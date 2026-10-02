Reggio Calabria, svolta per chi prende l’autobus: posizione e ritardi ATAM in tempo reale

Dov’è l’autobus? È già passato? Quanto ritardo ha accumulato? Sono domande che migliaia di cittadini di Reggio Calabria si pongono quotidianamente mentre aspettano un mezzo alla fermata. Da pochi giorni, almeno per una parte della rete urbana, la risposta può arrivare direttamente sullo schermo dello smartphone. Passa il bus, progetto digitale dedicato al trasporto pubblico calabrese, ha infatti inserito anche le linee ATAM Reggio Calabria tra quelle consultabili attraverso la propria mappa in tempo reale.

Il funzionamento è immediato: entrando nel servizio dal browser di uno smartphone, tablet o computer, l’utente può cercare la propria linea dell’autobus oppure una specifica fermata e verificare i mezzi che stanno effettivamente trasmettendo la propria posizione. La mappa permette di conoscere dove si trova il bus in quel preciso momento, quale sarà la fermata successiva e quale scostamento presenta rispetto all’orario programmato.

Dietro a tutto questo non c’è una grande società tecnologica né un progetto finanziato da milioni di euro. Passa il bus è stato ideato e sviluppato da Danilo Tallarico, 18 anni, studente di informatica dell’ITTS “E. Scalfaro” di Catanzaro, che ha trasformato i dati già disponibili pubblicamente in uno strumento pensato per essere consultato con semplicità da chi ogni giorno viaggia sui mezzi pubblici calabresi.

Reggio Calabria, gli autobus ATAM arrivano sulla mappa di “Passa il bus”

La novità più interessante per i cittadini reggini riguarda proprio l’ingresso di ATAM Reggio Calabria all’interno del sistema. Il sito ufficiale di Passa il bus comprende infatti ATAM tra i 26 operatori di trasporto pubblico presenti sulla piattaforma. Nella fotografia aggiornata del servizio, la rete ATAM disponibile risulta ancora parziale: la pagina dedicata alla copertura indica attualmente 2 linee e 93 fermate riconducibili all’azienda reggina, precisando esplicitamente che la rete urbana di Reggio Calabria compare soltanto in parte.

È un elemento importante da chiarire perché la presenza di ATAM sulla piattaforma non significa ancora che ogni autobus urbano di Reggio Calabria possa essere visualizzato. La filosofia del progetto è infatti molto rigorosa: sulla mappa vengono disegnati esclusivamente i mezzi dei quali viene ricevuta una posizione reale. Se un autobus non trasmette il dato GPS, Passa il bus non inventa né stima la sua posizione semplicemente sulla base dell’orario teorico. Questo significa che l’assenza di un mezzo dalla mappa non equivale necessariamente alla cancellazione della corsa. Può semplicemente significare che in quel momento il veicolo non sta trasmettendo la propria posizione.

Come vedere dove si trova l’autobus a Reggio Calabria

L’utilizzo è estremamente semplice. Non occorre creare un account, inserire dati personali o procedere con una registrazione. Il servizio può essere aperto direttamente dal browser del telefono o del computer attraverso la mappa di Passa il bus. L’utente può cercare il numero o il nome della propria linea oppure digitare una fermata. Quando un autobus sta trasmettendo il proprio GPS, sulla mappa compare il mezzo in movimento. Toccandolo è possibile aprire la relativa corsa e vedere una serie di informazioni particolarmente utili: direzione del viaggio, ultima posizione ricevuta, prossima fermata, orari programmati e ritardo o anticipo accumulato.

Il sistema evidenzia inoltre la fermata successiva e aggiorna l’orario previsto di arrivo tenendo conto dell’andamento reale della corsa. Una funzione apparentemente semplice, ma che può cambiare concretamente il modo in cui una persona organizza i propri spostamenti.

Basta con il dubbio: “l’autobus è già passato?”

