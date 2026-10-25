Risultati Serie D: il Sambiase batte la Nissa e passa in vetta in attesa della Reggina, ok la Vibonese. La classifica

Il girone I di Serie D ha una nuova squadra in vetta solitaria, da capire soltanto se momentanea o meno. Il Sambiase batte la Nissa per 1-0 volando in testa, in attesa della Reggina, che non ha giocato oggi a Favara; recupererà mercoledì. Prova a tenere il passo la Vibonese, che sbanca Ragusa, fresca di annuncio di cessione societaria. L’Avola scivola in sesta posizione, dopo il KO a Palermo. Pari tra Siracusa e Trapani. Il Milazzo batte di misura il Modica, tonfo Licata: dopo una grande striscia positiva, sconfitta per 4-0 a Gela.
Risultati Serie D girone I, 9ª giornata
Domenica 25 ottobre
Ore 14.30
Athletic Palermo-Avola 1-0
PraiaTortora-Vigor Lamezia 1-0
Sambiase-Nissa 1-0
Siracusa-Trapani 1-1
Ragusa-Vibonese 1-3
Ore 15.00
Gela-Licata 4-0
Milazzo-Modica 1-0
Ore 15.30
Enna-Igea Virtus 2-2
RINVIATA
Castrumfavara-Reggina (si recupera mercoledì 28 ottobre alle ore 14.30)
Classifica Serie D girone I
- Sambiase 20
- Reggina 19*
- Vibonese 18
- Licata 17
- Milazzo 17
- Avola 16
- Digiesse PraiaTortora 15
- Igea Virtus 15
- Athletic Palermo 11*
- Nissa 9
- Gela 9 (-1)
- Vigor Lamezia 8
- Siracusa 8 (-7)
- Castrumfavara 7*
- Modica 7*
- Trapani 5 (-5)
- Ragusa 3
- Enna 2
*una partita in meno
Prossimo Turno Serie D girone I, 10ª giornata
Domenica 1 novembre
Ore 14.30
Avola-Siracusa
Igea Virtus-Sambiase
Licata-PraiaTortora
Modica-Gela
Nissa-Castrumfavara
Reggina-Ragusa
Trapani-Enna
Vibonese-Milazzo
Vigor Lamezia-Athletic Palermo