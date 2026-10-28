Rifiuti nel messinese, firmati i contratti per 21 Comuni: appalto da oltre 45 milioni di euro, ecco tutte le città interessate

Nuova fase per la gestione dei rifiuti in 21 Comuni della provincia di Messina. La SRR Messina Area Metropolitana ha sottoscritto i contratti normativi con i due raggruppamenti temporanei di imprese aggiudicatari della gara per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento e lavaggio delle strade e altre attività di igiene pubblica. L’appalto, suddiviso in due lotti, ha un valore complessivo di 45.993.225,81 euro oltre IVA, al netto dei ribassi offerti in sede di gara. I contratti avranno una durata di due anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori due. L’obiettivo dichiarato è migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini, rendere più efficiente la gestione dei rifiuti e aumentare la quantità di materiali effettivamente recuperati e destinati a essere riutilizzati come materie prime seconde.

Rifiuti nel Messinese, primo lotto da 25,4 milioni: i 10 Comuni interessati

Il primo lotto, del valore di 25.432.993,78 euro IVA esclusa, comprende dieci Comuni dell’area ionica e del territorio messinese:

Alì;

Alì Terme;

Fiumedinisi;

Furci Siculo;

Itala;

Limina;

Nizza di Sicilia;

Roccafiorita;

Roccalumera;

Taormina.

Il servizio sarà gestito dal raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Progitec S.r.l., in qualità di capogruppo, insieme a L.T.S. Ambiente S.r.l. ed Ecolandia S.r.l., che partecipano come mandanti.

Secondo lotto da 20,5 milioni: coinvolti 11 Comuni

Il secondo lotto ha un valore di 20.560.232,03 euro oltre IVA e interessa undici Comuni dell’area metropolitana di Messina:

Condrò;

Gualtieri Sicaminò;

Merì;

Monforte San Giorgio;

Pace del Mela;

Rometta;

San Filippo del Mela;

San Pier Niceto;

Santa Lucia del Mela;

Saponara;

Villafranca Tirrena.

In questo caso, la capogruppo del raggruppamento aggiudicatario è Ecolandia S.r.l., affiancata dalle imprese Progitec S.r.l., L.T.S. Ambiente S.r.l. e I.CO.S. S.r.l.

Raccolta differenziata, l’obiettivo è aumentare il recupero dei materiali

Il nuovo affidamento punta a rafforzare l’efficienza dei servizi di igiene urbana nei Comuni coinvolti, attraverso due principali linee di intervento. La prima riguarda il miglioramento della qualità delle attività di raccolta, trasporto dei rifiuti, spazzamento e pulizia delle strade, con l’intento di garantire benefici concreti ai cittadini. La seconda è legata alla gestione della raccolta differenziata. Nei 21 Comuni interessati, dove le percentuali di differenziazione risultano già elevate secondo quanto evidenziato dalla SRR, l’obiettivo è andare oltre la quantità di rifiuti separati e incrementare i materiali effettivamente recuperati e reimmessi nei processi produttivi. La strategia punta quindi a valorizzare maggiormente i rifiuti raccolti, favorendone la trasformazione in materie prime seconde secondo i principi dell’economia circolare.

De Marco: “servizi più efficienti e costi più bassi per i cittadini”

A illustrare gli obiettivi del nuovo affidamento è Matteo De Marco, presidente della SRR Messina Area Metropolitana, che sottolinea la volontà di proseguire nel percorso di miglioramento della gestione dei rifiuti. “Proseguiamo nel solco del lavoro tracciato in questi anni per efficientare il servizio di gestione dei rifiuti e ridurre i costi finali pagati dal cittadino”, afferma De Marco. Il presidente evidenzia inoltre l’importanza della collaborazione con cittadini e imprese per migliorare il funzionamento del sistema. “Un cambio di passo che passa anche dal coinvolgimento del territorio. In entrambi i lotti le imprese aggiudicatarie hanno previsto importanti campagne di sensibilizzazione e comunicazione rivolte a cittadini e attività produttive per renderli protagonisti di un servizio sempre più orientato ai principi e alle strategie dell’economia circolare”, conclude.