Reggio Calabria, torna il Festival “Reggio in Jazz”: cinque grandi concerti con artisti internazionali

Reggio Calabria si prepara ad accogliere la sedicesima edizione del Festival “Reggio in Jazz”, la manifestazione organizzata dall’associazione culturale Naima, che anche nel 2026 propone un calendario di concerti con protagonisti artisti di fama internazionale e alcune delle personalità più rappresentative della scena jazzistica italiana. Con lo slogan “Cinque serate di grande jazz, un’emozione diversa”, la rassegna torna a offrire agli appassionati e ai curiosi un percorso musicale attraverso sonorità, stili e interpretazioni differenti. Tutti e cinque gli appuntamenti si svolgeranno sul palco del Cine Teatro Odeon di Reggio Calabria, dal 17 ottobre al 4 dicembre. Il programma spazia dai grandi classici del jazz alle contaminazioni contemporanee, passando per progetti dedicati alla storia della musica e alle sue protagoniste femminili.

Il 17 ottobre Flavio Boltro inaugura il Festival con un tributo a Miles Davis

La sedicesima edizione di Reggio in Jazz prenderà il via sabato 17 ottobre, alle ore 21:15, con un concerto dedicato a uno dei più grandi protagonisti della storia del jazz, Miles Davis. A salire sul palco sarà Flavio Boltro, tra i trombettisti più apprezzati della scena jazz internazionale, che insieme ad altri tre musicisti darà vita a un quartetto per rendere omaggio al celebre trombettista e compositore statunitense. Il concerto assume un significato particolare nel 2026, anno in cui ricorrono il centenario della nascita di Miles Davis e i 35 anni dalla sua scomparsa. Un appuntamento inaugurale che unirà il ricordo di una figura fondamentale della musica jazz all’interpretazione di un artista di rilievo internazionale.

Il 31 ottobre arrivano gli High Five, protagonisti dell’hard bop

Il secondo appuntamento è in programma sabato 31 ottobre, quando il Cine Teatro Odeon ospiterà gli High Five Quintet. La formazione è conosciuta per la straordinaria energia delle proprie esibizioni, per la compattezza del suono e per un linguaggio musicale fortemente legato all’hard bop. Il quintetto è noto anche per aver accompagnato Mario Biondi nell’album di debutto del 2006, Handful of Soul, un lavoro che ha contribuito alla notorietà del cantante. Il concerto offrirà al pubblico reggino l’occasione di ascoltare una formazione caratterizzata da una forte identità musicale e da un repertorio legato alla tradizione jazzistica.

Il 14 novembre Giovanna Famulari presenta “Women”

Il festival proseguirà sabato 14 novembre con la violoncellista e pianista Giovanna Famulari, che si esibirà insieme al suo quartetto nel progetto “Women”. Lo spettacolo propone un viaggio musicale e letterario nel tempo, dedicato ad alcune delle più importanti testimonianze artistiche femminili. Attraverso un percorso caratterizzato da emotività e intensità espressiva, il progetto esplora le personalità e i differenti destini delle donne protagoniste, attraversando territori artistici e sonori diversi. Una proposta che unisce musica e letteratura, invitando il pubblico a confrontarsi con esperienze, sensibilità e linguaggi capaci di superare i confini tradizionali.

Il 28 novembre doppio appuntamento con l’Eclectric Jazz Trio e Frank Gambale

Particolarmente ricca sarà la serata di sabato 28 novembre, che vedrà protagoniste due formazioni. Ad aprire il concerto sarà l’Eclectric Jazz Trio, composto dai musicisti calabresi Vincenzo Baldessarro al contrabbasso, Giancarlo Mazzù alla chitarra e Carlo Caligiuri alla batteria. Il gruppo è nato all’interno dei corsi di Musica Jazz del Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, dove i tre componenti insegnano da molti anni. Il repertorio spazierà dai grandi standard della tradizione jazzistica a composizioni originali, caratterizzate da sonorità contemporanee e contaminazioni funky, nu-jazz e R&B. A seguire sarà la volta del Frank Gambale All Star Group, formazione che porterà sul palco del Cine Teatro Odeon una proposta musicale di rilievo internazionale. Frank Gambale, considerato uno degli innovatori più influenti della chitarra moderna, è conosciuto per la sua ricerca tecnica e stilistica. La sua presenza rappresenta uno degli appuntamenti internazionali della rassegna.

Il 4 dicembre gran finale con Stefania Tallini, Stefano Di Battista e Franco Piana

La sedicesima edizione di Reggio in Jazz si concluderà venerdì 4 dicembre con il concerto dello Stefania Tallini 5et, che vedrà la partecipazione di due ospiti speciali: Stefano Di Battista al sassofono e Franco Piana al flicorno. La pianista e compositrice Stefania Tallini, esponente di una generazione del jazz italiano aperta alla contaminazione tra generi differenti, presenterà per la prima volta a Reggio Calabria questo esclusivo quintetto. Il progetto musicale si caratterizza per un linguaggio capace di attraversare diversi stili, superando i confini del jazz tradizionale e proponendo una ricerca artistica personale. Un appuntamento conclusivo rivolto sia agli appassionati sia a quanti desiderano avvicinarsi al mondo del jazz.

Reggio in Jazz, il sostegno della Fondazione Carical e del Consiglio regionale

La manifestazione è organizzata dall’associazione culturale Naima e gode del patrocinio del Consiglio regionale della Calabria. I promotori Giuseppe Tuffo e Antonio Maida sottolineano che la realizzazione del festival è stata possibile “grazie al contributo della Fondazione Carical”. Anche quest’anno l’obiettivo è offrire alla città di Reggio Calabria un programma musicale di respiro internazionale, valorizzando al tempo stesso i musicisti del territorio e la collaborazione con le realtà culturali locali.

Biglietti e abbonamenti: tutte le informazioni

Gli abbonamenti e i biglietti per Reggio in Jazz 2026 possono essere acquistati attraverso i consueti circuiti di vendita oppure direttamente presso il bar Ritrovo Libertà, in via Santa Caterina d’Alessandria 158, a Reggio Calabria.

La vendita fisica seguirà questi orari:

Lunedì 12 ottobre: dalle 19:00 alle 21:00.

Mercoledì 14 ottobre: dalle 19:00 alle 21:00.

Venerdì 16 ottobre: dalle 12:00 alle 14:00.

Sabato 17 ottobre: biglietteria aperta direttamente al Cine Teatro Odeon a partire dalle 18:00.

Con cinque serate e un cartellone che riunisce importanti nomi del jazz italiano e internazionale, Reggio in Jazz 2026 si prepara così a tornare protagonista della programmazione culturale reggina, proponendo un percorso musicale che attraversa tradizione, innovazione e nuove contaminazioni sonore.