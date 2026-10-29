Roccella Ionica capitale della cardiologia con Epizephyrii Heart: i grandi esperti italiani si riuniscono nella Locride

Roccella Ionica si prepara a ospitare un importante appuntamento scientifico di rilievo nazionale. Il 6 e 7 novembre 2026, l’Hotel Kennedy sarà la sede della seconda edizione di Epizephyrii Heart, il congresso nazionale di cardiologia promosso nell’ambito delle attività della S.O.C. Cardiologia-UTIC-Elettrofisiologia e Cardiostimolazione dell’Ospedale di Locri, diretta dal dott. Vittorio Aspromonte.

Dopo il successo della prima edizione, l’evento torna nella Locride con un programma scientifico che vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti della cardiologia italiana. Due giornate di approfondimento e confronto dedicate ai più recenti sviluppi della ricerca scientifica, alle innovazioni tecnologiche e alle nuove strategie per la cura delle malattie cardiovascolari.

La grande cardiologia italiana si incontra nella Locride

Il congresso rappresenta un’occasione significativa non soltanto per la comunità medica, chiamata a confrontarsi sulle evoluzioni della disciplina, ma anche per l’intero territorio. Portare a Roccella Ionica un evento scientifico di portata nazionale significa infatti contribuire alla valorizzazione della Locride e dimostrare come anche una realtà ospedaliera periferica possa diventare protagonista di iniziative di formazione, aggiornamento professionale e confronto scientifico di alto livello.

Al centro dell’iniziativa c’è la volontà di investire nella crescita della Cardiologia dell’Ospedale di Locri, rafforzandone il ruolo attraverso la collaborazione e lo scambio di conoscenze con gli specialisti del settore. Un percorso che punta a creare nuove opportunità per la sanità locale e per il territorio, valorizzando le competenze professionali e la capacità organizzativa della struttura ospedaliera.

Con la sua seconda edizione, Epizephyrii Heart rinnova dunque l’impegno a promuovere la formazione e l’aggiornamento scientifico, portando nella Locride il confronto sulle nuove prospettive della cardiologia e sulle strategie più avanzate per affrontare le patologie cardiovascolari.