Il progetto nasce proprio da uno dei problemi più comuni per chi utilizza il trasporto pubblico in Calabria. Quando un autobus non arriva all’orario indicato, chi aspetta alla fermata spesso non dispone di informazioni sufficienti per capire cosa stia succedendo. Il mezzo potrebbe essere in ritardo di cinque minuti, potrebbe essere bloccato nel traffico a qualche chilometro di distanza oppure potrebbe essere già transitato in anticipo.

Da qui l’idea alla base di Passa il bus: trasformare i dati disponibili in uno strumento comprensibile anche a chi non ha alcuna conoscenza tecnica. Sul sito del progetto viene ricordata proprio la domanda dalla quale tutto è partito: capire se il bus sia in ritardo, sia già passato oppure non stia arrivando. La mappa prova a ridurre questa incertezza mostrando ciò che il sistema conosce realmente in quel momento.

Chi è Danilo Tallarico, il 18enne che ha creato “Passa il bus”

L’aspetto forse più sorprendente della storia riguarda il suo ideatore. Danilo Tallarico ha appena 18 anni ed è uno studente di informatica dell’ITTS “E. Scalfaro” di Catanzaro. È lui ad aver progettato e sviluppato la mappa e l’applicazione. Il progetto è indipendente e non è un servizio ufficiale né della Regione Calabria né delle singole aziende di trasporto. Lo stesso sito precisa che Passa il bus non è controllato o approvato dagli operatori presenti sulla piattaforma e che, per gli orari ufficiali, continuano a fare fede le informazioni pubblicate direttamente dalle aziende.

La cronologia ufficiale del progetto indica come data di debutto il 20 settembre 2026, quando Passa il bus è andato online con la mappa degli autobus calabresi e l’applicazione destinata agli utenti iPhone. In meno di due settimane il servizio si è quindi ampliato fino a comprendere anche la rete di Reggio Calabria, seppure con la copertura ATAM ancora parziale.

La forza degli open data della Regione Calabria

Passa il bus è anche un esempio concreto di ciò che è possibile realizzare quando i dati pubblici vengono messi a disposizione in formato aperto. Gli orari, le fermate e i percorsi utilizzati dalla piattaforma provengono infatti dagli open data della Regione Calabria, pubblicati in formato GTFS, uno standard internazionale utilizzato per descrivere reti di trasporto pubblico. Le posizioni dei veicoli arrivano invece dal servizio regionale e, in alcuni casi, direttamente dai sistemi di bordo messi a disposizione dalle aziende.

Il sito specifica che i dati relativi a orari e fermate sono pubblicati dalla Regione Calabria con licenza CC BY 4.0. È proprio questa disponibilità dei dati ad aver consentito a un giovane sviluppatore di costruire autonomamente un servizio capace di mettere insieme informazioni provenienti da decine di operatori differenti.

Non è una posizione stimata: ogni autobus mostrato sta trasmettendo davvero il GPS

Uno degli aspetti tecnologicamente più interessanti è il metodo scelto per rappresentare i veicoli. Passa il bus non simula il percorso del mezzo facendo avanzare un’icona sulla mappa in base all’orario teorico. Ogni autobus che compare viene mostrato sulla base di una posizione realmente ricevuta dal sistema. Il sito è molto chiaro su questo punto: se il mezzo non trasmette, non viene disegnato sulla mappa.

Questo approccio evita una situazione potenzialmente molto ingannevole. Un sistema che facesse avanzare artificialmente il mezzo in base all’orario potrebbe mostrare un autobus vicino alla fermata anche quando, nella realtà, si trova ancora molto distante a causa del traffico. Passa il bus preferisce quindi mostrare meno mezzi piuttosto che rappresentare posizioni non realmente disponibili.

Come viene calcolato il ritardo del bus

La piattaforma non si limita alla posizione geografica. Utilizzando il percorso previsto della corsa, confronta il punto nel quale si trova effettivamente il veicolo con la tabella oraria. In questo modo può indicare se l’autobus sta viaggiando in orario, in anticipo oppure in ritardo. La visualizzazione mostra direttamente lo scostamento espresso in minuti e, aprendo la corsa, è possibile vedere l’orario previsto per le varie fermate.

