Risate al teatro “Cilea” con i comici di Zelig e Colorado per il gran finale del Festival “Facce da bronzi”

Il Festival Nazionale del cabaret “Facce da Bronzi” si prepara a entrare nel vivo con la fase finale, in programma il 23 e 25 ottobre, alle ore 21.00, al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria. Due serate dedicate alla comicità e allo spettacolo, che vedranno protagonisti i talenti selezionati nel corso delle tappe nazionali del festival, pronti a contendersi l’ambito premio “Facce da bronzi” dedicato quest’anno al centenario dalla nascita dell’attore Dario Fo.

Nove comici provenienti da diverse regioni italiane si presenteranno il 23 ottobre al pubblico del Cilea con pezzi inediti ed originali. Da Milano la quota rosa con le comiche Maria Teresa Deligio e Adele Trapani (di origini francesi). Dalla capitale arrivano i giovani romani Federico Anastasia, Nicolas Cristofanelli e Adel Ahmed. Per il sud Italia, invece, Francesco Arno, da Cosenza, Marco Fontanarosa, da Catania, Salvo Di Mari, da Rosolini (SR), e il trio comico “Stelle Scadenti”, composto da Antonio Garzya, Francesco De Pascalis e Stefano Greco, provenienti da Lecce.

Traghettatore della serata il presentatore reggino Marco Mauro, che accompagnerà gli spettatori ad assistere alle esibizioni dei semifinalisti e dei numerosi momenti di intrattenimento con importanti protagonisti della comicità italiana: Paolo Migone, amatissimo volto di Zelig e riconoscibile grazie al suo camice bianco e un caratteristico segno nero intorno all’occhio; Gigi Miseferi, attore e comico legato alla storia del Bagaglino, protagonista di una lunga esperienza tra teatro e televisione; A completare il cast sarà Rocco Ciarmoli, attore e cabarettista conosciuto dal pubblico televisivo per le sue partecipazioni a Zelig, con il personaggio di “Rocco il Gigolò”.

Nel corso della serata sarà, inoltre, conferito il Premio “Guerrieri”, riconoscimento ideato da Giuseppe Piromalli, direttore artistico dell’Officina dell’Arte, destinato a personalità che si sono particolarmente distinte nei campi della legalità, dell’informazione, dell’arte e del teatro.

Al termine della serata, saranno individuati i concorrenti che accederanno alla finalissima del festival, in programma domenica 25 ottobre 2026, dove verrà decretato il vincitore dell’undicesima edizione del Festival.

La serata conclusiva vedrà la partecipazione di altri protagonisti della comicità italiana guidati dall’imitatore reggino Gennaro Calabrese e gli ospiti: il duo “I Non Ti Regoli”, formato da Giuseppe Mazzacuva e Giuseppe Scorza, Pino e gli Anticorpi, protagonisti di Colorado e Only Fun, e gli artisti di Zelig Vincenzo Albano e Rocco Barbaro.

Il Festival è ideato e prodotto dall’Associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte – APS”, con la direzione artistica dell’autore Alessio Tagliento, e il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, del Comune di Milano, di Roma Capitale e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria con il sostegno della Regione Calabria – PAC 2014-2020, nell’ambito dell’Avviso “Sostegno e promozione turistica e culturale”.