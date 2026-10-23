Reggio Calabria, terreni e usi civici: un corso per orientarsi tra norme, vincoli e procedure

L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Reggio Calabria promuove il corso di formazione “Usi civici: disciplina, procedure e applicazioni professionali”, una iniziativa dedicata all’approfondimento di una materia di particolare rilevanza giuridica, tecnica, amministrativa e territoriale. Gli usi civici e i domini collettivi rappresentano infatti un patrimonio di grande valore storico, ambientale ed economico per le comunità locali e continuano ad assumere un ruolo centrale nella gestione del territorio e del patrimonio degli Enti.

La loro disciplina coinvolge competenze diverse e richiede una conoscenza puntuale sia del quadro normativo sia delle procedure amministrative e tecniche connesse. Il corso è rivolto a Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Ingegneri, Architetti, Avvocati, tecnici, professionisti e funzionari degli Enti locali e nasce con l’obiettivo di offrire un momento di aggiornamento e confronto multidisciplinare su problematiche che, nella pratica professionale e amministrativa, si presentano con crescente frequenza.

Tra i temi affrontati figurano il demanio civico e le terre collettive, la disciplina normativa degli usi civici, la Legge 1766/1927 e la Legge 168/2017, l’accertamento degli usi civici, la legittimazione, l’affrancazione, la sclassificazione, il mutamento di destinazione, i procedimenti amministrativi, gli aspetti catastali ed estimativi, la normativa della Regione Calabria e l’analisi di casi pratici.

“Abbiamo ritenuto importante promuovere un’iniziativa capace di mettere insieme competenze tecniche, giuridiche e amministrative” – sottolinea il Presidente dell’Ordine, Dott. Agronomo Michele Valenzise – “perché quella degli usi civici è una materia complessa, ancora oggi estremamente attuale, che incide direttamente sulla pianificazione del territorio, sulla tutela del paesaggio e sulla corretta gestione del patrimonio collettivo. L’obiettivo è fornire ai professionisti e ai funzionari degli Enti locali strumenti concreti per affrontare correttamente procedimenti spesso articolati e delicati”. L’iniziativa è caratterizzata da un forte approccio interdisciplinare e vede il coinvolgimento dell’Ordine degli Architetti PPC, degli Ingegneri e dell’Ordine degli Avvocati, con l’intento di favorire un confronto tra professionalità diverse che, a vario titolo, intervengono nei procedimenti relativi agli usi civici.

Il corso è stato patrocinato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, da ANCI Calabria, dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria e dal Dipartimento di Agraria, a conferma dell’interesse istituzionale che la tematica riveste per il territorio e per le Amministrazioni locali. Particolare attenzione sarà riservata proprio alle esigenze dei Comuni, chiamati a confrontarsi con procedimenti che possono riguardare la natura giuridica dei beni, la regolarizzazione delle occupazioni, le trasformazioni e i mutamenti di destinazione, la pianificazione urbanistica e territoriale e la tutela del patrimonio collettivo.

Il corso si propone quindi non solo come momento di formazione, ma anche come occasione di dialogo tra professionisti, mondo accademico, amministrazioni pubbliche e rappresentanze istituzionali, con l’obiettivo di contribuire a una maggiore conoscenza e a una gestione più consapevole di un patrimonio che appartiene alla storia e al futuro delle comunità locali. Tutte le informazioni relative a date, orari, sede, programma, modalità di iscrizione e crediti formativi professionali sono disponibili sul sito ufficiale dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Reggio Calabria al link https://ordinereggiocalabria.conaf.it.