Rende, Denise trova un portafogli con 370 euro all’Unical e lo consegna alla Polizia: il Questore la ringrazia

Una storia semplice, ma capace di raccontare molto sul senso civico delle nuove generazioni e sull’importanza di quei gesti che, nella quotidianità, possono fare davvero la differenza. È quanto accaduto a Rende, nel cuore del Campus universitario di Arcavacata, dove una giovane di nome Denise ha trovato un portafogli contenente documenti personali e 370 euro in contanti. Il ritrovamento è avvenuto nella giornata di ieri all’interno della biblioteca del Campus universitario, uno dei luoghi maggiormente frequentati dagli studenti dell’Università della Calabria. Di fronte a quel portafogli lasciato incustodito, Denise non ha avuto esitazioni: il suo unico obiettivo è stato fare in modo che documenti e denaro potessero tornare il prima possibile nelle mani del legittimo proprietario. Un gesto apparentemente ordinario, ma che assume un valore ancora più significativo proprio perché compiuto con naturalezza, senza esitazioni e senza cercare alcun tornaconto personale.

Il ritrovamento nella biblioteca del Campus di Arcavacata

Secondo quanto ricostruito, Denise si trovava nella biblioteca del Campus universitario di Arcavacata di Rende quando ha notato il portafogli smarrito. All’interno erano custoditi i documenti personali del proprietario e una somma in contanti pari a 370 euro. Un contenuto che avrebbe potuto facilmente andare perso definitivamente se il portafogli fosse finito nelle mani sbagliate. La ragazza ha invece scelto immediatamente la strada più corretta, custodendo ciò che aveva trovato con l’intenzione di consegnarlo alle forze dell’ordine e consentire così l’identificazione del proprietario. Il caso ha avuto una soluzione particolarmente rapida grazie a una circostanza favorevole verificatasi poco dopo.

Denise incontra una pattuglia della Polizia di Stato all’Autostazione

Una volta giunta all’Autostazione, Denise ha infatti incrociato una pattuglia della Polizia di Stato impegnata nei servizi di controllo del territorio. La giovane si è quindi rivolta direttamente agli agenti e ha consegnato loro il portafogli nella sua interezza, con all’interno sia i documenti sia i 370 euro in contanti. Da quel momento sono state avviate le verifiche necessarie per individuare la persona alla quale apparteneva quanto rinvenuto. La presenza dei documenti ha consentito agli agenti di risalire al legittimo proprietario, evitando che lo smarrimento si trasformasse in un problema ancora più complesso, con la necessità di rifare documenti e carte personali oltre alla perdita della somma di denaro.

La Polizia rintraccia il proprietario del portafogli

Grazie alla consegna effettuata da Denise, la Polizia di Stato ha potuto rintracciare il proprietario, identificato in Gianluigi, e organizzare la restituzione di tutti gli oggetti smarriti. L’intera vicenda si è così conclusa positivamente, senza che nulla andasse perduto. Il portafogli, i documenti e l’intera somma di denaro sono stati restituiti al proprietario, che ha potuto quindi riavere esattamente ciò che aveva smarrito. Una conclusione resa possibile esclusivamente dall’onestà della giovane e dalla rapidità con cui ha deciso di rivolgersi agli agenti.

Il Questore di Cosenza incontra Denise

La vicenda non si è però conclusa con la semplice restituzione del portafogli. Nella giornata di oggi, il Questore della Provincia di Cosenza ha infatti voluto incontrare personalmente Denise per salutarla e ringraziarla per il comportamento tenuto. Un riconoscimento simbolico ma importante, rivolto a una giovane che ha dimostrato un altissimo senso civico attraverso un gesto tanto semplice quanto significativo. Nella stessa occasione sono stati consegnati a Gianluigi gli oggetti smarriti, chiudendo definitivamente la vicenda iniziata poche ore prima nella biblioteca universitaria.

Un gesto di onestà che diventa esempio

Ciò che rende questa storia particolarmente significativa non è soltanto il valore economico contenuto nel portafogli, ma il comportamento adottato da Denise dal momento del ritrovamento. Di fronte a 370 euro in contanti, ai documenti e agli effetti personali di uno sconosciuto, la ragazza ha scelto di fare ciò che riteneva giusto: restituire tutto. Non c’è stato bisogno di appelli pubblici, ricerche sui social o iniziative particolari. È bastato incontrare una pattuglia della Polizia e affidare agli agenti quanto rinvenuto. È proprio questa spontaneità a rendere l’episodio un esempio positivo.

Arcavacata e l’Università della Calabria al centro di una bella storia

La vicenda assume un valore particolare anche per il luogo in cui si è verificata. Il Campus universitario di Arcavacata, a Rende, rappresenta quotidianamente un punto di incontro per migliaia di giovani provenienti da tutta la Calabria e da numerose altre regioni e Paesi. La biblioteca, in particolare, è uno degli spazi più frequentati dagli studenti, utilizzato per lo studio, la ricerca e la preparazione degli esami. Proprio all’interno di questo contesto universitario è maturata una storia che mette in luce valori che vanno oltre la formazione accademica e riguardano direttamente il senso di responsabilità nei confronti degli altri. La scelta di Denise dimostra come l’università sia anche un luogo nel quale si costruiscono comportamenti, relazioni e una consapevolezza civica destinata ad accompagnare i ragazzi ben oltre il percorso di studi.

