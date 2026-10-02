Ricadi, uomo trovato carbonizzato nell’auto in fiamme: si indaga per omicidio

Nella notte del 03 agosto 2026, in località Ciaramiti di Ricadi (VV), all’interno di un’auto in fiamme, è stato rinvenuto il corpo carbonizzato di un uomo. A seguito delle segnalazioni di alcune persone del posto, sul luogo sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Tropea (VV), unitamente ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Ricadi, i quali provvedevano allo spegnimento delle fiamme e della messa in sicurezza dell’autovettura. In seguito, sono stati effettuati sopralluoghi dalla Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo dei Carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia e del RIS di Messina.

L’esame autoptico della salma e i successivi elementi investigativi emersi fanno dubitare dell’ipotesi suicidaria e, pertanto, la Procura di Vibo Valentia ha iscritto un procedimento penale, ad oggi a carico di ignoti, per omicidio e distruzione di cadavere. L’area del ritrovamento è stata posta sotto sequestro e passata al setaccio dalle forze dell’ordine al fine rinvenire ulteriori elementi utili alle indagini. Al vaglio degli investigatori ci sono anche le

telecamere di sorveglianza che insistono nella zona e sono state effettuate diverse perquisizioni dell’abitazione della vittima, al fine di individuare qualsiasi indizio che possa far luce sulla dinamica dei fatti, allo stato riconducibile all’ambito personale e relazionale dell’uomo, il cui passato è oggetto di approfondimento.