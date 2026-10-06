Roberto Occhiuto presenta a Milano “Il coraggio di governare”

Giovedì 8 ottobre alle 18:30 il presidente Roberto Occhiuto sarà alla Libreria Rizzoli, nella Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, per la presentazione del suo libro “Il coraggio di governare. Idee liberali, la forza di realizzarle”

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Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Roberto Occhiuto porta a Milano il suo libro “Il coraggio di governare. Idee liberali, la forza di realizzarle”. L’appuntamento è fissato per giovedì 8 ottobre alle ore 18:30 nella prestigiosa cornice della Libreria Rizzoli di Milano, all’interno della Galleria Vittorio Emanuele II. La presentazione milanese rappresenta una nuova occasione pubblica dedicata al volume firmato da Occhiuto e pubblicato da Piemme, come indicato nella locandina dell’evento. Al centro del libro, già a partire dal titolo e dal sottotitolo, c’è il tema del governo e dell’azione politica, affrontato attraverso il riferimento alle idee liberali e alla capacità di trasformarle in iniziative concrete.

 

“Il coraggio di governare”, il libro di Roberto Occhiuto

Il titolo del volume concentra l’attenzione su un concetto preciso: il coraggio richiesto dall’esercizio del governo. L’espressione scelta per il libro lega direttamente l’attività politica alla capacità di assumere decisioni e di tradurre una visione in azione. Il sottotitolo, “Idee liberali, la forza di realizzarle”, individua invece il riferimento culturale attorno al quale è costruita l’opera. La presentazione di Milano offrirà dunque l’occasione per porre al centro del confronto i contenuti del libro e la riflessione proposta dall’autore sul rapporto tra idee, responsabilità di governo e realizzazione delle scelte politiche. Il volume è pubblicato da Piemme, come riportato sulla copertina presente nella locandina ufficiale dell’incontro.

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