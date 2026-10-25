Risultati Serie D: il Sambiase batte la Nissa e passa in vetta in attesa della Reggina, ok la Vibonese. La classifica

Tutti i risultati della 9ª giornata del girone I di Serie D e la nuova classifica aggiornata dopo le gare del pomeriggio

sambiase
Foto A.S.D. Sambiase

Il girone I di Serie D ha una nuova squadra in vetta solitaria, da capire soltanto se momentanea o meno. Il Sambiase batte la Nissa per 1-0 volando in testa, in attesa della Reggina, che non ha giocato oggi a Favara; recupererà mercoledì. Prova a tenere il passo la Vibonese, che sbanca Ragusa, fresca di annuncio di cessione societaria. L’Avola scivola in sesta posizione, dopo il KO a Palermo. Pari tra Siracusa e Trapani. Il Milazzo batte di misura il Modica, tonfo Licata: dopo una grande striscia positiva, sconfitta per 4-0 a Gela.

Risultati Serie D girone I, 9ª giornata

Domenica 25 ottobre

Ore 14.30
Athletic Palermo-Avola 1-0
PraiaTortora-Vigor Lamezia 1-0
Sambiase-Nissa 1-0
Siracusa-Trapani 1-1
Ragusa-Vibonese 1-3

Ore 15.00
Gela-Licata 4-0
Milazzo-Modica 1-0

Ore 15.30
Enna-Igea Virtus 2-2

RINVIATA
Castrumfavara-Reggina (si recupera mercoledì 28 ottobre alle ore 14.30)

Classifica Serie D girone I

  1. Sambiase 20
  2. Reggina 19*
  3. Vibonese 18
  4. Licata 17
  5. Milazzo 17
  6. Avola 16
  7. Digiesse PraiaTortora 15
  8. Igea Virtus 15
  9. Athletic Palermo 11*
  10. Nissa 9
  11. Gela 9 (-1)
  12. Vigor Lamezia 8
  13. Siracusa 8 (-7)
  14. Castrumfavara 7*
  15. Modica 7*
  16. Trapani 5 (-5)
  17. Ragusa 3
  18. Enna 2

*una partita in meno

Prossimo Turno Serie D girone I, 10ª giornata

Domenica 1 novembre 

Ore 14.30
Avola-Siracusa
Igea Virtus-Sambiase
Licata-PraiaTortora
Modica-Gela
Nissa-Castrumfavara
Reggina-Ragusa
Trapani-Enna
Vibonese-Milazzo
Vigor Lamezia-Athletic Palermo

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