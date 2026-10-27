Reggio Calabria, svolta nella salute mentale: nasce un nuovo modello di cura per i pazienti

Nell’ambito del PNES (Piano Nazionale Equità nella Salute), un’attenzione prioritaria è rivolta alla linea di intervento dedicata al “Prendersi cura della salute mentale”, progettata per ridurre le disuguaglianze di accesso alle cure e potenziare il supporto psicologico e psichiatrico nei contesti di maggiore vulnerabilità, intercettando precocemente i segnali di disagio psichico. Attraverso una fitta rete di co-progettazione, l’ASP di Reggio Calabria e il Terzo Settore mettono a sistema le rispettive competenze: “da un lato la garanzia della tutela clinica e diagnostica, dall’altro la flessibilità, la prossimità e la capacità di social engagement tipica del volontariato e della cooperazione. Possiamo definirla la rivoluzione dei percorsi terapeutico-riabilititativi personalizzati che va oltre la logica dell’assistenzialismo standardizzato, verso un welfare di comunità basato su abiti sartoriali terapeutici”.

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria e gli Enti del Terzo Settore cambiano passo nella presa in carico della salute mentale

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria e gli Enti del Terzo Settore “cambiano passo nella presa in carico della salute mentale, grazie alle risorse assegnate che costituiscono un vero e proprio “capitale di fiducia” per ridisegnare il futuro dell’assistenza psichiatrica sul territorio Il cuore pulsante dell’iniziativa è la sinergia strutturale e operativa tra pubblico e privato sociale, chiamata a tradurre i fondi ministeriali in un cambio radicale della qualità di vita dei pazienti. La sfida centrale del progetto è il superamento della frammentazione assistenziale per costruire progetti terapeutico-riabilitativi fortemente personalizzati”.

Giorno 30 ottobre sarà Il DAY ONE: presso la sala Giuditta Levato – Palazzo Campanella – Consiglio Regionale alla presenza delle Autorità Regionali verrà sottoscritta la convenzione tra il Direttore dell’ASP RC, Dott.ssa Maddalena Berardi ed Enti del Terzo Settore per la “realizzazione della progettualità PNES L’ottica perseguita mira a ridurre l’impatto dei disturbi psichici sulla vita dei singoli e delle famiglie, garantire risposte flessibili, tempestive e mirate che guardino al recupero dell’autonomia e delle competenze sociali, accompagnando la persona fuori dal circuito della cronicizzazione e dentro la vita reale del quartiere e della comunità”.

Reggio Calabria si dota così degli strumenti economici e metodologici per trasformare la salute mentale in un cantiere aperto di cittadinanza attiva

All’interno del PNES la Regione quale Organismo Intermedio per la gestione, l’allocazione e il monitoraggio delle risorse definisce la cornice di governance e l’indirizzo operativo per le Aziende Sanitarie i Dipartimenti di Salute Mentale, “assicurando il raccordo istituzionale affinché i finanziamenti e le linee progettuali si trasformino in servizi di prossimità concreti, anche con l’integrazione degli enti territoriali e la coprogettazione con il Terzo settore. Reggio Calabria si dota così degli strumenti economici e metodologici per trasformare la salute mentale in un cantiere aperto di cittadinanza attiva, dimostrando che i percorsi di cura più efficaci sono quelli che rimettono la persona – con la sua storia, le sue potenzialità e la sua unicità – al centro del proprio progetto di vita”.