Il percorso viene inoltre disegnato seguendo le strade effettivamente percorse e non tramite semplici segmenti rettilinei fra una fermata e l’altra. Anche la misurazione utilizzata per stabilire lo scostamento dalla tabella di marcia tiene conto della distanza percorsa lungo il tragitto reale. Quando il sistema rileva che un autobus è significativamente lontano dal percorso programmato può inoltre segnalare che il mezzo si trova fuori percorso.

Non soltanto Reggio Calabria: oltre 700 linee in tutta la regione

L’arrivo di ATAM è soltanto una parte di un progetto che ha una dimensione regionale. La homepage di Passa il bus indica 715 linee appartenenti a 26 aziende, tra servizi urbani ed extraurbani, mentre la pagina dedicata alla copertura – aggiornata al 29 settembre – riportava 714 linee e 6.698 fermate distribuite in oltre 400 Comuni. I numeri possono variare quotidianamente con gli aggiornamenti dei dati.

Tra gli operatori presenti figurano Ferrovie della Calabria, Consorzio Autolinee TPL, Romano, Lirosi, IAS Scura, Preite, ATAM Reggio Calabria, AMC Catanzaro e numerose altre aziende. L’obiettivo, dunque, non è realizzare una semplice app dedicata a una singola città, ma costruire una mappa unificata del trasporto pubblico calabrese.

Nell’area di Reggio Calabria oltre 1.400 fermate censite

Particolarmente ampia è la quantità di dati che riguarda il territorio reggino nel suo complesso. La pagina “Dove funziona” di Passa il bus attribuisce all’area di Reggio Calabria 1.418 fermate distribuite in 96 Comuni, servite dai diversi operatori presenti nei dati regionali. Naturalmente questo dato non deve essere confuso con la sola rete urbana ATAM.

Nel territorio metropolitano operano infatti numerose società che garantiscono collegamenti urbani ed extraurbani. Tra quelle indicate sulla piattaforma figurano, oltre ad ATAM, anche Mediterraneabus, Federico, Ferrovie della Calabria, Tripodi, Costa Viola Bus, Lirosi, SCAR, Brosio e GBV. Tra i Comuni maggiormente rappresentati nei dati figurano Reggio Calabria, Motta San Giovanni, Montebello Jonico, Locri, Bovalino e Scilla. Il servizio può quindi essere interessante non solo per gli spostamenti interni alla città dello Stretto, ma anche per chi utilizza le linee che collegano diversi centri della provincia e della Città Metropolitana.

ATAM per ora compare soltanto in parte: cosa significa

È proprio su questo punto che occorre essere molto chiari. Chi apre Passa il bus aspettandosi di trovare immediatamente l’intera rete ATAM di Reggio Calabria potrebbe non vedere tutte le linee. Lo stesso progetto segnala che la rete urbana ATAM compare attualmente solo in parte. La ragione è legata alla disponibilità dei dati che il sistema può leggere. Passa il bus non aggiunge manualmente corse inesistenti nei dataset e non crea posizioni artificiali. Mostra quello che è concretamente presente e utilizzabile nei flussi informativi disponibili.

È quindi possibile che una determinata linea ATAM esista e sia regolarmente in servizio ma non venga ancora visualizzata sulla piattaforma. La copertura potrà cambiare se e quando i relativi dati saranno resi disponibili nel formato necessario.

La mappa distingue tra orari teorici e autobus realmente localizzati

Un’altra caratteristica utile è la distinzione tra corse programmate e mezzi dei quali è disponibile una posizione. Il sistema conosce infatti gli orari teorici attraverso i dati GTFS e può sapere quali corse dovrebbero essere in servizio. Ma soltanto gli autobus dotati di una posizione realmente trasmessa possono essere rappresentati sulla mappa. Questa differenza aiuta anche a interpretare correttamente ciò che appare sullo schermo.

Se il proprio autobus non è visibile, non bisogna automaticamente concludere che sia stato soppresso: semplicemente la piattaforma potrebbe non ricevere in quel momento il segnale del veicolo. Per questo gli stessi sviluppatori invitano a considerare Passa il bus come uno strumento informativo e non come una garanzia assoluta sull’esecuzione delle corse. Per coincidenze importanti o viaggi che non possono essere persi è sempre opportuno verificare le informazioni direttamente con l’azienda di trasporto.

