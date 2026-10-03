Reggio Calabria, tre perdite d’acqua in 300 metri a Ravagnese Superiore: “strada piena di buche e case senza acqua” | FOTO E VIDEO

Una situazione che, secondo quanto segnalato da un cittadino, si trascina ormai da settimane e che starebbe creando disagi sia alla viabilità sia all’approvvigionamento idrico delle abitazioni. Arriva da Ravagnese Superiore, nella zona sud di Reggio Calabria, la denuncia di Giovanni Di Bella, lettore di StrettoWeb, che richiama l’attenzione sulla presenza di diverse perdite d’acqua lungo la strada e sulle conseguenze che queste starebbero provocando. Il quadro descritto dal cittadino è particolarmente significativo perché, nell’arco di appena 300 metri, sarebbero presenti addirittura tre perdite idriche. Una concentrazione anomala che, secondo la segnalazione, non provocherebbe soltanto un evidente spreco di acqua potabile, ma contribuirebbe anche a ridurre la quantità di acqua disponibile nelle abitazioni della zona.

Il problema, inoltre, non sarebbe recente. Una delle perdite sarebbe presente da circa un mese e avrebbe già richiesto un primo intervento di riparazione. Tuttavia, secondo quanto riferito da Di Bella, la perdita si sarebbe nuovamente manifestata poco tempo dopo.

“Riparata male e poi tornata”: il problema che dura da un mese

Lo sfogo del residente parte proprio da questo episodio. Secondo quanto raccontato a StrettoWeb, una delle perdite che interessano Ravagnese Superiore era già stata oggetto di un intervento, ma la riparazione non avrebbe risolto definitivamente il problema. “A Ravagnese Superiore da un mese c’è acqua a cielo aperto. L’hanno riparata e si è ripresentata perché è stata riparata male”, racconta Giovanni Di Bella. Il risultato sarebbe una fuoriuscita continua di acqua sulla carreggiata, con il progressivo deterioramento del manto stradale. L’acqua, infatti, soprattutto quando scorre per giorni o settimane lungo una strada, può penetrare nelle fessure dell’asfalto e indebolirne la struttura, favorendo il distacco del materiale superficiale e la formazione di buche. Ed è proprio questo uno degli aspetti più preoccupanti evidenziati dal cittadino.

Buche sulla strada e rischio per automobilisti e motociclisti

Secondo la segnalazione, a causa della continua presenza di acqua sulla carreggiata si starebbero formando numerose buche, alcune delle quali considerate particolarmente pericolose. La criticità riguarda soprattutto la sicurezza di chi percorre quotidianamente la zona. Buche profonde o improvvise possono infatti rappresentare un rischio per automobili, motocicli, biciclette e pedoni, soprattutto nelle ore serali o in condizioni di scarsa visibilità. Una strada bagnata in maniera permanente può inoltre rendere più difficili le manovre e aumentare il rischio di perdita di aderenza, soprattutto per i mezzi a due ruote. Il problema, secondo il residente, sarebbe evidente ormai da diverso tempo, ma nonostante questo non sarebbe ancora arrivato un intervento risolutivo. “Si stanno formando numerose e pericolose buche, però nessuno è intervenuto”, denuncia il lettore di StrettoWeb.

Tre perdite idriche concentrate in appena 300 metri

Il dato più significativo della segnalazione riguarda però la presenza di tre perdite d’acqua in circa 300 metri. Una distanza molto breve all’interno della quale, stando alla testimonianza del cittadino, si concentrerebbero più punti di dispersione della rete idrica. Una situazione che potrebbe indicare la necessità non soltanto di interventi puntuali, ma anche di una verifica più approfondita delle condizioni delle condotte presenti nella zona.

Le perdite idriche urbane rappresentano infatti un problema particolarmente delicato, soprattutto quando interessano reti datate o sottoposte a forti variazioni di pressione. Anche una singola rottura può determinare una significativa dispersione d’acqua; quando le perdite diventano multiple e ravvicinate, l’impatto sul servizio può diventare ancora più evidente. Ed è proprio quello che, secondo Di Bella, starebbe accadendo a Ravagnese Superiore.

“L’acqua non arriva nelle case”

Il disagio non riguarderebbe soltanto la strada. La presenza delle tre perdite starebbe infatti avendo conseguenze dirette anche sulle abitazioni. Il cittadino segnala che la dispersione dell’acqua lungo la rete impedirebbe all’acqua di raggiungere regolarmente alcune case della zona. “Nell’arco di 300 metri abbiamo tre perdite idriche che non fanno arrivare l’acqua nelle case”, spiega Giovanni Di Bella. Una circostanza particolarmente problematica per le famiglie coinvolte, perché la disponibilità di acqua nelle abitazioni rappresenta un servizio essenziale per le normali attività quotidiane. Quando la pressione della rete diminuisce a causa di dispersioni o rotture, le utenze situate nelle zone più alte o più lontane rispetto al punto di adduzione possono risentirne maggiormente, con flussi ridotti o vere e proprie interruzioni dell’erogazione.

