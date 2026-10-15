Reggio Futura pronta a inaugurare la nuova segreteria in pieno centro città | INFO

Un nuovo spazio di partecipazione, confronto e progettazione al servizio della città e della comunità politica. Venerdì 16 ottobre, alle ore 18:30, Reggio Futura inaugurerà la propria nuova sede in via Tommaso Campanella 53, sopra Piazza Camagna. Un appuntamento significativo per il movimento, che ritrova una casa destinata a diventare un punto di riferimento per la propria comunità umana e politica. Uno spazio aperto al confronto, al dibattito, all’organizzazione di iniziative e all’elaborazione di idee e proposte per il futuro di Reggio Calabria.

Oggi Reggio Futura può contare su quattro eletti in Consiglio comunale. Un risultato che rappresenta una responsabilità nei confronti della città e che rafforza la volontà di proseguire un percorso fondato sulla partecipazione, sulle relazioni e sull’impegno condiviso.

La nuova sede non sarà soltanto un luogo fisico, ma un presidio di ascolto e partecipazione, nel quale favorire l’incontro tra cittadini, raccogliere istanze e trasformare le idee in proposte concrete per la crescita del territorio.

L’inaugurazione segna l’inizio di una nuova fase del percorso di Reggio Futura, con l’obiettivo di consolidare la propria presenza sul territorio e promuovere una partecipazione sempre più attiva alla vita pubblica cittadina.

Per questo, il movimento invita iscritti, simpatizzanti e cittadini a prendere parte all’iniziativa e a condividere un momento che vuole rappresentare un nuovo punto di partenza. L’appuntamento è fissato per venerdì 16 ottobre, alle ore 18:30, in via Tommaso Campanella 53, sopra Piazza Camagna.