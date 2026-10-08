Reggio Calabria, Ulisse torna al Castello Aragonese: il mito diventa un grido contro la guerra

Il mito di Ulisse attraversa i secoli e approda nel cuore di Reggio Calabria, trasformandosi in una riflessione sulle guerre, sulle migrazioni e sul bisogno universale di pace. È questo il messaggio centrale di “Ulisse on the road”, la produzione teatrale di Officine Jonike Arti andata in scena nella suggestiva cornice del Castello Aragonese, nell’ambito della programmazione del Balenando in Burrasca Festival. Uno spettacolo che supera la semplice rilettura dell’epopea omerica per interrogare direttamente la contemporaneità, portando sul palcoscenico le inquietudini di un’umanità che sembra aver smarrito la propria rotta.

Il mare raccontato da Omero diventa così il Mediterraneo dei nostri giorni, attraversato da conflitti, partenze dolorose, speranze e tragedie. Le tempeste affrontate dall’eroe non appartengono più soltanto alla mitologia, ma assumono il volto delle paure e delle contraddizioni del mondo moderno. Una rappresentazione che unisce teatro, poesia e impegno civile, invitando gli spettatori a riflettere sul significato del viaggio e sulla possibilità di costruire un futuro diverso.

Ulisse on the road, al Castello Aragonese di Reggio Calabria il mito incontra il presente

Al centro dello spettacolo c’è una domanda che attraversa l’intera narrazione: cosa rimane del viaggio di Ulisse quando le tempeste non sono più soltanto quelle del mito, ma diventano le guerre, le migrazioni e il disorientamento dell’umanità contemporanea? La drammaturgia di Katia Colica parte proprio da questo interrogativo per trasformare il viaggio dell’eroe omerico in un’esperienza universale, capace di rappresentare le partenze e i ritorni, gli incontri e le perdite, il desiderio e la paura, gli ostacoli e la speranza. Un percorso nel quale la guerra assume un ruolo centrale, diventando una delle principali chiavi di lettura della vicenda. L’Ulisse contemporaneo non deve confrontarsi soltanto con creature mitologiche e divinità capricciose, ma con un mondo attraversato da conflitti e violenze, nel quale uomini, donne e bambini continuano a essere costretti ad abbandonare la propria terra per cercare un luogo sicuro in cui vivere. La ricerca di Itaca diventa dunque la ricerca di una casa, di una possibilità di ritorno e, soprattutto, di una condizione di pace.

Da Ulisse a Penelope, i protagonisti dello spettacolo di Officine Jonike Arti

A dare vita alla rilettura contemporanea del mito sono gli interpreti di Officine Jonike Arti, impegnati a restituire ai personaggi omerici una dimensione profondamente umana e vicina alla sensibilità del pubblico di oggi. Sul palcoscenico Americo Melchionda veste i panni di Ulisse, mentre Maria Milasi interpreta Circe, Francesco Spinelli dà volto a Poseidone e Kristina Mravcova interpreta Penelope. Attraverso le loro interpretazioni, i personaggi assumono significati che vanno oltre la narrazione originale e diventano rappresentazioni delle diverse esperienze dell’esistenza umana. Ulisse incarna l’uomo che parte e affronta l’incertezza del viaggio, Penelope rappresenta chi resta e continua ad aspettare, Poseidone diventa l’espressione della violenza che sconvolge il cammino, mentre Circe richiama la seduzione, il potere e l’alterità. Figure differenti, ma unite da una stessa storia, nella quale il pubblico può riconoscere paure, desideri e contraddizioni del presente. Le interpretazioni contribuiscono a dare profondità alla drammaturgia, trasformando la scena in uno spazio di confronto tra l’antico racconto e la realtà contemporanea.

Il Mediterraneo di oggi al posto del mare di Omero: la denuncia delle guerre e delle migrazioni

La forza del progetto teatrale risiede soprattutto nella capacità di rendere attuale un racconto che appartiene alla tradizione culturale dell’umanità. In “Ulisse on the road”, Omero non viene considerato un autore lontano nel tempo, ma una voce ancora capace di parlare al presente. Il mare attraversato da Ulisse assume i contorni del Mediterraneo contemporaneo, luogo di incontri e separazioni, di speranza e sofferenza, nel quale continuano a consumarsi le conseguenze delle guerre e delle migrazioni forzate. Le tempeste che ostacolano il ritorno dell’eroe diventano metafore delle tragedie che devastano popoli e territori, costringendo milioni di persone a cercare altrove una nuova possibilità di vita. La drammaturgia non pretende di offrire soluzioni immediate alle grandi questioni della contemporaneità, ma invita gli spettatori a confrontarsi con la sofferenza e con l’assurdità della violenza. È una riflessione che mette in discussione la contrapposizione tra i popoli, la paura del diverso e la tendenza a costruire rapporti umani fondati sul conflitto e sulla distruzione. Il mito assume così una funzione di denuncia, senza perdere la capacità di trasmettere un messaggio di speranza.

