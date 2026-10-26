Road to Election: a Reggio Calabria e Messina prende il via la Scuola Femminista di Politica

Prende il via oggi, lunedì 26 ottobre alle ore 18:30, Road to

Election, la Scuola Femminista di Politica promossa da Road to 50% APS. Il progetto coinvolgerà Reggio Calabria e Messina fino a maggio 2027, con un percorso di formazione e attivismo civico gratuito che vuole offrire strumenti concreti per partecipare alla vita pubblica e trasformare i bisogni dei territori in proposte politiche inclusive. L’iniziativa è finanziata dal Fondo Femminista Semia e promossa in collaborazione con Forum delle Idee, il gruppo giovani SottoSopra di Save the Children, la realtà civica Reggio per Tutte e

FARE ECO. La rete di collaborazione valorizza l’esperienza delle realtà locali e la partecipazione diretta delle comunità.

Dall’ABC della parità di genere alle politiche pubbliche

Il percorso inizierà con tre incontri introduttivi di “ABC della Parità di Genere”, per confrontarsi su stereotipi, disuguaglianze e ostacoli alla partecipazione. I primi appuntamenti sono lunedì 26 ottobre

alle ore 18:30 e lunedì 9 novembre alle ore 18:30; la data del terzo incontro verrà concordata con le persone partecipanti. Dal 2027 entrerà nel vivo la Scuola Femminista di Politica, con occasioni di formazione e confronto per comprendere come si elaborano politiche pubbliche attente alla parità di genere, ai diversi bisogni della cittadinanza e all’inclusione.

Le date dei successivi incontri, fino a maggio, saranno definite insieme alle persone partecipanti, per favorire il coinvolgimento e rendere il percorso accessibile a chi desidera contribuire.

Due gruppi di attivismo sulle sponde dello Stretto

In parallelo, anche a Messina si svolgeranno incontri analoghi: l’obiettivo è far crescere due gruppi di attivismo, uno a Reggio Calabria e uno a Messina, capaci di confrontarsi e agire nei rispettivi territori, rafforzando una rete civica condivisa nell’area dello Stretto. Il percorso si concluderà a maggio, nell’ambito della IV edizione del Festival delle Pari Opportunità dello Stretto.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le persone, ragazze e ragazzi compresi, senza bisogno di conoscenze pregresse. È necessario essere tesserati a Road to 50% APS o a una delle associazioni partner. Chi vuole partecipare può presentarsi direttamente oggi, 26 ottobre, alle ore 18:30, in via Paolo Pellicano 21 H a Reggio Calabria,

oppure scrivere a roadto50percent@gmail.com per informazioni.

Il programma completo.