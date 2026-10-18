Reggio Calabria, una Messa in Cattedrale per la madre dell’Arcivescovo Morrone: la città si stringe attorno al suo pastore

Lunedì 19 ottobre, alle ore 18, monsignor Fortunato Morrone presiederà in Duomo la celebrazione in suffragio della madre Francesca Bianco, scomparsa a settembre. La comunità diocesana si riunirà in preghiera davanti alla sacra effigie della Madonna della Consolazione

Mons. Morrone

Lunedì 19 ottobre, alle ore 18, la Chiesa di Reggio Calabria-Bova si ritroverà nella Basilica Cattedrale per la Santa Messa in suffragio della signora Francesca Bianco, a presiedere la celebrazione sarà lo stesso arcivescovo metropolita, che è anche presidente della Conferenza episcopale calabra. La liturgia si svolgerà davanti alla sacra immagine della Madonna della Consolazione, patrona della città, che in queste settimane è custodita il Duomo. Le esequie sono state celebrate sabato 26 settembre nel santuario della Madonna Greca di Isola di Capo Rizzuto, la città in cui monsignor Morrone è nato nel 1958 e dove vive la sua famiglia.

Già nelle ore successive alla scomparsa il vicario generale, monsignor Pasquale Catanese, aveva espresso la vicinanza dell’intera Chiesa diocesana e aveva affidato la signora Francesca al Signore “con gratitudine per il dono della sua maternità“. Le parrocchie avevano ricevuto l’invito a celebrare Messe in suffragio, mentre ai fedeli era stato chiesto di ricordarla nella preghiera personale e comunitaria. Le condizioni di salute della madre dell’arcivescovo avevano inoltre portato al rinvio dell’assemblea diocesana, prevista per il 24 settembre e spostata al 6 ottobre.

Attorno al presidente della Conferenza episcopale calabra si sono stretti i vescovi della regione con una nota comune, insieme alle singole diocesi, tra cui l’arcidiocesi di Crotone-Santa Severina (dal cui presbiterio monsignor Morrone proviene) guidata dall’arcivescovo Alberto Torriani. Il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo, ha manifestato la propria vicinanza anche a nome dell’Assemblea legislativa, e altrettanto ha fatto il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, per conto del Consiglio comunale.

L’Arcidiocesi invita la comunità diocesana a partecipare alla celebrazione di lunedì: in Cattedrale la Chiesa reggina affiderà la signora Francesca alla misericordia del Signore e si stringerà ancora una volta attorno al suo pastore, sotto lo sguardo della Vergine della Consolazione alla quale, nei giorni del lutto, aveva chiesto di sostenerlo nella prova.

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