Il teatro come resistenza all’indifferenza: il messaggio di pace dello spettacolo

La rappresentazione assume anche un forte significato civile, affidando al teatro il compito di mantenere viva l’attenzione sulle tragedie del presente. La guerra, la memoria e la fragilità dell’essere umano diventano temi centrali di una narrazione che invita a non distogliere lo sguardo dalle sofferenze degli altri. Lo spettacolo propone il teatro come una forma di resistenza alla banalizzazione della violenza, all’indifferenza e alla perdita della memoria, trasformando la scena in un luogo nel quale interrogarsi sulle responsabilità collettive e sulla direzione intrapresa dall’umanità. La vicenda di Ulisse viene così utilizzata per sollevare domande che riguardano direttamente il presente: è inevitabile continuare a costruire il mondo sulla contrapposizione? È possibile superare la paura dell’altro? Quale futuro può nascere da una società che continua a conoscere la guerra e la distruzione? Sono interrogativi che attraversano la rappresentazione senza trovare risposte semplicistiche, lasciando al pubblico il compito di elaborare una propria riflessione. Proprio questa capacità di stimolare domande, più che di fornire certezze, costituisce uno degli elementi centrali della rilettura proposta da Katia Colica.

Il Castello Aragonese diventa parte del viaggio tra storia, mito e contemporaneità

A rafforzare il significato della rappresentazione contribuisce la scelta del Castello Aragonese di Reggio Calabria come luogo dello spettacolo. La fortezza, con la sua storia e il suo legame con il territorio, non rappresenta soltanto una cornice scenografica, ma diventa parte integrante del racconto. La vicinanza allo Stretto e al Mediterraneo attribuisce infatti un significato particolare alla rilettura del viaggio di Ulisse, creando un collegamento ideale tra il mito, la storia e le vicende del nostro tempo. Le antiche mura del castello si trasformano simbolicamente in un osservatorio sul grande viaggio dell’umanità, mentre il pubblico viene accompagnato lungo un percorso che parte dalla tradizione omerica per arrivare alle inquietudini contemporanee. Il rapporto tra il luogo della rappresentazione e i temi affrontati dalla drammaturgia contribuisce a rendere ancora più significativo il messaggio dello spettacolo. In questo contesto, la dimensione artistica e quella civile si intrecciano, valorizzando il teatro come strumento capace di mettere in dialogo il patrimonio culturale del passato con le questioni che attraversano il mondo di oggi.

La pace è la nuova Itaca: il messaggio finale di Ulisse on the road

Il significato più profondo dello spettacolo emerge nella riflessione conclusiva sul concetto stesso di ritorno. Il viaggio di Ulisse non riguarda più soltanto la possibilità di raggiungere nuovamente Itaca dopo anni di lontananza, ma pone una domanda ancora più complessa: quale casa vogliamo trovare alla fine del nostro cammino? Una terra ancora devastata dalle guerre, un mondo nel quale il diverso continua a essere considerato un nemico oppure una comunità umana finalmente capace di riconoscersi nella stessa fragilità? È attorno a questo interrogativo che si sviluppa il messaggio finale della rappresentazione, affidando alla pace il valore simbolico della nuova Itaca. Il ritorno non è più soltanto un approdo geografico, ma diventa la ricerca di una condizione nella quale gli esseri umani possano vivere senza essere costretti alla fuga, alla violenza e alla paura.

La drammaturgia di Katia Colica e le interpretazioni di Americo Melchionda, Maria Milasi, Francesco Spinelli e Kristina Mravcova trasformano così l’antico racconto in una riflessione artistica e civile sul presente. L’eredità di “Ulisse on the road”, presentato nell’ambito del Balenando in Burrasca Festival, è proprio questa: dimostrare come il grande teatro possa continuare a interrogare la società attraverso la poesia e la forza universale del mito. Ulisse è partito da Itaca, ma il viaggio dell’umanità verso una convivenza pacifica appare ancora incompiuto. E l’Itaca da raggiungere, oggi, porta un nome semplice e universale: pace.