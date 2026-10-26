Reggio Calabria, venerdì un doppio appuntamento tra arte e cultura

Un doppio appuntamento con la cultura e l’arte inaugura il fine settimana al Medinblu di Reggio Calabria. Venerdì 30 ottobre, a partire dalle ore 17.00, gli spazi dell’hotel ospiteranno un nuovo evento inserito nel programma del “Contenitore di Idee”, la rassegna che continua a animare il panorama culturale cittadino offrendo occasioni di confronto e scoperta. Il pomeriggio si aprirà nel segno della letteratura con la presentazione del libro di Attilio Fusco. L’incontro, incentrato sui temi e sulle riflessioni proposti dal volume, sarà moderato dal giornalista Giusva Branca, che guiderà il dialogo con l’autore offrendo al pubblico presenti spunti di approfondimento e dibattito.

A seguire, l’evento lascerà spazio alle arti visive con il taglio del nastro della mostra Finestre sullo Jonio, esposizione personale dell’artista Tania Azzar. Il percorso espositivo propone un viaggio visivo ed emozionale attraverso le sfumature, le luci e le atmosfere tipiche del paesaggio jonico, catturate dalla sensibilità pittorica dell’autrice.

La mostra sarà accessibile al pubblico gratuitamente tutti i giorni, dalle ore 10.00 alle ore 22.00, e rimarrà aperta fino al prossimo 30 novembre, rappresentando un’importante occasione di fruizione artistica per la cittadinanza e per i visitatori. La cura complessiva dell’evento e il coordinamento delle iniziative artistiche inserite nel Contenitore di Idee sono affidati alla direzione artistica di Simona Treccosti.