Reggio Calabria, visite oculistiche gratuite per la Giornata Mondiale della Vista: come prenotare

Venerdì 9 ottobre controlli gratuiti alla sede UICI di via Michele Barbaro, dalle 9:30 alle 12:30. Prenotazioni telefoniche entro l’8 ottobre per un’iniziativa dedicata alla prevenzione delle patologie oculari

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Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Territoriale di Reggio Calabria rende noto che, nell’ambito delle iniziative organizzate in occasione della Giornata Mondiale della Vista 2026, saranno effettuate visite oculistiche gratuite finalizzate alla prevenzione e alla tutela della salute visiva. L’iniziativa è promossa e finanziata dalla Fondazione IAPB Italia ETS – Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità e organizzata e attuata insieme all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.

La Giornata Mondiale della Vista rappresenta, infatti, un importante appuntamento annuale dedicato alla sensibilizzazione della cittadinanza sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce delle patologie oculari. Le visite si svolgeranno esclusivamente nella giornata di venerdì 9 ottobre 2026, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso la sede sociale UICI, sita in via Michele Barbaro n. 33 – Reggio Calabria.

Le prenotazioni dovranno essere effettuate telefonicamente chiamando il numero 345 4584532, fino a giovedì 8 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le ore 10.00 e le ore 12.00. La prevenzione rappresenta uno strumento fondamentale per la salvaguardia della salute visiva, perché consente di individuare tempestivamente eventuali problematiche oculari e di intervenire prima che possano compromettere seriamente la vista. Proprio in occasione della Giornata Mondiale della Vista, IAPB Italia promuove controlli e consulenze gratuite sul territorio nazionale in collaborazione con le strutture territoriali dell’UICI. Prendersi cura dei propri occhi significa proteggere un bene prezioso per tutta la vita.

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