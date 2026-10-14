Reggio Calabria, stereotipi e pregiudizi sul mondo rom: Daniela Lucatti presenta il libro “L’invenzione ‘zingari'”

Un viaggio tra letteratura, storia e pregiudizi per comprendere come si sia costruita nel tempo l’immagine delle popolazioni rom e sinti nell’immaginario collettivo europeo. Sabato 17 ottobre, alle ore 17:30, nella sala di Spazio Teatro, in via San Paolo 19/A a Reggio Calabria, sarà presentato il libro di Daniela Lucatti, “L’invenzione ‘zingari’. Il persistente sguardo strabico sul mondo Rom”, pubblicato dalla casa editrice Carmignani nella collana Saggistica. L’incontro, aperto alla cittadinanza, offrirà un’occasione di confronto sui meccanismi culturali e psicologici che hanno contribuito alla diffusione di stereotipi e rappresentazioni contraddittorie del mondo romanì, spesso raccontato attraverso immagini che oscillano tra discriminazione e idealizzazione. Attraverso l’analisi di opere letterarie del Novecento, il volume affronta il rapporto tra società europea e popolazioni rom, mettendo in evidenza quanto la percezione della diversità abbia influenzato il modo di descrivere e interpretare queste comunità.

Il libro di Daniela Lucatti: come nasce lo stereotipo dello “zingaro”

Il saggio di Daniela Lucatti propone un’indagine socio-culturale sulla costruzione della figura dello “zingaro” nella letteratura e nell’immaginario collettivo, utilizzando anche una chiave di lettura psicologica per interpretare l’origine e la persistenza di stereotipi e pregiudizi. L’autrice parte dalla constatazione che il mondo rom sia stato frequentemente osservato attraverso rappresentazioni semplificate, caratterizzate da atteggiamenti tanto negativi quanto positivi. Da una parte emergono la criminalizzazione, la diffidenza e l’odio razziale, dall’altra l’esaltazione della libertà, della bellezza e del viaggio, associate all’immagine romantica dei cosiddetti “figli del vento”. Due prospettive apparentemente opposte che, secondo l’analisi proposta nel volume, contribuiscono entrambe a costruire una visione stereotipata delle popolazioni romanì, trasformando comunità con una propria storia e identità in figure simboliche dell’immaginario europeo. Il libro invita quindi a interrogarsi sul rapporto tra paura e attrazione verso ciò che viene percepito come diverso, mostrando come tali sentimenti possano condizionare la rappresentazione culturale di intere popolazioni.

La storia delle popolazioni rom e sinti tra discriminazione e letteratura

Al centro della riflessione di Lucatti c’è quella che l’autrice definisce una vera e propria “ossessione mondiale” nei confronti della popolazione romanì, considerata la minoranza etnica più numerosa d’Europa e, allo stesso tempo, una delle meno conosciute. Presente in Italia fin dal Quattrocento, il mondo rom ha attraversato secoli di storia europea, diventando oggetto di narrazioni letterarie e rappresentazioni culturali spesso segnate da contraddizioni profonde. Attraverso un campione variegato di testi del Novecento, il saggio ricostruisce l’ambigua fortuna letteraria delle popolazioni rom, mettendola in relazione anche con una delle pagine più drammatiche della loro storia: lo sterminio nazifascista, che secondo le stime provocò la morte di circa mezzo milione di persone rom e sinti. Il volume, caratterizzato da un’impostazione divulgativa e militante, evidenzia così la centralità di queste comunità nell’immaginario europeo e richiama l’importanza di riconoscere e superare gli stereotipi che continuano ad affiorare nelle produzioni culturali e nelle rappresentazioni sociali.

La presentazione a Reggio Calabria: gli ospiti e il programma dell’incontro

La presentazione del libro si svolgerà sabato 17 ottobre alle ore 17:30 nella sala Spazio Teatro di via San Paolo 19/A, a Reggio Calabria, con la partecipazione dell’associazione Spazio Teatro. Il programma prevede l’introduzione di Fiore Manzo, presidente di Lav Romanò, alla quale seguiranno gli interventi dell’autrice Daniela Lucatti e del ricercatore Matteo Leta. Nel corso dell’incontro, Cristina Delfino, vicepresidente dell’associazione, converserà con la scrittrice sui temi affrontati nel volume, approfondendo il rapporto tra stereotipi, letteratura e percezione delle popolazioni rom. Sono inoltre previste letture a cura di Giulio Malatacca, di Lav Romanò e Spazio Teatro, che accompagneranno il confronto attraverso alcuni momenti dedicati ai testi. A moderare l’appuntamento sarà la giornalista Anna Foti, de Il Reggino e LaC News24. L’iniziativa intende favorire una riflessione condivisa sui pregiudizi e sulle rappresentazioni culturali della diversità, coinvolgendo studiosi, associazioni e cittadini.

L’incontro di Reggio Calabria rappresenterà dunque un’occasione per approfondire la conoscenza delle popolazioni rom e sinti attraverso la letteratura e l’analisi dei meccanismi che alimentano gli stereotipi. Il libro di Daniela Lucatti propone una lettura critica delle immagini che nel corso del tempo hanno influenzato la percezione del mondo romanì, invitando a distinguere la realtà storica e sociale delle comunità dalle rappresentazioni costruite dall’immaginario collettivo. La presentazione è aperta alla cittadinanza e si terrà nella sede di Spazio Teatro, con l’obiettivo di promuovere il confronto culturale e una maggiore consapevolezza sul tema della discriminazione e dei pregiudizi.