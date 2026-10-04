Reggio Calabria, Windsurf dello Stretto tra sport e inclusione: Cardia incontra gli studenti del Volta

“Una realtà che merita attenzione e sostegno per il prezioso lavoro che porta avanti quotidianamente sul territorio. È questa oggi la Asd Windsurf dello Stretto, una realtà che negli anni ha saputo trasformare lo sport in uno strumento di aggregazione, inclusione e partecipazione. Ho avuto modo di conoscere più da vicino i tanti progetti e le attività promosse dall’associazione, rivolte a diverse fasce della popolazione. Particolarmente significativo è il lavoro realizzato con le scuole, attraverso percorsi che avvicinano i ragazzi allo sport, al mare e alla conoscenza del territorio, educandoli al tempo stesso alla socialità e alla condivisione”. Lo afferma in una nota il Consigliere comunale di Reggio Calabria, Mario Cardia.

“Ma altrettanto importante è l’attenzione rivolta alle persone più anziane, con attività specificamente pensate per loro, perché lo sport e la partecipazione non devono avere età e possono rappresentare un prezioso strumento di benessere, relazione e inclusione sociale, dichiara il Consigliere Mario Cardia intervenuto nel corso dell’evento che ha visto la partecipazione dei ragazzi dell’Istituto scolastico Alessandro Volta. Quello che colpisce è proprio la capacità dell’ASD Windsurf dello Stretto di proporre progetti diversi, ma accomunati dalla stessa idea: rendere il mare e lo sport patrimonio accessibile della comunità, creando occasioni di incontro e valorizzando gli spazi della nostra città”.

“Come amministratore, ritengo fondamentale ascoltare e conoscere queste realtà, perché sono le associazioni, insieme alle istituzioni, a costruire quotidianamente una città più viva, inclusiva e partecipata.

Ringrazio l’ASD Windsurf dello Stretto per l’accoglienza e, soprattutto, per l’impegno che mette in campo ogni giorno. Realtà come questa dimostrano che a Reggio Calabria esistono energie, competenze e idee capaci di produrre valore concreto per la comunità”, conclude Cardia.