Humberto

Se il pareggio contro Pescara lascia qualche rimpianto, la partita consegna alla Futura e al futsal italiano un episodio particolare. Lorenzo Honorio, nato nel 2010 e figlio di Humberto Honorio, ha segnato per la prima volta in Serie A2 Élite, condividendo il tabellino dei marcatori con il padre, anche lui a segno nella stessa gara. Un momento che rappresenta una tappa importante nella crescita sportiva del giovane calciatore, già capace di ritagliarsi spazio nella formazione gialloblù. Sylvio Rocha ha sottolineato le qualità tecniche e umane di Humberto, soffermandosi poi sul percorso di Lorenzo e sulla necessità di accompagnarne lo sviluppo senza caricarlo di responsabilità eccessive. “Non sono io che devo dire chi è Honorio – commenta Rocha – conosciamo tutti la sua qualità calcistica e la sua qualità umana. È una persona di un valore umano grandissimo. E Lorenzo per me mi ha sorpreso con la qualità che ha questo ragazzo: è un ragazzo che ha ancora tanto da imparare, tanto da migliorare, però secondo me sta nella strada giusta. Dobbiamo saperlo mettere in campo piano piano per non mettere troppa pressione, non accelerare il processo di crescita. Come ha dimostrato oggi, è un giocatore importante per noi con la rosa che abbiamo, e ogni volta che va in campo sta dimostrando che la fiducia che gli stiamo dando lui la sta ripagando con altissimo livello. Sono contentissimo per lui, però ripeto, oggi è mancato essere contento al 100%: i tre punti”. Il tecnico ribadisce così la fiducia nel giovane Honorio, considerato una risorsa importante per la squadra, pur nella consapevolezza che il suo percorso di crescita debba procedere gradualmente.

Futura, ora la trasferta di Taranto: Rocha chiede una svolta nei risultati

Archiviato il pareggio contro l’Academy Pescara, la Cadi Antincendi Futura guarda già al prossimo impegno sul campo del Taranto, con l’obiettivo di trasformare le buone prestazioni in punti preziosi per la classifica. Rocha continua a esprimere piena fiducia nei suoi giocatori e nella società, sottolineando come il problema principale di questo inizio di stagione sia rappresentato dai risultati, non dall’atteggiamento della squadra o dalla qualità del lavoro quotidiano. Il tecnico auspica che il rammarico per la rimonta subita possa trasformarsi in una reazione positiva già nella prossima partita. “Penso di sì. Il gruppo merita, la società merita, Nino Mallamaci merita, Filiberto merita. Sono gente che dà il massimo per quella società; i giocatori, a parte essere dei grandi professionisti, sono gente che sente la squadra. Quanto a questo non possiamo dire niente, non c’è nessuno da mettere in discussione. Il problema è solo che abbiamo avuto un inizio un po’ complicato quanto a risultati. Dobbiamo cercare di cambiare solo questa dinamica: manca cercare di fare punti per metterci in una condizione di classifica migliore. Contentissimo del lavoro fatto, contentissimo della forma con cui la società lavora e contentissimo dei ragazzi: niente da dire di nessuno. Speriamo di poter cambiare questa dinamica ed entrare in una dinamica positiva per dare questa soddisfazione che si merita tanto ai ragazzi, alla società e alla gente che viene a vedere la partita”. La trasferta di Taranto rappresenterà dunque una nuova occasione per cercare quella vittoria che possa dare una svolta al cammino della Futura, dopo una serata che resterà comunque memorabile per il gol del giovane Lorenzo Honorio insieme al padre Humberto.

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