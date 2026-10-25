Risultati Serie D: il Sambiase batte la Nissa e passa in vetta in attesa della Reggina, ok la Vibonese. La classifica

Il girone I di Serie D ha una nuova squadra in vetta solitaria, da capire soltanto se momentanea o meno. Il Sambiase batte la Nissa per 1-0 volando in testa, in attesa della Reggina, che non ha giocato oggi a Favara; recupererà mercoledì. Prova a tenere il passo la Vibonese, che sbanca Ragusa, fresca di annuncio di cessione societaria. L’Avola scivola in sesta posizione, dopo il KO a Palermo. Pari tra Siracusa e Trapani. Il Milazzo batte di misura il Modica, tonfo Licata: dopo una grande striscia positiva, sconfitta per 4-0 a Gela.

Risultati Serie D girone I, 9ª giornata

Domenica 25 ottobre

Ore 14.30

Athletic Palermo-Avola 1-0

PraiaTortora-Vigor Lamezia 1-0

Sambiase-Nissa 1-0

Siracusa-Trapani 1-1

Ragusa-Vibonese 1-3

Ore 15.00

Gela-Licata 4-0

Milazzo-Modica 1-0

Ore 15.30

Enna-Igea Virtus 2-2

RINVIATA

Castrumfavara-Reggina (si recupera mercoledì 28 ottobre alle ore 14.30)

Classifica Serie D girone I

Sambiase 20 Reggina 19* Vibonese 18 Licata 17 Milazzo 17 Avola 16 Digiesse PraiaTortora 15 Igea Virtus 15 Athletic Palermo 11* Nissa 9 Gela 9 (-1) Vigor Lamezia 8 Siracusa 8 (-7) Castrumfavara 7* Modica 7* Trapani 5 (-5) Ragusa 3 Enna 2

*una partita in meno

Prossimo Turno Serie D girone I, 10ª giornata

Domenica 1 novembre

Ore 14.30

Avola-Siracusa

Igea Virtus-Sambiase

Licata-PraiaTortora

Modica-Gela

Nissa-Castrumfavara

Reggina-Ragusa

Trapani-Enna

Vibonese-Milazzo

Vigor Lamezia-Athletic Palermo