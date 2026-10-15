Reggio Calabria, torna il tour della salute: visite gratuite sul Lungomare: giorni e orari dell’evento

Visite e consulti medici gratuiti, attività sportive, incontri con specialisti e iniziative dedicate alla prevenzione. Sabato 24 e domenica 25 ottobre il Lungomare di Reggio Calabria ospiterà la tappa conclusiva del Tour della Salute 2026, la manifestazione nazionale itinerante promossa da ASC – Attività Sportive Confederate per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di adottare uno stile di vita sano ed equilibrato. Per due giorni, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, la Via Marina Alta, in prossimità di Piazza Indipendenza, si trasformerà in un grande villaggio dedicato alla salute e al benessere, con servizi e iniziative accessibili gratuitamente alla popolazione.

L’appuntamento rappresenta un’opportunità per chi desidera ricevere consulenze specialistiche, approfondire i temi della prevenzione e partecipare ad attività motorie organizzate da istruttori qualificati. L’iniziativa è rivolta a persone di tutte le età e prevede anche spazi dedicati agli animali da compagnia. L’evento, organizzato con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Comune di Reggio Calabria, approderà in città grazie all’attività di ASC Calabria, impegnata da anni nel promuovere sul territorio iniziative di carattere sportivo, sociale e sanitario.

Visite gratuite sul Lungomare: quali specialisti saranno presenti

Il cuore della manifestazione sarà il Villaggio della Salute e dello Sport, allestito lungo il Lungomare reggino con ambulatori mobili e strutture attrezzate per accogliere i cittadini. All’interno dei truck hospitality sarà possibile usufruire gratuitamente di consulti cardiologici, reumatologici, dermatologici, nutrizionali e psicologici, grazie alla presenza di professionisti impegnati nelle attività di sensibilizzazione e prevenzione. Particolare attenzione sarà dedicata ai comportamenti quotidiani che possono incidere sulla salute, con iniziative informative sui rischi legati al fumo, al consumo di alcol, alla sedentarietà e a un’alimentazione non equilibrata. Sarà inoltre attivato uno sportello di ascolto psicologico, pensato per offrire ai partecipanti un’occasione di confronto e orientamento sui temi del benessere mentale. Il programma comprenderà anche la distribuzione di materiale informativo, in formato cartaceo e digitale, e la compilazione di questionari di rischio finalizzati a sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione delle malattie croniche. L’obiettivo del roadshow è diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza dei controlli, dell’attività fisica e delle abitudini alimentari, rendendo accessibili informazioni utili per la tutela della salute.

Sport per tutte le età e incontri veterinari per gli animali da compagnia

Accanto ai consulti sanitari, il Tour della Salute proporrà numerose attività motorie, sportive e aggregative aperte alla cittadinanza. A coordinarle saranno le associazioni sportive aderenti ad ASC Calabria, attraverso istruttori qualificati che accompagneranno i partecipanti nelle diverse iniziative previste dal programma. Il villaggio sarà concepito come uno spazio nel quale la prevenzione sanitaria e il movimento possano incontrarsi, coinvolgendo bambini, giovani, adulti e anziani in esperienze dedicate al benessere psicofisico. Un’attenzione specifica sarà riservata anche agli animali da compagnia, con uno spazio dedicato al loro benessere e incontri tra veterinari e proprietari. L’allestimento comprenderà una Truck screening station, il relativo Truck Hospitality e un grande palco con ledwall, destinato ad accompagnare le attività e i momenti di partecipazione collettiva. L’iniziativa punta così a coinvolgere l’intera comunità, offrendo non soltanto la possibilità di confrontarsi con gli specialisti, ma anche occasioni concrete per conoscere e sperimentare i benefici di uno stile di vita attivo, attraverso lo sport, la corretta alimentazione e la prevenzione.

Reggio Calabria chiude il Tour della Salute 2026 dopo le tappe in tutta Italia

La scelta di Reggio Calabria come sede della giornata conclusiva assume un significato particolare nell’ambito del percorso nazionale della manifestazione. L’edizione 2026 del Tour della Salute ha previsto complessivamente 15 tappe, con partenza da Gorizia e successive iniziative nelle città di Chioggia, Imperia, Imola, Torino, Latina, Perugia e Grosseto, Fano, Pescara, Aversa, Sondrio e Bari. Prima dell’approdo sul Lungomare reggino, il calendario prevede ancora l’appuntamento di Palermo, in programma il 17 e 18 ottobre, che precederà la chiusura nazionale del 24 e 25 ottobre in Calabria. L’arrivo della manifestazione rappresenta il risultato dell’attività portata avanti da ASC Calabria per favorire l’organizzazione sul territorio regionale di eventi dedicati allo sport, alla salute e alla partecipazione sociale. Il progetto nazionale di ASC – Attività Sportive Confederate nasce con l’intento di diffondere la cultura della prevenzione, promuovendo comportamenti salutari e contribuendo alla conoscenza dei principali fattori di rischio delle patologie croniche. Attraverso un percorso che attraversa numerose città italiane, il Tour offre alla popolazione occasioni gratuite di informazione e consulenza, valorizzando il ruolo dell’attività motoria e della corretta alimentazione nella vita quotidiana.

