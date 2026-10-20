Reggio Calabria, tutto il fascino di Tèra: cucina raffinata, cocktail e musica in uno dei rooftop più suggestivi della città | FOTO

Nel cuore del centro storico di Reggio Calabria, sulla terrazza dell’Hotel Medinblu, antico palazzo in stile liberty sapientemente restaurato, Tèra propone un’esperienza che unisce ristorazione, beverage e intrattenimento. Il rooftop, con la sua posizione suggestiva e gli ambienti eleganti, si presenta come un vero e proprio “terrazzo della città”, uno spazio pensato per accogliere occasioni diverse, dal pranzo di lavoro all’aperitivo, fino alla cena e agli appuntamenti musicali. A caratterizzarlo sono una cucina mediterranea contemporanea attenta ai prodotti del territorio, una proposta di cocktail e vini e un calendario di eventi che accompagna gli ospiti durante l’anno. Con l’arrivo dell’autunno, il locale rinnova il proprio programma di intrattenimento, alternando dj set, karaoke, iniziative culturali e appuntamenti enogastronomici.

Dalla pausa pranzo all’aperitivo, una terrazza per diverse occasioni

La versatilità è uno degli elementi distintivi di Tèra, che si presta tanto agli incontri professionali quanto ai momenti di convivialità. Durante il giorno la terrazza offre un ambiente riservato per pranzi di lavoro e incontri business, mentre la sera diventa uno spazio dedicato all’aperitivo, alle cene tra amici e agli appuntamenti romantici a lume di candela. La location è disponibile anche per eventi privati e ricorrenze speciali, grazie alla possibilità di adattare gli ambienti alle diverse esigenze. Il servizio pranzo è previsto dalle 12:30 alle 14:30, mentre aperitivo e cena sono disponibili dalle 19:00 alle 22:00. La posizione sul rooftop dell’Hotel Medinblu e il contesto architettonico del palazzo contribuiscono a definire l’identità del locale, nel quale la proposta gastronomica si affianca al piacere di trascorrere del tempo all’aperto, nel cuore della città.

La cucina della chef Antonella Versace tra tradizione e innovazione

La proposta culinaria è affidata alla chef Antonella Versace, che interpreta i sapori della tradizione attraverso una cucina mediterranea contemporanea. La selezione delle materie prime segue la stagionalità, con particolare attenzione alle eccellenze agroalimentari calabresi e alla valorizzazione dei prodotti del territorio. I piatti nascono dall’incontro tra ricette e ingredienti legati alla cultura gastronomica locale e preparazioni che introducono elementi di innovazione. Un’impostazione che caratterizza l’offerta del ristorante sia a pranzo sia a cena, mantenendo come riferimento la qualità delle materie prime e il rispetto della loro identità. La cucina rappresenta così uno dei punti centrali dell’esperienza proposta da Tèra, affiancata da un’offerta beverage studiata per accompagnare i diversi momenti della giornata e valorizzare gli abbinamenti gastronomici.

Cocktail, degustazioni e abbinamenti con i vini della cantina

Accanto alla ristorazione, Tèra dedica particolare attenzione al cocktail bar, con una selezione di drink pensati soprattutto per l’aperitivo e il dopocena. L’offerta si arricchisce attraverso iniziative dedicate alla scoperta di prodotti tipici, degustazioni a tema e appuntamenti incentrati sull’incontro tra cucina e vino. Tra le proposte figurano infatti serate di food pairing, con percorsi guidati che permettono di approfondire gli abbinamenti tra le preparazioni gastronomiche e le etichette presenti nella cantina del locale. Le degustazioni non si limitano ai prodotti del territorio, ma si aprono anche ad altre specialità, offrendo occasioni di approfondimento e confronto sui sapori. Durante l’anno, queste iniziative si affiancano agli eventi musicali e culturali, contribuendo a diversificare il programma della terrazza e a proporre esperienze differenti rispetto al tradizionale servizio di ristorazione.

Musica dal vivo, dj set e karaoke: gli appuntamenti di ottobre

La musica occupa uno spazio importante nella programmazione di Tèra, che durante l’anno ospita esibizioni dal vivo e dj set. Gli appuntamenti accompagnano aperitivi e cene, alternando momenti di ascolto a serate dedicate all’intrattenimento. La stagione autunnale prenderà il via con il dj set di domenica 25 ottobre, durante il quale una selezione di musica lounge e commerciale farà da sottofondo agli ospiti dall’aperitivo alla cena. Il calendario proseguirà venerdì 30 ottobre con una serata karaoke, dedicata a chi desidera partecipare direttamente all’intrattenimento musicale. Due appuntamenti che anticipano le iniziative previste per novembre, quando la programmazione continuerà con nuove proposte musicali, eventi culturali e appuntamenti enogastronomici collegati ai prodotti tipici della stagione e al vino novello.

Tèra, cucina e intrattenimento nel centro storico di Reggio Calabria

La proposta di Tèra si sviluppa dunque attorno a tre elementi principali: cucina mediterranea, beverage e musica, valorizzati dalla particolare collocazione sulla terrazza dell’Hotel Medinblu. La possibilità di frequentare il locale in momenti diversi della giornata, insieme alla presenza di eventi e degustazioni, ne definisce una formula che affianca la ristorazione alle occasioni di incontro e intrattenimento. Il programma autunnale, con gli appuntamenti del 25 e del 30 ottobre e le iniziative annunciate per novembre, prosegue su questa linea, mantenendo al centro l’offerta gastronomica della chef Antonella Versace e le proposte del cocktail bar e della cantina. Un insieme di attività che caratterizza il rooftop come uno spazio dedicato alla convivialità nel cuore di Reggio Calabria.

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