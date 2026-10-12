Reggio Calabria, tirocini retribuiti da 400 euro al mese per i giovani: tutte le novità di DesTEENazione

Tirocini retribuiti con un’indennità di 400 euro al mese, corsi di formazione professionale, sostegno psicologico per le famiglie e attività gratuite per adolescenti e giovani. Sono alcune delle principali opportunità previste dalla nuova programmazione 2026-2027 di DesTEENazione – Desideri in Azione, lo Spazio Multifunzionale promosso dal Comune di Reggio Calabria attraverso il Settore Welfare, nell’ambito del programma nazionale sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La struttura, situata in via Cardinale Portanova 184, si rivolge ai ragazzi dagli 11 ai 21 anni ed è aperta dal lunedì al sabato, dalle ore 12:30 alle 19:30, con accesso libero e gratuito in qualsiasi momento della giornata.

L’obiettivo è offrire ai giovani reggini un luogo nel quale studiare, incontrarsi, coltivare passioni, sviluppare competenze e trasformare le proprie idee in progetti concreti. La nuova programmazione punta a rafforzare il ruolo dello spazio come punto di riferimento per le nuove generazioni, attraverso attività educative, culturali, sociali e formative costruite partendo dagli interessi e dalle esigenze dei partecipanti.

Tirocini da 400 euro al mese e corsi professionali: le opportunità per i giovani reggini

Tra gli elementi di maggiore interesse della programmazione 2026-2027 figura il rafforzamento delle iniziative dedicate all’avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro. DesTEENazione prevede infatti l’attivazione continuativa dei Tirocini di Inclusione, rivolti ai ragazzi dai 16 ai 21 anni, con un’indennità di 400 euro mensili. I percorsi saranno accompagnati da attività educative finalizzate a favorire l’autonomia personale, la responsabilità e l’acquisizione di una maggiore consapevolezza delle proprie capacità in ambito professionale. Accanto ai tirocini, sono previsti i Laboratori dei Mestieri, attraverso i quali i partecipanti potranno avvicinarsi a specifici settori lavorativi e conoscere nuove opportunità occupazionali. Tra le prime iniziative annunciate figura l’imminente avvio di un corso formativo per manager di sala, dedicato alle competenze richieste nel settore dell’accoglienza e della ristorazione. Un’altra componente importante sarà il potenziamento dello Sportello di Orientamento al Lavoro, pensato per accompagnare i giovani nella scoperta delle proprie attitudini, nella valorizzazione delle competenze e nella conoscenza delle possibilità formative e professionali disponibili.

Uno spazio gratuito per studiare, leggere e partecipare a laboratori di teatro

La nuova programmazione dedica particolare attenzione anche alle attività quotidiane di aggregazione e formazione. Uno degli elementi centrali sarà lo Spazio Studio, concepito non soltanto come ambiente nel quale svolgere liberamente le proprie attività scolastiche o ricevere accompagnamento allo studio, ma anche come luogo di incontro, ascolto e socializzazione. In coerenza con gli indirizzi ministeriali del progetto, lo spazio rappresenterà un punto di partenza per sviluppare ulteriori iniziative costruite intorno alle passioni e agli interessi dei ragazzi. Tra queste figura il Club del Libro, dedicato alla lettura e al confronto, insieme a un programma continuativo di laboratori creativi ed espressivi. Particolare rilievo sarà attribuito al teatro, considerato uno strumento educativo utile per sviluppare capacità comunicative, consapevolezza emotiva, collaborazione e relazioni interpersonali. Le attività non seguiranno esclusivamente una programmazione definita dagli operatori, ma potranno nascere anche dalle proposte dei giovani, chiamati a contribuire direttamente alla costruzione delle esperienze. L’intenzione è offrire occasioni per vivere il tempo libero in maniera significativa, valorizzando la creatività, la partecipazione e la possibilità di condividere interessi e talenti.

Sostegno psicologico ed educativo alle famiglie: uno spazio di ascolto per i genitori

Una delle priorità del nuovo anno riguarda il sostegno alle famiglie, attraverso interventi di accompagnamento alla genitorialità e percorsi di supporto educativo e psicologico. I genitori potranno rivolgersi a DesTEENazione per ricevere ascolto e accompagnamento professionale, condividendo eventuali difficoltà legate alla crescita dei figli e alle dinamiche familiari. Le attività saranno orientate a migliorare la comunicazione tra genitori e ragazzi, affrontare i conflitti e rafforzare la qualità delle relazioni all’interno del nucleo familiare. L’opportunità non è pensata soltanto per le situazioni caratterizzate da particolari criticità, ma anche per sostenere il ruolo educativo degli adulti e promuovere il benessere complessivo delle famiglie. A caratterizzare il progetto è il lavoro di un’équipe multidisciplinare, che opera attraverso un metodo socioeducativo condiviso, fondato sull’ascolto, sull’osservazione e sulla costruzione di rapporti di fiducia. Lo staff accompagna i giovani nella scoperta delle proprie potenzialità, riconoscendone bisogni, risorse e capacità, con l’obiettivo di sviluppare autonomia, responsabilità, consapevolezza di sé e relazioni positive con gli altri. In questa prospettiva, ogni ragazzo viene considerato non soltanto come destinatario di servizi, ma come protagonista attivo del proprio percorso di crescita.

