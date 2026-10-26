Roberto Occhiuto presenta il suo libro a Venezia, confronto con il sindaco sulle sfide del Paese

Giovedì 29 ottobre, alle 18:30, il presidente della Regione Calabria sarà al Centro Candiani di Mestre per presentare “Il coraggio di governare. Idee liberali, la forza di realizzare”. Al centro dell'incontro con Simone Venturini i temi del governo del territorio, delle riforme e del futuro dell'Italia

Roberto Occhiuto
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Giovedì 29 ottobre, alle ore 18.30, al Centro Candiani di Mestre, il presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto, presenterà, dialogando con il sindaco di Venezia, Simone Venturini, il suo libro “Il coraggio di governare. Idee liberali, la forza di realizzare”, edito da Piemme. L’incontro sarà l’occasione per un interessante confronto tra il governatore azzurro e il sindaco veneziano sui temi del governo del territorio, delle riforme, delle sfide future che attendono il Paese e della capacità degli amministratori locali di tradurre le idee in risultati concreti. L’appuntamento si terrà presso il Centro Candiani, in piazza Luigi Candiani 7, a Mestre.

Il coraggio di Governare

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