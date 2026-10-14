Rende, tutto pronto per la nuova edizione del Cavaliere Identitario nel cuore del centro storico | INFO

Rende si prepara a vivere una nuova edizione del Cavaliere Identitario, trasformando il centro storico in un percorso narrativo fatto di memorie, gusto, testimonianze e identità. Domani e dopodomani il borgo antico accoglierà associazioni, studiosi, amministratori e protagonisti della tradizione calabrese, in un programma che intreccia arte, visite guidate, conferenze e premiazioni.

Domani, 15 ottobre, l’apertura è affidata all’inaugurazione della mostra Il Cibo nell’Arte, curata da Alessandra Carelli, che introduce un viaggio simbolico nel rapporto tra alimentazione e rappresentazione artistica. A seguire, le narrazioni delle associazioni dei centri anziani offriranno uno sguardo autentico sulle comunità del territorio: interverranno Erminia Grispino, Litrenta Mariagiovanna, Antonio Bollareto, Gianna Pugliese, Caterina Regina, Livia Spanò e Francesca Garofalo.

Durante la giornata saranno proclamati i Cavalieri Identitari delle cittadine presenti, un riconoscimento che celebra chi custodisce e tramanda la memoria collettiva.

La dimensione istituzionale dell’evento è confermata dalla presenza dei sindaci invitati: Sandro Principe, Filippo Tocci, Giuseppe Aieta, Donatella Deposito, Roberto Ameruso, Marcello Gaccione, Paolo Pappaterra, Antonio Barile, Gregorio Iannotta e Umberto Mazza.

Il 16 ottobre il centro storico diventerà un vero e proprio itinerario culturale: il raduno al Museo Civico sarà seguito da una visita guidata tra vicoli, palazzi e memorie del borgo.

Nel pomeriggio il convegno Tradizioni – Enogastronomia – Identità: un viaggio attraverso i sensi ed i ricordi offrirà una riflessione ampia sul valore del patrimonio immateriale. A moderare sarà il giornalista Francesco Mannarino, mentre i saluti istituzionali saranno affidati a Antonio Volpentesta, Marinella Castiglione e Maria Brunella Stancato.

Il parterre dei relatori comprende figure di primo piano del mondo associativo, agricolo e accademico: Antonello Grosso La Valle, Tina Nicoletti, Emiliano Iantorno, Lina Pecora, Gianpietro Magliari, Teresa Maradei, Giancarlo Statti, Massimo Magliocchi e l’identity designer Luigia Granata, che esporrà alcune sue creazioni. Le due giornate saranno accompagnate dal cantastorie Marco Moccia, mentre la serata si chiuderà con una degustazione di piatti identitari al ristorante l’Arco.

L’iniziativa, sostenuta dal Comune di Rende, dalla Provincia di Cosenza, dalla Regione Calabria, da Calabria Straordinaria, da Anziani Italia e dall’Associazione Volare APS, conferma la volontà di valorizzare il centro storico come luogo vivo di cultura e partecipazione. Il Cavaliere Identitario si presenta così come un laboratorio di comunità, capace di unire memoria, gusto e tradizione in un racconto condiviso che attraversa generazioni e territori.