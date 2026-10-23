Risanamento Messina: consegnate 4 case, attesa la graduatoria per 23 famiglie e altri 57 alloggi

Prosegue il percorso di risanamento a Messina, con la consegna delle chiavi di nuove abitazioni a quattro nuclei familiari. Un momento importante per le famiglie coinvolte e per l’attività di ArisMè, l’Agenzia comunale per il risanamento, impegnata negli interventi destinati al superamento delle situazioni di disagio abitativo. Alla consegna erano presenti il sindaco Federico Basile, il presidente di ArisMè Massimo Rizzo, il direttore generale Loredana Bonasera e il sub-commissario Santi Trovato. “Risanamento: una giornata importante per ArisMè”, ha commentato il primo cittadino, sottolineando il nuovo passaggio nel programma di assegnazione degli alloggi.

Messina, quattro famiglie ricevono le chiavi delle nuove abitazioni

Nel dettaglio, tre nuclei familiari provengono da via Palermo, Isolato 13, Area 73 – Nuova perimetrazione, mentre il quarto proviene dal rione Taormina, sulla base di una precedente graduatoria. La consegna delle chiavi rappresenta un ulteriore passaggio nel processo di assegnazione delle abitazioni alle famiglie interessate dagli interventi di risanamento. Un percorso che prosegue attraverso le graduatorie e la disponibilità degli alloggi, con l’obiettivo di dare risposte alle esigenze abitative dei nuclei familiari coinvolti.

Via Rosso da Messina e via Pirandello: attesa la graduatoria per 23 famiglie

Le prossime novità riguarderanno anche altre zone della città. Dopo il 26 ottobre è attesa la pubblicazione della graduatoria definitiva relativa a via Rosso da Messina e via Pirandello, che interessa complessivamente 23 nuclei familiari. Si tratta di un ulteriore passaggio amministrativo nell’ambito delle procedure di assegnazione degli alloggi, che consentirà di definire la posizione delle famiglie interessate. La pubblicazione della graduatoria rappresenterà quindi una nuova tappa nel percorso di risanamento che coinvolge diverse aree del territorio comunale.

Ex Caserma Sabato, verso la consegna di 57 alloggi a Montepiselli

Un’altra novità riguarda l’ex Caserma Sabato, nel quartiere Montepiselli, dove si avvicina la consegna ad ArisMè di 57 alloggi riqualificati dal Comune di Messina. Gli interventi sono stati realizzati nell’ambito del programma PINQuA, il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare, finalizzato alla riqualificazione del patrimonio abitativo. Tutti i 57 appartamenti sono in classe energetica A4, il livello più elevato della classificazione energetica degli edifici, caratterizzato da prestazioni particolarmente efficienti. La prossima consegna degli immobili ad ArisMè rappresenterà un passaggio importante per la loro successiva destinazione nell’ambito delle attività di risanamento.