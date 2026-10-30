Reggio Calabria, studiosi ed esperti del diritto (da tutta Italia) a confronto all’Università Mediterranea per un convegno sull’interpretazione giuridica | FOTO e INTERVISTE

Si è tenuto questa mattina, venerdì 30 ottobre 2026, presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, il convegno dal titolo “Uno sguardo interdisciplinare – L’interpretazione giuridica oggi”, organizzato nell’ambito delle attività del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane (DiGiES). L’iniziativa, ospitata nell’Aula Magna “A. Quistelli” dell’Ateneo reggino, ha rappresentato un’importante occasione di confronto e approfondimento tra studiosi ed esperti del diritto, ponendo al centro della riflessione il tema dell’interpretazione giuridica e il suo ruolo nell’attuale contesto normativo e sociale.

Il convegno ha affrontato il tema attraverso un approccio interdisciplinare, mettendo in relazione le diverse prospettive della filosofia del diritto con gli ambiti civile, penale, costituzionale e amministrativo. Un’occasione di dialogo accademico dedicata a una delle questioni centrali della scienza giuridica, con l’obiettivo di approfondire le differenti modalità attraverso cui le norme vengono interpretate e applicate nei diversi settori dell’ordinamento. L’appuntamento ha confermato il ruolo dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria come sede di confronto e approfondimento scientifico su temi di rilevanza giuridica, attraverso un’iniziativa capace di mettere in comunicazione competenze e discipline differenti.

Le interviste video ai protagonisti del convegno

A margine dell’incontro sono state realizzate alcune interviste video dedicate ai temi affrontati durante il convegno, con approfondimenti e riflessioni sull’interpretazione giuridica e sulle sue diverse applicazioni. Ai microfoni di StrettoWeb gli interventi di Pasquale D’Ascola, primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione; Giuseppe Tropea, ordinario di Diritto amministrativo e organizzatore del convegno; Daniele Cananzi, Prorettore Delegato per le Politiche Culturali di Ateneo.