Il problema dello spreco d’acqua a Reggio Calabria

La situazione segnalata a Ravagnese Superiore riporta al centro anche il tema più generale della gestione e della manutenzione della rete idrica di Reggio Calabria. Ogni perdita non rappresenta soltanto un disagio locale, ma anche uno spreco di una risorsa sempre più preziosa. Il problema assume un peso ancora maggiore nei periodi in cui la disponibilità idrica è ridotta o quando alcune aree della città registrano difficoltà nella distribuzione.

Vedere acqua scorrere per giorni lungo una strada mentre alcune abitazioni lamentano difficoltà nell’approvvigionamento crea inevitabilmente forte preoccupazione tra i residenti. Per questo motivo, in situazioni come quella descritta, diventa essenziale intervenire rapidamente non soltanto per eliminare la perdita visibile, ma anche per accertare la causa che l’ha provocata e verificare le condizioni dell’intero tratto di rete.

Riparazioni definitive e controlli sulla rete

Uno degli aspetti sottolineati dalla segnalazione è proprio la necessità di effettuare lavori che siano realmente risolutivi. Se una perdita torna a manifestarsi poco tempo dopo un intervento, può essere necessario controllare in maniera più approfondita il tratto di condotta interessato, verificando se vi siano ulteriori punti deboli o problemi strutturali. La manutenzione della rete idrica, infatti, non riguarda soltanto la chiusura immediata di una falla, ma anche la prevenzione di nuove rotture.

Un intervento definitivo potrebbe inoltre permettere di evitare ulteriori danni al manto stradale, che rischia di deteriorarsi sempre di più se l’acqua continua a fuoriuscire sulla carreggiata. In questo modo si eviterebbe anche che il problema idrico si trasformi in un problema di sicurezza stradale, con la necessità successiva di interventi più estesi e costosi.

La richiesta al Comune di Reggio Calabria

Da qui l’appello rivolto direttamente all’amministrazione comunale. “Chiedo al Comune presente sul territorio di far ripristinare queste perdite idriche”, afferma Giovanni Di Bella. Il cittadino chiede quindi un intervento tempestivo che possa eliminare le dispersioni, ripristinare il normale approvvigionamento idrico nelle abitazioni e mettere in sicurezza il tratto stradale interessato. La richiesta è quella di intervenire in modo definitivo e non soltanto temporaneo, considerando che una delle perdite sarebbe già stata riparata per poi ripresentarsi.

Ravagnese, una zona densamente abitata della periferia sud

La segnalazione assume particolare rilievo anche per la zona interessata. Ravagnese rappresenta infatti uno dei quartieri più popolosi della periferia sud di Reggio Calabria, un’area caratterizzata da numerosi insediamenti residenziali e da una viabilità utilizzata quotidianamente da centinaia di cittadini. Problemi alla rete idrica in un contesto di questo tipo possono quindi coinvolgere un numero significativo di persone, soprattutto quando le dispersioni si concentrano in una porzione limitata di territorio. La presenza di più perdite ravvicinate rende necessario capire se si tratti di episodi indipendenti oppure di un problema più generale legato allo stato delle condotte.

Perdite idriche e manutenzione stradale: due problemi collegati

Il caso di Ravagnese Superiore dimostra anche quanto il tema delle perdite idriche sia strettamente collegato alla manutenzione delle strade. Quando l’acqua fuoriesce da una condotta interrata può infiltrarsi sotto il manto stradale e alterare gli strati che sostengono l’asfalto. Nel tempo possono comparire avvallamenti, crepe e cedimenti. Una volta formate, le buche tendono inoltre ad allargarsi con il passaggio continuo dei veicoli e con l’azione dell’acqua stessa. Per questo una perdita non riparata rapidamente può trasformarsi in un doppio problema: da una parte la dispersione della risorsa idrica e la riduzione della pressione nelle case, dall’altra il progressivo deterioramento della strada.

L’appello del cittadino: “Serve un intervento”

La segnalazione di Giovanni Di Bella si conclude dunque con un appello chiaro: intervenire in tempi rapidi sulle tre perdite presenti nel tratto di circa 300 metri di Ravagnese Superiore. Il residente chiede che venga verificata l’intera area, che le condotte vengano riparate in maniera definitiva e che successivamente si provveda anche al ripristino del manto stradale dove l’acqua ha già favorito la formazione di buche. Una richiesta che nasce da una situazione che, secondo quanto riferito, dura ormai da circa un mese e che continua a creare disagi alle famiglie.

Per i residenti la speranza è che la segnalazione possa portare a un sopralluogo e a un intervento rapido, restituendo alla zona una normale erogazione dell’acqua e condizioni di maggiore sicurezza sulla strada. Il problema, infatti, non riguarda soltanto lo spreco visibile sulla carreggiata, ma coinvolge contemporaneamente servizio idrico, sicurezza stradale e qualità della vita di chi abita a Ravagnese Superiore. E proprio per questo i cittadini chiedono una soluzione definitiva prima che la situazione possa ulteriormente peggiorare.