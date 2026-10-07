Reggio Calabria, torna “Endocrinologia dello Stretto”: due giorni tra prevenzione, ricerca e nuove terapie

Si terrà il 9 e 10 ottobre 2026, al Grand Hotel Excelsior di Reggio Calabria, la IX edizione di “Endocrinologia dello Stretto”, appuntamento dedicato all’approfondimento scientifico e clinico nel campo dell’endocrinologia. Due giornate di incontri e confronto rivolte alla prevenzione, alla ricerca e alle terapie, con un programma pensato per favorire l’aggiornamento scientifico, la condivisione delle esperienze cliniche e l’approfondimento dei percorsi di cura. L’edizione 2026 pone particolare attenzione anche al rapporto tra alimentazione, salute e prevenzione, con uno specifico incontro dedicato ai benefici del pesce azzurro, in programma venerdì 9 ottobre alle 17:30, moderato dal dott. Antonio Alvaro, presidente di Gal pesca Marical, impegnato nel programma ‘Azzurro di Calabria’ per la valorizzazione e consumo del pesce azzurro.

L’appuntamento rappresenta un’occasione per valorizzare il ruolo della corretta alimentazione all’interno di un più ampio percorso di prevenzione e promozione della salute, mettendo in evidenza le caratteristiche nutrizionali del pesce azzurro e il suo possibile contributo a uno stile di vita equilibrato.