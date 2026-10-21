Reggio Calabria, traffico e disagi davanti al Liceo Volta: Pollifroni denuncia tre mesi di richieste senza risposta

Continua a creare disagi la situazione del traffico nei pressi del Liceo scientifico Alessandro Volta di San Sperato, a Reggio Calabria. A denunciare il problema è Filippo Pollifroni, consigliere del V Municipio del Partito Democratico, che lamenta la mancanza di risposte alle ripetute richieste di intervento per migliorare la viabilità nella zona dell’istituto scolastico. Secondo quanto riferito dal consigliere, da circa tre mesi vengono sollecitati interventi per garantire la presenza dei vigili urbani, che potrebbero contribuire a facilitare la circolazione e ridurre le difficoltà legate al traffico. Nonostante le richieste, le telefonate e i contatti avviati anche con la Prefettura, la situazione non avrebbe ancora trovato una soluzione.

Liceo Volta di San Sperato, Pollifroni: “tre mesi di solleciti senza risposta”

Il consigliere del Partito Democratico richiama l’attenzione sulla necessità di un intervento concreto da parte delle istituzioni competenti, sottolineando come le numerose segnalazioni effettuate finora non abbiano prodotto i risultati auspicati. Non si risolve la situazione al Liceo scientifico Volta di San Sperato, tre mesi di solleciti, richieste, telefonate, contatti anche con la Prefettura, per la richiesta della presenza dei vigili urbani, che potrebbero facilitare la situazione del traffico, ancora non ha trovato risposta, dichiara Filippo Pollifroni.

Disagi aggravati dal maltempo: “situazione intollerabile, speriamo in un miracolo”

Le difficoltà segnalate assumono particolare rilevanza durante le giornate caratterizzate da condizioni meteorologiche avverse, quando la gestione della circolazione nella zona scolastica diventa ancora più problematica. Pollifroni ribadisce quindi la volontà di continuare a sollecitare un intervento, auspicando che le richieste avanzate possano finalmente essere ascoltate. “Insistiamo con la nostra richiesta, legittima con la speranza di essere ascoltati da qualche ordine “divino”. Situazione intollerabile, soprattutto con il mal tempo. Speriamo in un miracolo”, conclude il consigliere.