Rigenerazione urbana a Reggio Calabria: i giovani coinvolti nel rilancio di tre aree della città

Le attività di DesTEENazione non saranno limitate alla sede di via Cardinale Portanova. Il progetto prevede infatti il proseguimento dell’educativa di strada, realizzata attraverso un’équipe multidisciplinare che incontra adolescenti e giovani nei luoghi informali di aggregazione, nelle piazze, nei quartieri e negli spazi della loro quotidianità. L’obiettivo è costruire relazioni di fiducia, raccogliere proposte e desideri e favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita dei luoghi che frequentano. Particolare importanza assume il percorso di individuazione di spazi da rigenerare in tre aree del Comune di Reggio Calabria, attraverso il coinvolgimento diretto delle nuove generazioni. I ragazzi saranno accompagnati nella progettazione di iniziative culturali, ricreative ed eventi territoriali, contribuendo a immaginare nuove possibilità di utilizzo e valorizzazione degli spazi comuni. L’educativa di strada assume così una funzione che va oltre la semplice presenza degli operatori sul territorio, diventando uno strumento per incoraggiare la partecipazione attiva e riconoscere ai giovani un ruolo nella trasformazione dei quartieri. Un percorso che mette al centro la capacità delle nuove generazioni di proporre idee e contribuire alla costruzione di luoghi più vivi, accessibili e condivisi.

Progetti nelle scuole e cittadinanza attiva: prosegue l’esperienza Get Up

Accanto alle iniziative nei quartieri, continueranno anche i progetti Get Up, che coinvolgono gli studenti degli istituti scolastici individuati dal Settore Welfare del Comune di Reggio Calabria. Le attività accompagneranno i ragazzi nell’ideazione e nella realizzazione di iniziative di utilità sociale, promuovendo senso di responsabilità, cittadinanza attiva e partecipazione alla vita della comunità. Si tratta di un ulteriore tassello della visione educativa di DesTEENazione, che punta a trasformare i giovani da semplici destinatari delle opportunità offerte dal territorio a protagonisti nella costruzione di esperienze collettive. Il principio che orienta questa impostazione è racchiuso nell’espressione “Dall’Io al Noi”, che sintetizza l’obiettivo di accompagnare il passaggio dai desideri individuali alla realizzazione di progettualità condivise. Attraverso la collaborazione tra scuole, operatori, istituzioni e realtà territoriali, il progetto intende stimolare un coinvolgimento sempre maggiore dei ragazzi nelle questioni che riguardano la città. Lo sviluppo delle capacità personali si affianca così alla promozione di relazioni e responsabilità collettive, con l’intento di contribuire alla costruzione di una comunità più attenta alle esigenze delle nuove generazioni.

DesTEENazione aperto a famiglie, associazioni e imprese: come partecipare alle attività

La programmazione 2026-2027 punta anche ad ampliare la collaborazione con il territorio, attraverso un invito rivolto non soltanto agli adolescenti e ai giovani, ma anche alle famiglie, alle scuole, alle associazioni, agli enti del Terzo Settore, ai professionisti, alle imprese e ai cittadini interessati. DesTEENazione si propone come uno spazio aperto alla partecipazione della comunità, nel quale condividere competenze, proporre laboratori, sviluppare esperienze culturali, artistiche, sportive e formative e costruire nuove occasioni di crescita per i ragazzi. Ai giovani viene chiesto di portare idee, interessi e passioni; alle famiglie viene offerta la possibilità di trovare ascolto e accompagnamento; alla comunità viene rivolto l’invito a mettere a disposizione esperienze, risorse e opportunità. L’obiettivo è favorire un rapporto sempre più stretto tra le aspirazioni delle nuove generazioni e le possibilità presenti sul territorio, rendendo lo spazio multifunzionale un punto di incontro tra persone e realtà differenti. Il progetto intende così consolidare la propria funzione socioeducativa, valorizzando la partecipazione diretta dei ragazzi e promuovendo occasioni concrete di formazione, inclusione e cittadinanza attiva.

Dove si trova DesTEENazione a Reggio Calabria: indirizzo, orari e accesso gratuito

Lo Spazio Multifunzionale DesTEENazione – Desideri in Azione si trova a Reggio Calabria, in via Cardinale Portanova 184, ed è rivolto agli adolescenti e ai giovani di età compresa tra gli 11 e i 21 anni. La struttura è aperta dal lunedì al sabato, dalle ore 12:30 alle 19:30, con ingresso libero e gratuito. I ragazzi possono accedere allo spazio in qualsiasi momento dell’orario di apertura, per studiare, incontrarsi, conoscere le attività disponibili e partecipare alle iniziative proposte. La sede rappresenta anche un punto di riferimento per le famiglie interessate ai percorsi di sostegno e per le realtà del territorio che desiderano contribuire alla programmazione attraverso nuove proposte e collaborazioni. Dalle opportunità di formazione e avvicinamento al lavoro ai laboratori creativi, dall’accompagnamento educativo alla partecipazione ai progetti di rigenerazione urbana, DesTEENazione si presenta come un luogo nel quale le aspirazioni personali possono incontrare le risorse della comunità. Una proposta che, attraverso la nuova programmazione, mira a rafforzare le occasioni di crescita, inclusione e protagonismo giovanile nella città di Reggio Calabria.