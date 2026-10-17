Reggio Calabria, stretta sull’immigrazione e blitz al Lido Comunale. La soddisfazione della Sen. Minasi: “un intervento fondamentale per la legalità”

Nei giorni scorsi, una vasta operazione di controllo ha interessato la città di Reggio Calabria, concentrandosi in particolare sull’area del Lido Comunale. Il blitz, finalizzato a contrastare l’immigrazione irregolare e il degrado, ha portato a risultati importanti sul fronte della sicurezza: 54 espulsioni, 18 respingimenti e il rimpatrio di numerosi clandestini con profili di pericolosità. Una notizia accolta in maniera estremamente positiva dalla senatrice Tilde Minasi. “Accolgo con immensa soddisfazione e profondo apprezzamento l’esito di questa eccellente operazione, che rappresenta un segnale forte di presenza dello Stato sul nostro territorio“, lo ha detto durante l’incontro la senatrice Tilde Minasi, commentando le notizie relative ai risultati dell’intervento.

“Tutelare i nostri cittadini e garantire loro la massima tranquillità è una priorità assoluta di cui dobbiamo farci carico ogni giorno», lo afferma a margine, ribadendo la ferma posizione sulle politiche di sicurezza. «Il ripristino della legalità in una zona così strategica, storica e centrale della città come il Lido Comunale è di importanza vitale. Non possiamo permettere che i luoghi simbolo di Reggio Calabria diventino zone d’ombra o rifugi per l’illegalità, ma devono tornare a essere biglietti da visita sicuri e accoglienti per cittadini e turisti”, aggiunge.

“Questi risultati ci rendono profondamente orgogliosi e confermano la bontà di una linea politica che la Lega porta avanti da sempre con coerenza e coraggio, senza mai abbassare la guardia. La nostra battaglia contro l’immigrazione clandestina e per il fermo ripristino della legalità non è uno slogan, ma un impegno concreto a difesa dei confini, della sicurezza urbana e della dignità dei territori, che oggi a Reggio Calabria trova una sua tangibile e rassicurante traduzione in fatti“, sottolinea la senatrice.

“Per questo voglio rivolgere i miei più sentiti e sinceri complimenti a tutte le forze dell’ordine per l’impegno, il coraggio e l’altissima professionalità dimostrati nella pianificazione e nell’esecuzione di questo delicato intervento interforze», procede la parlamentare. «Un ringraziamento e un apprezzamento particolare va agli uomini e alle donne della Polizia di Stato, che con la loro instancabile e capillare opera sul campo hanno permesso di allontanare soggetti pericolosi dalle nostre strade. È la dimostrazione che la dedizione delle nostre divise è il primo, vero scudo a difesa della nostra comunità“, conclude la senatrice.