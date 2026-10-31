Reggio, il Club Serra riunisce Calabria e Sicilia per un convegno dedicato alla donna

Reggio Calabria torna a ospitare un importante appuntamento del Club Serra International Italia, che sceglie per il secondo anno consecutivo la città dello Stretto per inaugurare le attività del Distretto 77 Calabria e Sicilia per l’anno sociale 2026/2027. Dopo il successo del convegno dello scorso anno dedicato all’Intelligenza Artificiale, l’attenzione si concentra questa volta sul ruolo della donna nella società, sulla sua dignità e sul suo riconoscimento nei diversi contesti umani, sociali e cristiani. L’incontro, dal titolo “Dalla parte di ogni donna per la crescita dell’umanità”, si svolgerà sabato 7 novembre 2026, alle ore 9:30, nell’Aula Magna del Seminario Arcivescovile Pio XI, in via Pio XI 132, a Reggio Calabria. L’iniziativa, aperta alla cittadinanza e a ingresso libero, intende approfondire la figura femminile di ieri e di oggi attraverso contributi che spaziano dalla riflessione biblica alla storia del cristianesimo, fino alle questioni giuridiche e sociali legate alla dignità della persona. Un confronto che coinvolgerà studiosi, docenti universitari ed esponenti del mondo ecclesiastico, offrendo diverse prospettive su un tema centrale nel dibattito contemporaneo.

Il Club Serra sceglie ancora Reggio Calabria per l’avvio delle attività del Distretto 77

La decisione di organizzare nuovamente a Reggio Calabria l’appuntamento inaugurale del Distretto 77 nasce dall’intesa tra la presidente nazionale del Club Serra International Italia, professoressa Mariuccia Lo Presti, il governatore distrettuale, dottor Roberto Tristano, e la presidente del Club Serra reggino, dottoressa Angela Marino. Dopo l’iniziativa dello scorso anno sull’Intelligenza Artificiale, la nuova edizione propone una riflessione dedicata alla donna e alla complessità della sua presenza nella storia e nella società moderna. Il convegno si propone infatti di indagarne i molteplici aspetti umani, sociali e cristiani, mettendo in relazione il patrimonio culturale e religioso del passato con le questioni che interessano il presente. L’incontro ha ricevuto il patrocinio della Diocesi di Reggio-Bova e del Seminario Arcivescovile Pio XI e vedrà la partecipazione dei club serrani provenienti da entrambe le regioni del Distretto 77. Per la Calabria hanno aderito i Club di Oppido Mamertina-Palmi, Rossano e San Marco Argentano-Scalea, mentre dalla Sicilia parteciperanno quelli di Catania, Palermo, Acireale e Caltagirone. Una presenza che conferma la dimensione interregionale della manifestazione e il coinvolgimento delle diverse realtà territoriali del Serra.

Dalla Bibbia al riconoscimento sociale: gli interventi in programma

La mattinata prenderà il via con l’accoglienza dei partecipanti e il welcome coffee, seguiti dai saluti istituzionali e dall’introduzione di monsignor Fortunato Morrone, arcivescovo di Reggio-Bova. Ad aprire gli interventi sarà la professoressa Maria Lo Presti, presidente nazionale del Serra International Italia, che affronterà il tema “Donna e donne nella Bibbia, al di là del comune sentire”, proponendo una riflessione sulla presenza femminile nelle Sacre Scritture. Seguirà la professoressa Caterina Borrello Bellieni, docente presso l’Istituto di Scienze Religiose di Reggio Calabria, con una relazione dal titolo “Voci e volti di donne nei testi cristiani antichi”, dedicata alla rappresentazione delle donne nella tradizione cristiana delle origini. Il confronto proseguirà con la professoressa e avvocata Franca Panuccio, docente presso l’Università di Messina, che interverrà sul tema “Dignità consapevole nella vulnerabilità al femminile”, approfondendo il rapporto tra dignità e vulnerabilità della donna. Tre contributi che permetteranno di affrontare la questione femminile attraverso prospettive differenti, intrecciando l’interpretazione dei testi religiosi con la riflessione sulla condizione delle donne.

La seconda parte del programma vedrà protagonista il professore e avvocato Daniele Cananzi, ordinario di Filosofia del Diritto presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, che proporrà un intervento dal titolo “Le forme della dignità tra singolare e plurale”. La relazione approfondirà il concetto di dignità attraverso una prospettiva filosofico-giuridica, inserendosi nel percorso di riflessione proposto dal convegno. A completare gli interventi sarà don Simone Gatto, rettore del Seminario Arcivescovile Pio XI di Reggio Calabria, con la relazione “Mai più invisibili. La donna tra narrazione Biblica e riconoscimento sociale”, che porterà l’attenzione sul rapporto tra la rappresentazione della donna nelle Scritture e il suo riconoscimento nella società. A moderare l’intero incontro sarà il dottor Roberto Tristano, governatore del Distretto Serra 77 Calabria e Sicilia, che accompagnerà il confronto tra i relatori. Il programma riunisce così contributi provenienti dal mondo accademico, giuridico e religioso, con l’obiettivo di esaminare la figura femminile nella sua complessità e valorizzare una riflessione che attraversa epoche, discipline e sensibilità differenti.

Appuntamento il 7 novembre al Seminario Pio XI: ingresso libero

Il convegno “Dalla parte di ogni donna per la crescita dell’umanità” si terrà dunque sabato 7 novembre 2026, a partire dalle ore 9:30, nell’Aula Magna del Seminario Arcivescovile Pio XI, in via Pio XI 132 a Reggio Calabria. La manifestazione rappresenterà l’appuntamento di apertura delle attività del Distretto 77 Calabria e Sicilia del Club Serra International Italia per l’anno sociale 2026/2027, con il coinvolgimento dei club delle due regioni e la partecipazione di rappresentanti del mondo ecclesiastico e universitario. Dopo aver affrontato lo scorso anno le trasformazioni legate all’Intelligenza Artificiale, il nuovo incontro porterà al centro del dibattito il ruolo delle donne, la loro dignità e il riconoscimento sociale, attraverso un percorso che unirà dimensione storica, religiosa e contemporanea. L’ingresso è libero e l’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza, offrendo anche al pubblico l’opportunità di seguire gli interventi e approfondire i temi proposti dai relatori.