Reggio Calabria, “Un paesaggio di colore arancio”: workshop su degrado e riqualificazione | INFO

Venerdì 9 ottobre alle ore 17:00, presso Spazio Open, in via Filippini a Reggio Calabria, si terrà il workshop “Un paesaggio di colore arancio. Reggio Calabria, la città come cantiere permanente: degrado e riqualificazione urbanistica ed ecopaesaggistica”. Un paesaggio di colore arancio è un progetto fotografico realizzato da Alessandro Mallamaci a Reggio Calabria tra il 2015 e il 2022. Attraverso l’osservazione dei cantieri urbani, delle architetture incompiute, della cementificazione e delle trasformazioni sospese della città, il lavoro indaga il rapporto tra tempo, attesa e costruzione dello spazio contemporaneo. Nato dall’analisi di un archivio fotografico personale, interpreta il cantiere “perenne” come condizione permanente del paesaggio urbano e sociale.

Dall’analisi dell’archivio emergono differenti significati della parola cantiere: il cantiere come sinonimo dell’evoluzione della forma della città; quello avviato e terminato a distanza di tempo senza alcuna modifica; il cantiere bloccato per decenni; quello confiscato e non restituito alla cittadinanza; il cantiere avviato da privati e mai ultimato, fino alle abitazioni che, pur non essendo cantieri, ne assumono l’aspetto per mancanza di cura, prospettando per il paesaggio urbano una immagine dequalificata, marcata dal grigiore della abnorme cementificazione.

Il workshop nasce dalla volontà di mettere in dialogo prospettive e ambiti disciplinari differenti intorno ai temi sollevati dal programma di ricerca, con particolare attenzione alle trasformazioni urbanistiche, paesaggistiche e ambientali del territorio reggino.

Ricercatori e professionisti provenienti da differenti ambiti disciplinari saranno così chiamati a confrontarsi intorno alla città, alle sue trasformazioni e alle molteplici forme dell’incompiuto, dell’abbandono, del degrado e della riqualificazione.

L’incontro costituisce una tappa di un progetto più ampio che ha come obiettivo la pubblicazione di un libro composto da fotografie e articoli scientifici. Gli interventi presentati durante il workshop costituiranno infatti il punto di partenza per i contributi destinati alla successiva pubblicazione. Parteciperanno all’evento esperti e studiosi.