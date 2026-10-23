Reggio Calabria, torna il Dolce Gelato Solidale: un pomeriggio di sorrisi, emozioni e inclusione | VIDEO

Terza edizione del Dolce Gelato Solidale a Reggio Calabria, dove la Residenza Sanitaria ha ospitato un pomeriggio speciale all’insegna della dolcezza e della condivisione. L’evento ha visto la straordinaria partecipazione dei maestri pasticceri e dei gelatieri della FIPGC, Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria, pronti a regalare il momento di festa e inclusione agli ospiti della struttura. Tutte le emozioni e il racconto della giornata nel servizio di Graziano Tomarchio per StrettoWeb.

Di seguito il video.