Reggio Calabria, tornano i Premi di Studio Girolamo Tripodi: lunedì 19 ottobre la prima premiazione a Catona

Prenderà il via lunedì 19 ottobre, a Catona, il calendario delle premiazioni della settima edizione dei Premi di Studio “Girolamo Tripodi”, promossi dalla Fondazione intitolata all’ex senatore per sostenere gli studenti calabresi meritevoli e bisognosi. La prima cerimonia si svolgerà alle ore 9:30, presso la Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Radice Alighieri”, in via Mercato, nella struttura dell’ex CIAPI, e sarà dedicata alla premiazione dello studente diplomato più meritevole e bisognoso dell’anno scolastico 2025/2026.

Un appuntamento che unisce il riconoscimento dell’impegno scolastico alla valorizzazione della memoria storica e civile della Calabria, attraverso un’iniziativa che la Fondazione porta avanti da sette edizioni con particolare attenzione alle giovani generazioni. Nel corso della mattinata è prevista anche una lectio magistralis dello storico Giuseppe Caridi, dedicata alle vicende che hanno segnato la storia della Calabria tra l’XI e il XIX secolo.

La prima premiazione all’Istituto Radice Alighieri di Catona

La cerimonia del 19 ottobre inaugurerà il calendario delle iniziative organizzate dalla Fondazione Girolamo Tripodi per l’anno scolastico 2025/2026. L’appuntamento è stato concordato in collaborazione con la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Radice Alighieri”, l’avvocato Simona Sapone, alla quale la Fondazione rivolge un sentito ringraziamento per la disponibilità e la collaborazione. La premiazione avrà inizio alle ore 9:30 presso la sede della Scuola Secondaria di primo grado di via Mercato, a Catona, nei locali dell’ex CIAPI. Il riconoscimento sarà assegnato allo studente che si è distinto per merito scolastico e condizioni di bisogno, secondo le finalità dei premi istituiti dalla Fondazione. La mattinata sarà arricchita dall’intervento del professor Giuseppe Caridi, che terrà una lectio magistralis dal titolo “La Calabria dall’Unità del Sud all’Unità d’Italia – secoli XI/XIX”. Un approfondimento storico che accompagnerà la consegna del premio, collegando l’attenzione rivolta al percorso formativo dei giovani alla conoscenza delle vicende che hanno contribuito a definire l’identità della Calabria e del Mezzogiorno.

Sette edizioni per sostenere gli studenti calabresi meritevoli e bisognosi

Con la settima edizione dei Premi di Studio “Girolamo Tripodi”, la Fondazione conferma il proprio impegno a favore delle giovani generazioni attraverso l’istituzione di borse di studio e riconoscimenti destinati agli studenti calabresi, con particolare attenzione a coloro che si distinguono per l’impegno scolastico e che vivono situazioni di maggiore necessità economica. La scelta di investire sui giovani rappresenta una delle principali linee di attività dell’organizzazione, che considera la formazione e la valorizzazione del merito strumenti importanti per costruire nuove prospettive di crescita sociale e culturale. I premi sono pensati per incoraggiare ragazze e ragazzi che potranno contribuire, attraverso il proprio percorso di studi e le competenze acquisite, al futuro della Calabria. L’iniziativa intende offrire un sostegno concreto agli studenti degli istituti scolastici reggini e, allo stesso tempo, riconoscere il valore dell’impegno personale e della formazione. Alla base del progetto c’è la volontà di mantenere un legame tra le nuove generazioni e la storia del territorio, trasmettendo valori e conoscenze che la Fondazione ritiene fondamentali per affrontare le sfide del presente e del futuro.

La memoria di Girolamo Tripodi e le battaglie per il riscatto sociale della Calabria

L’attività della Fondazione nasce anche dall’esigenza di conservare e trasmettere ai giovani la memoria della figura di Girolamo Tripodi, il senatore che dedicò la propria esistenza all’impegno politico e sociale in favore delle classi più deboli. La sua storia viene ricordata come parte di una vicenda collettiva che ha attraversato la Calabria e il Mezzogiorno negli anni successivi alla Seconda guerra mondiale, quando milioni di persone affrontarono condizioni di miseria, povertà e fame, impegnandosi in lotte e battaglie per il riscatto e la giustizia sociale. Tripodi fu protagonista di numerose iniziative a fianco dei “senza voce”, dei braccianti, delle gelsominaie e delle raccoglitrici di olive, sostenendo le rivendicazioni di lavoratori e comunità che chiedevano dignità e migliori condizioni di vita. Attraverso i premi di studio, la Fondazione intende mantenere viva la conoscenza di quella stagione storica, considerata una delle più significative per l’emancipazione delle classi umili e diseredate della Calabria e del Sud Italia. Il progetto educativo si fonda sulla convinzione che la costruzione del futuro debba partire dalla consapevolezza delle proprie radici e dalla conoscenza delle battaglie sociali che hanno contribuito a trasformare il territorio.

Un premio che unisce formazione, memoria storica e futuro dei giovani

L’iniziativa di Catona rappresenta quindi non soltanto un’occasione per premiare un percorso scolastico, ma anche un momento di riflessione sui valori che hanno caratterizzato l’esperienza umana e politica di Girolamo Tripodi. La Fondazione intende trasmettere alle nuove generazioni la tensione ideale e la concezione politica che ne hanno guidato l’impegno, richiamando l’importanza della giustizia sociale, dell’emancipazione e della partecipazione alla vita collettiva. La lectio magistralis del professor Giuseppe Caridi si inserisce in questo percorso, offrendo agli studenti l’opportunità di approfondire una parte della storia calabrese e di collegarla alla conoscenza del proprio territorio. Con i Premi di Studio, giunti alla settima edizione, la Fondazione prosegue dunque un’attività che mette insieme sostegno agli studenti, valorizzazione del merito e tutela della memoria storica, con l’obiettivo di incoraggiare i giovani a costruire il proprio futuro senza perdere il legame con le vicende e le esperienze delle generazioni precedenti. Il primo appuntamento è fissato per lunedì 19 ottobre, alle ore 9:30, all’Istituto Comprensivo “Radice Alighieri” di Catona, dove prenderà ufficialmente il via il calendario delle premiazioni.