Il comitato scientifico e le associazioni mediche coinvolte

A sostenere l’iniziativa è il Comitato Scientifico del Tour della Salute, incaricato ogni anno di definire gli obiettivi scientifici della manifestazione, successivamente sviluppati attraverso le attività delle società e delle organizzazioni coinvolte. Al progetto partecipano importanti realtà del settore medico e sanitario nazionale, tra cui ADI (Associazione Dietetica e Nutrizione Clinica), ADOI (Associazione Dermatologi Venereologi Ospedalieri Italiani), SIPREC (Società Italiana per la prevenzione Cardiovascolare), CreI (Collegio Reumatologi Italiani), FNOVI (Federazione Nazionale Ordini Veterinari) e SIDeMAST (Società Italiana di Dermatologia). La manifestazione gode inoltre del patrocinio della F.O.F.I. (Federazione Ordini Farmacisti Italiani), di FEDERFARMA, FEDERCHIMICA ASSOSALUTE, SIMG, AMDC e CENACOLO ITALIANO AUDIOVESTIBOLOGIA. Il coinvolgimento di queste organizzazioni contribuisce a definire il carattere scientifico e divulgativo del Tour, che affianca alle attività pratiche momenti di informazione e confronto con gli operatori sanitari. La presenza delle diverse competenze specialistiche permette di affrontare la prevenzione attraverso un approccio articolato, prendendo in considerazione aspetti differenti della salute e del benessere della persona, oltre alla cura degli animali da compagnia.

Il presidente di ASC Calabria Antonio Eraclini: “Orgoglioso che Reggio sia la tappa conclusiva”

Soddisfazione per l’appuntamento reggino è stata espressa dal presidente di ASC Calabria, Antonio Eraclini, che ha evidenziato il valore della scelta di concludere proprio a Reggio Calabria il percorso nazionale dell’edizione 2026. “Sono orgoglioso che anche quest’anno Reggio Calabria sia tappa del Tour della Salute e, soprattutto, sia quella conclusiva di questa lunga ed importante manifestazione”, afferma Eraclini, sottolineando l’impegno portato avanti dall’associazione nella promozione di iniziative che uniscono attività sportiva, prevenzione e sensibilizzazione sociale. Il presidente ha quindi richiamato il lavoro quotidiano svolto da ASC e il ruolo della rete scientifica e dei partner che rendono possibile l’organizzazione della manifestazione. “ASC si preoccupa quotidianamente della salute e della prevenzione attraverso incontri di aggiornamento, consulenze, sport ed innumerevoli attività sia sportive che sociali. Sport e salute sono il giusto connubio per un corretto stile di vita ed è per questo che ASC da anni promuove tra i tanti suoi eventi anche quello del Tour della Salute. La presenza di un Comitato Tecnico Scientifico formato esclusivamente da medici di alto spessore garantisce il valore medico scientifico dell’iniziativa. Ringraziamo anche i Partner coinvolti perché grazie anche al loro sostegno è possibile organizzare eventi così importanti per la collettività. Spero che la comunità risponda positivamente e collabori per la promozione della salute intesa come bene collettivo”.

Come partecipare e prenotare i consulti gratuiti del 24 e 25 ottobre

La partecipazione al Tour della Salute di Reggio Calabria è gratuita. Il villaggio sarà allestito lungo la Via Marina Alta, nelle vicinanze di Piazza Indipendenza, e accoglierà i visitatori nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Per prenotare i consulti e ricevere informazioni sull’iniziativa è possibile scrivere all’indirizzo email segreteriaasccalabria@gmail.com. Ulteriori aggiornamenti sul programma e sulle attività previste sono disponibili attraverso le pagine social “ASC Reggio Calabria” e il sito ufficiale del Tour della Salute, www.iltourdellasalute.it. L’appuntamento conclusivo della manifestazione nazionale offrirà così ai cittadini reggini e ai visitatori l’opportunità di dedicare due giornate alla prevenzione, all’informazione sanitaria e allo sport, con un programma rivolto a tutte le fasce d’età. Un’iniziativa che intende promuovere la salute come bene collettivo, attraverso la collaborazione tra professionisti, associazioni sportive, istituzioni e comunità.