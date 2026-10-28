Reggio Calabria, stabilizzati 8 agenti della Polizia Locale. Minasi applaude la Giunta Cannizzaro: “la sicurezza torna al centro”

“Esprimo profondo orgoglio e sincero compiacimento per la delibera approvata dalla Giunta comunale di Reggio Calabria, guidata dal Sindaco Francesco Cannizzaro, che dà il via libera alla stabilizzazione degli otto agenti di Polizia Locale e al potenziamento della macchina amministrativa. È un atto concreto che qualifica l’azione di un’Amministrazione di centro-destra fondata su serietà, meritocrazia e tutela del lavoro, ma soprattutto su una visione chiara: rimettere al centro la sicurezza, l’ordine e il rispetto delle regole”. Così la Senatrice della Lega reggina Tilde Minasi, commenta la modifica al PIAO adottata dall’esecutivo reggino su proposta dell’Assessore al Personale Antonino Maiolino.

“Per la Lega e per il mio impegno politico e parlamentare, la vicinanza alle forze dell’ordine e alla Polizia Locale non è mai stata una formula di circostanza, ma una priorità identitaria e non negoziabile. Chi indossa una divisa rappresenta il primo baluardo dello Stato e della legalità a tutela delle nostre comunità: garantire stabilità occupazionale a questi otto giovani professionisti significa non solo riconoscere dignità e prospettive alle loro famiglie, ma anche dotare Reggio Calabria di agenti motivati, preparati e operativi nel contrasto a ogni forma di malaffare, degrado e criminalità”.

“Una città in cui regnano ordine, disciplina e senso civico è una città che attrae investimenti, garantisce vivibilità e protegge i cittadini perbene. Il potenziamento dell’organico della Polizia Locale, unitamente agli innesti nell’apparato amministrativo, testimonia come il centro-destra sappia passare rapidamente dalle parole ai fatti, trasformando la macchina comunale in uno strumento efficiente e al servizio della collettività. Rivolgo un plauso al Sindaco Cannizzaro e all’Assessore Maiolino per il traguardo raggiunto e il mio più caloroso augurio di buon lavoro agli agenti stabilizzati: sappiano che potranno sempre contare sul nostro sostegno incondizionato nel presidio quotidiano della legalità e della sicurezza della nostra Reggio”.