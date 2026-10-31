Roccella Ionica, dal 7 al 29 novembre ritorna il Festival delle Narrazioni “Variazioni”

La cultura come strumento di dialogo, conoscenza e partecipazione, capace di intrecciare linguaggi diversi e mettere in relazione esperienze, generazioni e sensibilità. È questa la visione che anima la seconda edizione del Festival delle Narrazioni “Variazioni”, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Roccella Jonica guidato da Rossella Scherl, con l’obiettivo di valorizzare la ricchezza delle espressioni artistiche e culturali e rafforzare il legame tra la comunità e i luoghi della cultura.

Il Festival, che si svolgerà dal 7 al 29 novembre tra l’ex Convento dei Minimi e l’Auditorium comunale Unità d’Italia, conferma l’impegno dell’Amministrazione a favore della valorizzazione culturale del territorio, offrendo al pubblico nuove occasioni di scoperta e approfondimento attraverso il teatro, la danza, la musica, la ricerca archeologica e la scrittura creativa.

I primi cinque appuntamenti avranno luogo nella storica cornice dell’ex Convento dei Minimi, dove il 7 novembre, alle ore 18:30, debutterà lo spettacolo teatrale “Inventio d’Aspremont”, una commedia epico realista di e con Salvatore Annaloro e Fabio Cuzzola, ispirata alla Chanson d’Aspremont, il poema epico medievale che narra lo scontro tra Carlo Magno e i Saraceni sulle pendici dell’Aspromonte e la nascita del giovane Orlando come paladino.

La sera seguente (domenica 8 novembre), alle ore 19, andrà in scena “Civico 22”, una produzione del Centro Studi Quasimodo APS ETS in cui teatro e musica si incontrano per raccontare ciò che spesso resta inascoltato: le storie, i sogni e la dignità di chi parte, di chi resta e di chi aspetta.

Si proseguirà il 14 novembre alle ore 19 con il progetto di teatro contemporaneo “Missed Connections”, con regia e drammaturgia di Caterina Panconesi e Gianpietro Patania, ispirato agli annunci pubblicati sulla piattaforma americana Craigslist, mentre il 15 novembre, alle ore 19, sarà protagonista la musica lirica con il concerto “Recitar Cantando” del soprano Songyi Park accompagnata dalla pianista Sion An.

L’ultima serata all’ex Convento dei Minimi, in programma il 22 novembre, alle ore 19, dal titolo “Roccella Survey”, sarà incentrata su un progetto di ricerca di topografia archeologica nel territorio di Roccella Jonica, curato dal Dott. Francesco Parrotta (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia), dal Prof. Antonino Facella (Università di Genova) e dal Dott. Giuseppe Hyeraci (Archeologo e Ricercatore indipendente).

A concludere la seconda edizione del Festival delle Narrazioni saranno due appuntamenti all’Auditorium Unità d’Italia, che per l’occasione torna alla piena fruizione del pubblico dopo la chiusura per lavori: il 28 novembre, alle ore 19, “Il Grande Gatsby” porterà in scena il romanzo di Francis Scott Fitzgerald in una narrazione in danza curata dall’ASD Danza Dionysos diretta da Ivana Sanci, mentre il 29 novembre, alle ore 19, “Il Canto di Natale Diversificato” rielaborerà l’opera di Charles Dickens in uno spettacolo curato dall’ASD Tersicore diretta da Lidia Strangio.

Nel corso del Festival sarà, inoltre, attivo un laboratorio di scrittura creativa, lettura e manipolazione dal titolo “Storie in Tasca: il Viaggio degli Oggetti Eroi” a cura di Vincenzo Muià, rivolto agli alunni delle classi III della scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “Falcone-Borsellino” di Caulonia – Roccella, sede di Roccella.