Gratis e senza registrazione

Uno degli aspetti che potrebbe favorirne la diffusione è l’assenza di barriere all’ingresso. Per consultare Passa il bus non è necessario registrarsi. Non servono quindi nome, indirizzo email, numero di telefono o credenziali. Si apre il sito, si cerca la propria linea o fermata e si consulta la mappa. Il progetto viene offerto gratuitamente e la pagina principale dichiara esplicitamente che il servizio è disponibile senza account. È un modello particolarmente adatto a un servizio pubblico informativo: anche un turista arrivato per la prima volta a Reggio Calabria può aprirlo direttamente dal proprio smartphone senza dover creare un profilo.

Nessuna pubblicità e attenzione alla privacy

Il progetto dedica inoltre un’intera sezione alla privacy degli utenti. Secondo l’informativa pubblicata sul sito, il server non mantiene un archivio delle consultazioni effettuate dagli utenti e non crea profili sulla base delle linee o delle fermate visualizzate. I log tecnici possono contenere l’indirizzo IP per esigenze di funzionamento e sicurezza del servizio e vengono cancellati entro un massimo di 14 giorni. Se viene attivata la localizzazione del dispositivo, la posizione viene utilizzata per centrare la mappa e rimane nel browser. Il servizio, secondo quanto dichiarato dal progetto, non è quindi costruito intorno alla profilazione commerciale dell’utente.

L’app per iPhone è già disponibile, Android arriverà successivamente

Oltre alla versione web, Passa il bus dispone già di un’applicazione per iPhone e iPad. L’app è presente sull’App Store nella categoria Navigazione e richiede almeno iOS 17 su iPhone e iPadOS 17 sui tablet Apple. La pagina dello store riporta inoltre che l’app non raccoglie dati dell’utente secondo le informazioni dichiarate dallo sviluppatore. Per chi utilizza invece uno smartphone Android bisognerà ancora attendere. Sul sito ufficiale compare infatti l’indicazione “In arrivo su Google Play”. Questo non impedisce comunque agli utenti Android di utilizzare immediatamente Passa il bus: la versione web funziona direttamente dal browser, senza necessità di installare alcuna applicazione.

Un progetto nato il 20 settembre e cresciuto in pochi giorni

La storia di Passa il bus è particolarmente significativa anche per la velocità con cui il progetto si sta evolvendo. La piattaforma è andata ufficialmente online il 20 settembre 2026. Soltanto quattro giorni dopo, il 24 settembre, l’ITTS Scalfaro di Catanzaro e l’azienda di trasporto urbano AMC hanno sottoscritto una convenzione per attività di formazione scuola-lavoro nata proprio dall’esperienza dell’applicazione. Il sito precisa comunque che la convenzione non rappresenta un’affiliazione o un’approvazione ufficiale del servizio. Nel giro di pochi giorni il progetto si è quindi trasformato da iniziativa individuale di uno studente a servizio conosciuto e utilizzabile su gran parte del territorio regionale.

Un ragazzo di 18 anni ha trasformato dati pubblici in un servizio concreto

La storia di Danilo Tallarico mette in evidenza anche un altro tema: il valore delle competenze digitali applicate ai problemi quotidiani. I dati necessari a costruire uno strumento del genere esistevano già. Il passaggio decisivo è stato renderli leggibili per il cittadino comune. Un file contenente coordinate GPS, identificativi delle corse, fermate e orari non è infatti particolarmente utile a un pendolare se rimane semplicemente pubblicato in un database. Diventa invece immediatamente comprensibile quando viene trasformato in una mappa nella quale un pallino mostra il bus che si avvicina realmente alla fermata. È questa probabilmente la parte più interessante del progetto: non inventare nuovi dati, ma utilizzare meglio quelli esistenti.

