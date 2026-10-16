Riorganizzazione tratta Gioiosa Jonica-Serra San Bruno, FILT-CGIL: “rammaricati da mancato incontro con Gallo”

“La FILT-CGIL Città Metropolitana di Reggio Calabria esprime forte rammarico per la mancata disponibilità all’incontro da parte dell’Assessore regionale ai Trasporti, On. Gianluca Gallo. Lo scorso 9 settembre è stata formalizzata una richiesta di confronto urgente per discutere la riorganizzazione della tratta Gioiosa Jonica – Serra San Bruno, gestita dalla ditta Federico Autolinee. Il percorso e gli orari storicamente previsti garantivano un servizio essenziale per lavoratori ospedalieri, studenti e cittadini, ottimizzando l’affluenza in un territorio già di per sé disagiato. Le recenti modifiche apportate alla linea ne hanno compromesso l’efficienza, vanificandone l’utilità quotidiana per l’utenza“. È quanto si legge in una nota stampa di Pasquale Laganà, coordinatore Metropolitano Tpl Calabria e dal segretario provinciale Italo Monteleone.

“Nonostante la rilevanza del tema, l’Assessore ha negato la propria disponibilità al dialogo. Non si tratta di una mera questione formale: il confronto con i rappresentanti del territorio è un preciso dovere istituzionale. Da parte delle istituzioni ci si attende una garbatezza che impone l’ascolto delle istanze dei cittadini, anche quando scomode o non condivise. Sottrarsi al dialogo significa privare le parti della possibilità di individuare soluzioni condivise per i servizi essenziali. Prendiamo atto di questa scelta, che riteniamo un’occasione persa per l’Amministrazione e per il territorio. La FILT-CGIL continuerà a portare avanti le proprie battaglie in tutte le sedi opportune: le decisioni e le responsabilità politiche rimangono“, concludono Laganà e Monteleone.