L’importanza del senso civico nelle nuove generazioni

L’episodio di Rende offre inevitabilmente uno spunto più ampio sul rapporto tra giovani e società. Molto spesso le nuove generazioni vengono raccontate attraverso difficoltà, fragilità o episodi negativi. Storie come quella di Denise consentono invece di osservare un’altra realtà: quella di ragazzi capaci di agire con responsabilità e rispetto verso gli altri. Il senso civico non passa necessariamente attraverso azioni eccezionali. Talvolta emerge proprio nelle decisioni più semplici: rispettare ciò che appartiene agli altri, aiutare una persona in difficoltà, consegnare un oggetto smarrito, collaborare con le istituzioni. Sono gesti che contribuiscono concretamente a costruire una comunità fondata sulla fiducia.

Quei 370 euro che avrebbero potuto rappresentare una perdita importante

Anche la somma custodita nel portafogli rende facilmente comprensibile l’importanza del gesto. 370 euro possono rappresentare una cifra significativa per chiunque, soprattutto per uno studente, una famiglia o una persona che abbia necessità di affrontare spese quotidiane. A questo si aggiunge il disagio derivante dalla perdita dei documenti personali, che avrebbe comportato ulteriori procedure amministrative e tempi per ottenere nuovi duplicati. La restituzione integrale ha evitato tutto questo. Il proprietario ha potuto riavere sia il denaro sia i propri documenti grazie all’onestà di chi li aveva trovati.

Il ruolo della Polizia di Stato e dei controlli sul territorio

La vicenda evidenzia anche l’importanza della presenza delle forze dell’ordine sul territorio. L’incontro casuale tra Denise e una pattuglia della Polizia di Stato all’Autostazione ha consentito alla ragazza di affidare immediatamente quanto trovato a personale qualificato e di avviare in tempi rapidi le procedure necessarie per individuare il proprietario.

L’attività quotidiana di controllo svolta dalle pattuglie assume quindi anche una funzione di prossimità, diventando un punto di riferimento per i cittadini nelle situazioni più diverse. In questo caso non si trattava di un’emergenza o di un episodio criminale, ma della necessità di restituire alcuni effetti personali. Eppure proprio quella presenza ha permesso di dare una soluzione immediata alla vicenda.

Il ringraziamento istituzionale alla giovane

Il gesto compiuto da Denise non è passato inosservato. Il Questore di Cosenza ha voluto incontrarla personalmente per manifestarle apprezzamento e riconoscenza. Una scelta che attribuisce all’episodio anche un valore educativo. Dare visibilità ai comportamenti positivi significa infatti riconoscere pubblicamente che l’onestà e il rispetto degli altri sono valori concreti e meritevoli di essere sottolineati. Non si tratta di trasformare un normale comportamento civile in qualcosa di eccezionale, ma di ricordare quanto siano importanti quei gesti che contribuiscono a rafforzare la fiducia reciproca.

Una vicenda che restituisce fiducia

La storia di Denise e Gianluigi si conclude quindi senza clamore, ma con un messaggio forte. Da una parte c’è una persona che perde un portafogli contenente documenti e una somma di denaro significativa. Dall’altra c’è una giovane che lo trova e decide immediatamente di restituirlo. In mezzo c’è la Polizia di Stato, che riesce a rintracciare il proprietario e a completare la restituzione. Tre passaggi semplici che restituiscono l’immagine di una comunità nella quale la collaborazione tra cittadini e istituzioni può ancora funzionare in modo naturale.

“Una storia ordinaria” che racconta valori importanti

È proprio la sua normalità a rendere questa vicenda significativa. Non ci sono imprese straordinarie né gesti spettacolari. C’è semplicemente una ragazza che trova qualcosa che non le appartiene e sceglie di restituirlo. Una storia ordinaria, quindi, ma capace di dimostrare quanto valore possano esprimere i giovani attraverso comportamenti responsabili. Ed è questo forse l’aspetto più importante dell’intera vicenda: la possibilità di guardare alle nuove generazioni non soltanto attraverso i problemi che spesso occupano le cronache, ma anche attraverso esempi positivi di educazione, onestà e attenzione verso il prossimo.

A Rende, nella quotidianità del Campus dell’Università della Calabria, un portafogli dimenticato in biblioteca è così diventato il protagonista involontario di una storia che parla di fiducia. Una ragazza, 370 euro, alcuni documenti e una scelta semplice. Denise avrebbe potuto voltarsi dall’altra parte. Ha invece deciso di fare la cosa giusta, permettendo a Gianluigi di riavere tutto ciò che aveva smarrito.

Ed è per questo che il ringraziamento ricevuto dal Questore della Provincia di Cosenza assume un significato che va ben oltre la restituzione materiale del portafogli: diventa un riconoscimento a un comportamento che racconta una Calabria giovane capace di esprimere responsabilità, correttezza e senso civico.