Ripartono i corsi di ASC Calabria per lavorare nello sport: Pilates, Personal Trainer e calcio giovanile. Tutte le INFO

Nuove opportunità per chi vuole lavorare nel mondo dello sport, acquisire qualifiche professionali e specializzarsi nei settori del fitness, del benessere e dell’attività sportiva giovanile. Ripartono i corsi di formazione di ASC Calabria, con un programma che comprende percorsi per Istruttore Pilates Matwork, Personal Trainer, Allenatore di Calcio Giovanile, Dirigente Sportivo e BLSD. L’iniziativa si rivolge ai tecnici sportivi, agli operatori delle associazioni sportive e del Terzo Settore, ma anche a coloro che intendono trasformare la propria passione per lo sport in un’opportunità professionale. L’obiettivo di ASC Attività Sportive Confederate APS ETS è quello di promuovere la qualificazione delle figure che operano nell’associazionismo sportivo, attraverso una preparazione teorica e pratica adeguata alle esigenze del settore. Diversi i corsi in partenza nelle prossime settimane, con appuntamenti a Reggio Calabria e Limbadi e il rilascio, per i percorsi previsti, di diplomi e tesserini tecnici ASC/CONI.

Corso Pilates Matwork a Limbadi: iscrizioni in scadenza

Tra le iniziative più imminenti figura il Corso di Formazione per Istruttore Pilates Matwork, Livello Base, per il quale il termine delle iscrizioni è prossimo alla scadenza. Il percorso è dedicato all’approccio posturale e alla ginnastica finalizzata alla salute e al fitness, con l’obiettivo di fornire ai partecipanti competenze teoriche e pratiche utili per intraprendere un’attività professionale nel settore del benessere. Le lezioni saranno tenute dalla docente Silvia Celestino e si svolgeranno in presenza nei fine settimana del 24 e 25 ottobre e del 7 e 8 novembre, presso la sede dell’ASD Chinesistudio APS ETS, in via Principe di Piemonte 53, a Limbadi, in provincia di Vibo Valentia. Al termine del percorso formativo è previsto il rilascio del tesserino tecnico e del diploma ufficiale A.S.C./CONI. Il corso rappresenta una delle proposte attraverso cui ASC Calabria intende sostenere la formazione di professionisti qualificati nell’ambito dell’attività fisica e del benessere.

Personal Trainer e BLSD: formazione professionale e competenze salvavita

È inoltre in partenza il nuovo Corso di Formazione per Personal Trainer, affidato alla guida del docente Franco Mazzotta. Il percorso punta a fornire le conoscenze e le tecniche necessarie per accompagnare i clienti nel raggiungimento dei propri obiettivi di allenamento in condizioni di sicurezza ed efficacia. Le iscrizioni sono ancora aperte e il corso, presentato da ASC Calabria come riconosciuto dal CONI, si rivolge a quanti desiderano intraprendere una professione nel settore del fitness. Accanto alla preparazione tecnica, l’associazione dedica particolare attenzione anche alla sicurezza e alla gestione delle emergenze, attraverso l’organizzazione del Corso BLSD, proposto annualmente ai propri tesserati e agli operatori delle realtà sportive. Si tratta di un percorso teorico e pratico, certificato e valido a livello nazionale, finalizzato all’apprendimento delle manovre di rianimazione cardiopolmonare, BLS – Basic Life Support, e all’utilizzo del defibrillatore.

Il corso BLSD, indicato dall’associazione come obbligatorio per le ASD, è dedicato alla diffusione della cultura del primo soccorso e all’acquisizione di competenze utili per affrontare situazioni di emergenza, come arresti cardiaci, reazioni allergiche e infortuni. L’obiettivo è fornire ai partecipanti strumenti e conoscenze salvavita attraverso esercitazioni e formazione specifica. Le attività sono programmate presso la sede ASC di Reggio Calabria nelle giornate di sabato 10 ottobre, dalle ore 15:00 alle 19:00, e domenica 11 ottobre, dalle ore 9:00 alle 13:00. L’iniziativa rientra nell’impegno dell’associazione a favore della preparazione degli operatori sportivi, affinché possano intervenire con maggiore consapevolezza e competenza nelle situazioni che richiedono assistenza immediata.

Allenatore di Calcio Giovanile: un percorso per lavorare con bambini e ragazzi

Tra i percorsi formativi avviati figura anche il Corso di Allenatore di Calcio Giovanile, iniziato il 10 ottobre e organizzato con modalità online e/o in presenza presso la sede ASC Reggio Calabria. L’iniziativa si rivolge a chi desidera acquisire una qualifica per operare nel settore del calcio giovanile, lavorando con bambini e ragazzi all’interno delle associazioni sportive. La preparazione non riguarda esclusivamente gli aspetti tecnici del gioco, ma comprende anche le competenze necessarie per accompagnare i giovani atleti nel loro percorso di crescita, educarli alla pratica sportiva e trasmettere i valori dello sport dentro e fuori dal campo. Al termine del corso è previsto il rilascio del tesserino tecnico e del diploma di Istruttore Calcio Giovanile, indicato come riconosciuto dal CONI. ASC Calabria punta così a formare figure capaci di coniugare la preparazione sportiva con le responsabilità educative che caratterizzano l’attività rivolta ai più giovani.

Eraclini: “Importante occasione per iniziare un percorso lavorativo nello sport”

A sottolineare il valore delle iniziative è il presidente di ASC Calabria, Antonio Eraclini, che evidenzia l’importanza della formazione professionale in un settore interessato da profondi cambiamenti normativi e organizzativi. L’associazione intende rispondere alle nuove esigenze dell’associazionismo sportivo attraverso percorsi differenziati, rivolti a figure con competenze specifiche e capaci di adattarsi alle necessità delle persone con cui lavorano. “Questa è una importante occasione per chi volesse iniziare un percorso lavorativo all’interno dello sport”, afferma Eraclini. “ASC Calabria prosegue la sua attività con l’intento di formare figure specializzate in ciascun settore dello sport ed è per questo che offre diverse opportunità formative in linea con i profondi cambiamenti che ormai da tempo hanno interessato il mondo dell’Associazionismo. C’è sempre più bisogno di avere dei tecnici preparati non solo dal punto di vista tecnico, ma che sappiano agire ed adattare le proprie conoscenze alle necessità di ciascun individuo.”

In arrivo anche il corso per Dirigente Sportivo: come ottenere informazioni

Il programma di formazione di ASC Calabria proseguirà con un ulteriore percorso di imminente attivazione, il Corso di Dirigente Sportivo, finalizzato alla preparazione di figure che operano nella gestione e nell’organizzazione delle attività sportive, con la prospettiva di entrare a far parte dell’Albo Nazionale ASC – CONI. Secondo quanto illustrato dall’associazione, i tesserini e i diplomi rilasciati al termine dei percorsi certificano le competenze acquisite e rappresentano strumenti di qualificazione professionale nel settore del lavoro sportivo, in riferimento al Decreto legislativo n. 36/2021 sulla Riforma dello Sport. L’obiettivo dichiarato è consentire ai partecipanti di acquisire i requisiti necessari per accedere a regolari contratti di collaborazione e alle relative tutele lavorative, nel rispetto della normativa applicabile. Per conoscere i dettagli dei corsi, le modalità di partecipazione e le iscrizioni è possibile consultare le pagine social di ASC Reggio Calabria e ASC Calabria, visitare il sito internet www.ascsportcalabria.it oppure scrivere all’indirizzo email formazione@ascsportcalabria.it.