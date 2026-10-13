Reggio Calabria, violenza sulle donne: istituzioni, magistratura e forze dell’ordine insieme per rafforzare la prevenzione

Rafforzare la rete antiviolenza attraverso una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni, magistratura, forze dell’ordine, associazioni e servizi del territorio. È questo l’obiettivo dell’iniziativa “Due Volti, Un’Unica Medaglia: Prevenzione, Responsabilità e Tutela nella Rete Antiviolenza”, promossa dall’associazione Tra Noi Calabria APS, che sarà presentata nel corso di una conferenza stampa in programma sabato 17 ottobre, alle ore 10, a Reggio Calabria, nella sede dell’associazione in via Don Luigi Orione 5. L’appuntamento sarà dedicato alle strategie di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, con particolare attenzione alla necessità di affiancare alla protezione delle vittime anche interventi rivolti alle cause della violenza e alla responsabilizzazione di chi la esercita. Un confronto che coinvolgerà rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell’ordine e delle realtà associative impegnate quotidianamente nella tutela delle persone vittime di violenza.

Reggio Calabria, le istituzioni insieme per rafforzare la rete antiviolenza

La conferenza stampa sarà moderata dalla giornalista Paola Suraci e si aprirà con i saluti istituzionali delle principali autorità del territorio. Sono previsti gli interventi del prefetto di Reggio Calabria Clara Vaccaro, del procuratore della Repubblica Giuseppe Borrelli, del sindaco della Città Metropolitana Francesco Cannizzaro e del comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Massimiliano Sole. Interverrà anche Lucia Fio, assessora alle Politiche sociali, Welfare e Terzo settore. La presenza dei rappresentanti istituzionali sottolinea la volontà degli organizzatori di promuovere un confronto che coinvolga i diversi soggetti impegnati nella prevenzione della violenza e nella protezione delle vittime. L’obiettivo è favorire un approccio condiviso, capace di mettere in relazione le competenze delle istituzioni con il lavoro svolto dai centri antiviolenza e dai servizi presenti sul territorio.

Protezione delle vittime e prevenzione: la prima sessione dell’incontro

La prima parte della conferenza, intitolata “Le Due Facce della Stessa Medaglia”, approfondirà il rapporto tra la tutela delle vittime e la necessità di intervenire sulle cause della violenza. Al centro della discussione ci sarà l’importanza di affrontare il fenomeno attraverso strumenti differenti ma complementari, capaci di garantire protezione e promuovere attività di prevenzione. Interverranno Francesca Mallamaci, responsabile del Centro antiviolenza e della Casa rifugio “A. Morabito” della Piccola Opera Papa Giovanni ETS, e Isolina Mantelli, responsabile del Centro di Solidarietà Calabrese. Il confronto sarà dedicato al ruolo delle strutture e dei servizi che operano nell’ambito della rete antiviolenza, con attenzione al rapporto tra assistenza alle vittime e interventi finalizzati a contrastare il ripetersi di comportamenti violenti.

Il questore Paolo Sirna illustrerà il protocollo Zeus

La seconda sessione, dal titolo “Diritti, Prevenzione e Responsabilità”, sarà dedicata agli strumenti di prevenzione e alle iniziative rivolte alla responsabilizzazione degli autori di comportamenti violenti. Tra gli interventi previsti figura quello del questore di Reggio Calabria Paolo Sirna, che approfondirà il tema del protocollo Zeus, uno strumento finalizzato a favorire percorsi di consapevolezza e responsabilizzazione delle persone destinatarie di provvedimenti di ammonimento per condotte riconducibili alla violenza domestica e agli atti persecutori.

Il tema si inserisce nella prospettiva di un contrasto alla violenza che non si limiti agli interventi successivi agli episodi, ma valorizzi anche le possibilità di prevenzione e di riduzione del rischio di reiterazione. La sessione consentirà quindi di affrontare il rapporto tra tutela delle persone offese, responsabilità individuali e strumenti di intervento previsti nell’ambito della rete antiviolenza.

Tra Noi Calabria presenta un nuovo percorso contro la violenza di genere

Nel corso della seconda sessione interverrà anche Alessandra Lo Presti, presidente dell’associazione Tra Noi Calabria APS, che presenterà un nuovo percorso per il contrasto alla violenza di genere. L’iniziativa si propone di contribuire al rafforzamento della collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti, attraverso un approccio che tenga insieme protezione, prevenzione e responsabilizzazione. La presentazione rappresenterà uno dei momenti centrali della conferenza stampa, offrendo l’occasione per illustrare il percorso promosso dall’associazione e inserirlo nel più ampio contesto delle attività territoriali di contrasto alla violenza.