Reggio Calabria, tutto pronto per il ritorno di Bergarè: definiti giorni e location, attesa la conferenza stampa che svelerà dettagli e novità

Reggio Calabria si prepara ad accogliere la quinta edizione di Bergarè, il festival dedicato al bergamotto, simbolo dell’eccellenza agrumicola reggina e prodotto conosciuto a livello internazionale. La manifestazione, in programma dal 22 al 25 ottobre 2026, tornerà a celebrare l’agrume attraverso un calendario di iniziative che uniranno cultura, alta cucina, profumeria e opportunità di business, con il Castello Aragonese a fare da cornice all’evento. Promosso dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria, Bergarè 2026 sarà caratterizzato dal tema “Identità e Territorio”, un filo conduttore che accompagnerà le attività della nuova edizione, puntando a rafforzare il legame tra la filiera del bergamotto e le diverse espressioni economiche e culturali del territorio. Sono annunciate novità, collaborazioni inedite, ospiti di rilievo, laboratori esclusivi e nuovi contest, i cui dettagli saranno resi noti nei prossimi giorni durante la conferenza stampa ufficiale di presentazione.

Bergarè 2026, il programma sarà svelato il 19 ottobre alla Camera di Commercio

Il programma completo della manifestazione sarà presentato lunedì 19 ottobre 2026, alle ore 11:00, nella sede della Camera di Commercio di Reggio Calabria, in via Tommaso Campanella 12. La conferenza stampa rappresenterà l’occasione per conoscere in anteprima gli appuntamenti che animeranno la città dal 22 al 25 ottobre, insieme ai protagonisti della quinta edizione e alle iniziative pensate per valorizzare il bergamotto nelle sue diverse applicazioni. All’incontro interverranno Antonino Tramontana, presidente della Camera di Commercio, e Francesco Cannizzaro, sindaco di Reggio Calabria, insieme ad altri ospiti e rappresentanti dei partner coinvolti nel progetto. Durante la presentazione saranno illustrati i contenuti del calendario, con particolare attenzione agli ospiti annunciati, ai laboratori e ai contest inediti che arricchiranno la manifestazione. La conferenza consentirà inoltre di approfondire le collaborazioni previste per questa edizione e il ruolo delle diverse realtà impegnate nella promozione del bergamotto e delle sue potenzialità.

Dal bergamotto alla profumeria internazionale: il Castello Aragonese al centro del festival

La quinta edizione di Bergarè si propone di valorizzare il bergamotto di Reggio Calabria attraverso un percorso capace di mettere in relazione la produzione agrumicola con il mondo della gastronomia di eccellenza, della profumeria internazionale e delle attività economiche legate al territorio. Il festival intende così rafforzare la conoscenza di un prodotto che rappresenta una delle espressioni più riconoscibili dell’identità reggina, evidenziandone il ruolo all’interno di una filiera che coinvolge diversi settori. Il tema “Identità e Territorio” accompagnerà una manifestazione che punta a creare nuove sinergie tra produttori, professionisti e realtà imprenditoriali, attraverso iniziative culturali, laboratori e occasioni di confronto. Il Castello Aragonese di Reggio Calabria ospiterà il programma dell’evento, offrendo una cornice storica alle attività dedicate all’agrume simbolo della città. I nomi dei grandi ospiti, le caratteristiche dei laboratori esclusivi e le modalità dei nuovi contest saranno comunicati ufficialmente durante la conferenza stampa del 19 ottobre. L’appuntamento segnerà dunque l’avvio del percorso verso quattro giornate dedicate alla valorizzazione del bergamotto, con l’obiettivo di consolidare il rapporto tra tradizione, innovazione, cultura gastronomica e opportunità di sviluppo economico.