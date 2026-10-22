Reggio Calabria, visite mediche gratuite in pieno centro: giorni, orari e informazioni utili

Due giornate di visite mediche gratuite, prevenzione e attività sportive a Reggio Calabria. Sabato 24 e domenica 25 ottobre la città ospiterà il gran finale del Tour della Salute 2026, il primo evento itinerante multidisciplinare dedicato alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita, che concluderà la sua ottava edizione dopo aver attraversato altre 14 località italiane. Reggio Calabria sarà l’unica tappa calabrese della manifestazione, in programma in via Marina Alta, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, in entrambe le giornate. L’iniziativa rappresenta un’opportunità per i cittadini che desiderano effettuare controlli specialistici senza sostenere alcun costo e ricevere informazioni utili per la tutela della propria salute. Dal 2018 a oggi, nell’ambito del Tour, sono stati effettuati quasi 70mila consulti medici gratuiti, che in numerosi casi hanno permesso di individuare patologie e problematiche fino a quel momento sconosciute ai diretti interessati, contribuendo a scongiurare conseguenze potenzialmente gravi. Un servizio che assume particolare rilevanza in una fase storica nella quale molte persone incontrano difficoltà nell’accesso alle cure e all’assistenza sanitaria, rendendo la prevenzione sempre più importante per la salute individuale e collettiva.

Sei ambulatori per visite e consulti specialistici gratuiti

In via Marina Alta sarà allestito un vero e proprio villaggio della salute e dello sport, con sei ambulatori attrezzati nei quali i cittadini potranno sottoporsi gratuitamente e in piena sicurezza a consulti cardiologici, reumatologici, dermatologici, nutrizionali e psicologici. Le attività si svolgeranno sotto il controllo di professionisti qualificati appartenenti alle principali società scientifiche coinvolte nel progetto. Sarà inoltre disponibile uno spazio dedicato ai colloqui con un medico veterinario, al quale i cittadini potranno rivolgersi per approfondire problematiche riguardanti gli animali da affezione. Durante entrambe le giornate verrà distribuito anche materiale informativo curato da Federfarma, con indicazioni sui servizi di prevenzione e screening disponibili nelle farmacie. L’obiettivo è avvicinare la popolazione alla cultura della prevenzione, favorendo una maggiore consapevolezza sull’importanza dei controlli medici e dell’adozione di comportamenti quotidiani utili a preservare il benessere psicofisico. La manifestazione è promossa da ASC Attività Sportive Confederate, con il patrocinio del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il contributo non condizionato di EG STADA Group.

Sport e benessere: tutte le attività in programma a Reggio Calabria

Accanto ai consulti medici, il Tour della Salute proporrà numerose attività ludiche, sportive e aggregative rivolte ad adulti e bambini, con l’obiettivo di sensibilizzare i partecipanti sull’importanza dell’esercizio fisico e del movimento nella prevenzione delle principali patologie. Il personale specializzato della rete ASC coinvolgerà il pubblico nelle diverse discipline, offrendo dimostrazioni delle proprie abilità e occasioni di partecipazione. A Reggio Calabria sarà possibile avvicinarsi a mountain bike, ginnastica ritmica, basket, softair, balli sociali, spinning, ginnastica posturale, tango, balli caraibici e zumba. Un programma articolato, realizzato grazie alla collaborazione con numerose realtà sportive e associative del territorio: Reggio Ritmica, Briritmica, Virtus Reggio, Duchenne Parent Project, Gebbione, Reggio Tango, Dinamyca Fitness Center, NBS Reggio Calabria, Attiva Fitness e Danza, All Star Reggio Calabria, ASD Pretty Woman, Per Mano Onlus, SAG-RC e ASD Bailando. Le iniziative affiancheranno le attività sanitarie per promuovere uno stile di vita attivo e favorire momenti di incontro e socializzazione tra i cittadini di tutte le età.

Morandini: “Lo sport è un potente strumento di prevenzione”

A sottolineare il valore dell’iniziativa è Maria Cecilia Morandini, presidente nazionale ASC, che evidenzia il ruolo fondamentale dell’attività fisica nella tutela della salute: “Lo sport è un potente strumento di prevenzione, benessere e qualità della vita. Come A.S.C., crediamo fermamente che praticare attività fisica con regolarità sia uno dei pilastri fondamentali per una vita sana ed equilibrata, capace di ridurre i rischi legati alle principali patologie e di migliorare il benessere psicofisico a tutte le età. Il Tour della Salute rappresenta per noi un’occasione preziosa per ribadire questo messaggio e avvicinare sempre più persone a uno stile di vita attivo e consapevole”.

Sull’importanza del progetto interviene anche Salvatore Butti, General Manager & Managing Director di EG STADA Group, che conferma il sostegno all’iniziativa anche per il 2026: “In linea con la nostra purpose, Caring for people’s health, siamo orgogliosi di essere anche per il 2026 trusted partner del Tour della Salute. Questo tour itinerante, che sensibilizza la cittadinanza sull’importanza della prevenzione e dell’aderenza alle terapie, rappresenta un progetto multidisciplinare concreto e utile, in grado di rispondere a bisogni di salute reali e in continua evoluzione”.

Le 15 tappe del Tour della Salute 2026

La tappa di Reggio Calabria rappresenta l’ultimo appuntamento di un percorso nazionale che ha coinvolto 15 città italiane, attraversando altrettante regioni. Il Tour della Salute 2026 è partito dal Friuli Venezia Giulia, con la tappa di Gorizia dell’11 e 12 aprile, per proseguire in Veneto, a Chioggia il 18 e 19 aprile, e in Liguria, a Imperia il 9 e 10 maggio. Il calendario è continuato in Emilia-Romagna, a Imola il 16 e 17 maggio, in Piemonte, a Torino il 23 e 24 maggio, e nel Lazio, a Latina il 30 e 31 maggio. Dopo la pausa estiva, la manifestazione è ripartita dall’Umbria, con Perugia il 29 e 30 agosto, per raggiungere la Toscana, a Grosseto il 5 e 6 settembre, le Marche, a Fano il 12 e 13 settembre, e l’Abruzzo, a Pescara il 19 e 20 settembre. Le tappe successive hanno interessato la Campania, con Napoli il 26 e 27 settembre, la Lombardia, con Sondrio il 3 e 4 ottobre, la Puglia, con Bari il 10 e 11 ottobre, e la Sicilia, con Palermo il 17 e 18 ottobre. A chiudere il calendario sarà quindi la Calabria, con l’appuntamento di Reggio Calabria del 24 e 25 ottobre.

Le società scientifiche e i partner dell’iniziativa

Il Tour della Salute 2026 si avvale del contributo scientifico di importanti organismi nazionali: SIPREC, Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare; ADI, Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica; CReI, Collegio Reumatologi Italiani; SIDeMaST, Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse; CNOP, Consiglio Nazionale Ordine Psicologi; e FNOVI, Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani. L’iniziativa gode del patrocinio del Ministero della Salute, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Associazione Medici Diabetologi (AMD), della Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI), di Federfarma e di Federchimica-Assosalute. L’evento è realizzato con il contributo non condizionato di EG STADA Group, mentre i partner dell’edizione 2026 sono Valsoia e Kukident. Con la tappa conclusiva di Reggio Calabria, il progetto rinnova il proprio impegno nella diffusione della cultura della prevenzione, offrendo ai cittadini due giornate dedicate alla salute, all’informazione e alla promozione di corretti stili di vita.