Per studenti e pendolari può cambiare l’attesa alla fermata

A beneficiare maggiormente di uno strumento simile possono essere studenti, lavoratori e pendolari. Sapere che il proprio autobus si trova a cinque fermate di distanza e sta accumulando dieci minuti di ritardo permette di organizzarsi in modo molto diverso rispetto all’attesa senza alcuna informazione. Può significare restare qualche minuto in più a casa, evitare di aspettare inutilmente sotto la pioggia, capire se sia necessario cercare un mezzo alternativo oppure valutare se raggiungere una fermata differente. Naturalmente tutto dipende dalla disponibilità effettiva della posizione GPS. Ma proprio questa informazione in tempo reale rappresenta uno dei principali strumenti attraverso i quali il trasporto pubblico può diventare più prevedibile agli occhi degli utenti.

Utile anche per chi arriva a Reggio Calabria da turista

Il progetto potrebbe risultare particolarmente interessante anche per chi arriva a Reggio Calabria senza conoscere la rete del trasporto pubblico locale. Un residente abituale conosce spesso a memoria le linee, le fermate e i percorsi più utilizzati. Un turista, uno studente fuori sede o una persona che arriva in città per una visita medica può invece trovarsi in difficoltà. Una mappa consultabile direttamente dal cellulare, nella quale è possibile cercare fermate e linee, riduce almeno in parte questa barriera. E se progressivamente aumenterà la quantità di linee ATAM disponibili in tempo reale, lo strumento potrà diventare ancora più utile per muoversi nella città dello Stretto senza automobile.

Perché il trasporto pubblico in tempo reale è importante

La digitalizzazione del trasporto pubblico non riguarda soltanto la comodità. La disponibilità di informazioni aggiornate incide direttamente sulla percezione di affidabilità del servizio. Un autobus in ritardo di dieci minuti è inevitabilmente un disagio. Ma per il passeggero è molto diverso sapere che arriverà fra dieci minuti piuttosto che trascorrere lo stesso tempo alla fermata senza avere alcuna idea se il mezzo arriverà davvero. L’informazione non elimina il ritardo, ma riduce l’incertezza. Ed è proprio l’incertezza uno dei fattori che può scoraggiare l’utilizzo quotidiano del trasporto pubblico.

Passa il bus non sostituisce ATAM e gli altri operatori

C’è infine una distinzione fondamentale. Passa il bus non è il servizio ufficiale di ATAM, né un progetto della Regione Calabria. Non sostituisce le informazioni fornite dalle aziende e non può garantire che i dati ricevuti siano sempre completi o corretti. Le condizioni di utilizzo precisano che le informazioni possono essere incomplete, non aggiornate o contenere errori e che un mezzo potrebbe non trasmettere la posizione anche per lunghi periodi.

Per informazioni ufficiali su orari, modifiche del servizio, scioperi, soppressioni o deviazioni è quindi necessario continuare a fare riferimento agli operatori. Passa il bus deve essere considerato uno strumento aggiuntivo, pensato soprattutto per rendere immediatamente visibili dati che altrimenti sarebbero molto più difficili da interpretare.

Una piccola rivoluzione digitale anche per Reggio Calabria

L’inserimento di ATAM Reggio Calabria rappresenta quindi un primo passo che potrebbe diventare molto significativo. Al momento la copertura è ancora parziale, ma il principio è semplice e potente: aprire il telefono, selezionare la linea e vedere dove si trova davvero il proprio autobus. A realizzare tutto questo è stato un ragazzo calabrese di appena 18 anni, partendo dagli open data regionali e senza costruire il progetto intorno a registrazioni obbligatorie o abbonamenti.

Per una regione nella quale la mobilità pubblica è spesso al centro delle lamentele di studenti e pendolari, Passa il bus dimostra soprattutto quanto valore possa esserci nei dati pubblici quando vengono trasformati in strumenti concretamente utili. E per chi aspetta l’autobus a Reggio Calabria, la differenza può essere racchiusa in un gesto semplicissimo: prima di chiedersi ancora una volta “ma questo bus passa?”, oggi è possibile aprire una mappa e, quando il mezzo trasmette la propria posizione, vedere esattamente dove si trova.