Reggio Calabria, uomo travolto da un treno: è gravissimo ed è ricoverato in terapia intensiva

Un gravissimo incidente ferroviario si è verificato nelle prime ore di oggi, mercoledì 28 ottobre 2026, a Reggio Calabria. Un uomo nato nel 1970 è stato investito da un treno in transito nei pressi della stazione Omeca, riportando ferite di estrema gravità. La situazione è apparsa subito critica, tanto da rendere necessario il trasferimento al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, dove il ferito è attualmente ricoverato in terapia intensiva. L’episodio ha provocato anche pesanti conseguenze sulla circolazione ferroviaria, temporaneamente interrotta per consentire gli interventi e gli accertamenti delle forze dell’ordine. Restano ancora da chiarire le circostanze che hanno portato all’investimento.

Incidente ferroviario a Reggio Calabria: uomo investito da un treno nei pressi della stazione Omeca

L’incidente si è verificato questa mattina presto nella zona della stazione Omeca, lungo la linea ferroviaria che attraversa il territorio di Reggio Calabria. Per ragioni ancora da accertare, un uomo di 56 anni è stato travolto da un convoglio in movimento. La dinamica dell’investimento non è stata ancora ricostruita con precisione. Al momento non sono noti gli elementi che possano spiegare come l’uomo si sia trovato nella traiettoria del treno. Saranno gli approfondimenti investigativi a stabilire la successione degli eventi e le circostanze che hanno determinato il drammatico episodio.

Trauma alla testa e condizioni gravissime: ricoverato in terapia intensiva al GOM

A destare particolare preoccupazione sono le condizioni di salute dell’uomo investito. Il ferito ha riportato un grave trauma alla testa ed è stato trasferito al GOM di Reggio Calabria, dove è stato affidato alle cure dei soccorritori. Attualmente si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva, con prognosi riservata. Il quadro clinico resta estremamente delicato e le conseguenze dell’impatto vengono monitorate dal personale medico. Le prossime ore saranno particolarmente importanti per valutare l’evoluzione delle sue condizioni.

Polizia Ferroviaria sul posto: indagini per ricostruire la dinamica dell’investimento

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polfer che ha avviato gli accertamenti per fare piena luce sull’accaduto. Gli investigatori dovranno ricostruire le circostanze dell’investimento, chiarendo la posizione dell’uomo al momento del passaggio del convoglio e tutti gli elementi utili a comprendere quanto avvenuto. In questa fase le cause dell’incidente ferroviario restano sconosciute e non è possibile formulare conclusioni sulla dinamica. Gli approfondimenti della Polfer saranno determinanti per chiarire l’accaduto.

Treni sospesi a Reggio Calabria dopo l’incidente: circolazione ripristinata

L’investimento ha avuto ripercussioni anche sui collegamenti ferroviari a Reggio Calabria. Subito dopo l’incidente, la circolazione dei treni nel tratto interessato è stata temporaneamente sospesa per consentire lo svolgimento degli accertamenti e delle operazioni necessarie. La situazione è tornata alla normalità soltanto nelle ore successive, quando, dopo il nullaosta della Polizia Ferroviaria, è stata autorizzata la riapertura della linea e la ripresa del traffico ferroviario. Resta adesso soprattutto la preoccupazione per le condizioni dell’uomo travolto dal treno, ancora ricoverato in terapia intensiva al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria in seguito al grave trauma cranico riportato nell’incidente.