Reggio Calabria, tragico incidente sul nuovo Ponte sul Calopinace: morto dopo 23 giorni di agonia il giovane motociclista

È deceduto nella giornata di ieri il conducente del motociclo che la sera del 4 ottobre ultimo scorso era rimasto coinvolto in un sinistro stradale autonomo in zona nuovo ponte Calopinace. Il tunisino 27 enne, le cui condizioni erano sin da subito apparse molto critiche, non ce l’ha fatta ed è morto ieri presso il Gom di Reggio Calabria. La Polizia Locale che era intervenuta per i rilievi, ha avviato ulteriori attività di indagine sotto la direzione del magistrato di turno immediatamente notiziato. La salma del malcapitato si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria mentre il motociclo è stato sottoposto a sequestro per ogni ulteriore accertamento.