Reggio Calabria, spettacolo in notturna per la Regata del Mediterraneo: i risultati delle batterie e chi si giocherà la finale

È andata oltre ogni aspettativa. La Regata del Mediterraneo in notturna ha regalato a Reggio Calabria una serata di grande spettacolo, tra emozioni, agonismo e sana competizione. Le acque del Lungomare Falcomatà si sono illuminate per ospitare una gara combattuta fino all’ultimo colpo di remi, in uno scenario particolarmente suggestivo. Un appuntamento che ha richiamato numerosi spettatori pronti ad accompagnare con applausi e incitamenti le prestazioni dei nove equipaggi in gara.

Due batterie, sfide avvincenti e un entusiasmo che ha fatto da cornice a una delle serate più attese della manifestazione. Regata del Mediterraneo, Amalfi e CUS Palermo vincono le semifinali. A conquistare il primo posto nelle rispettive batterie sono stati Amalfi e CUS Palermo, protagonisti di due ottime prestazioni che hanno permesso loro di assicurarsi l’accesso alla finalissima. Questi i risultati completi delle semifinali:

Prima batteria:

Amalfi

Gruppi Sportivi Fiamme Gialle

Lega Navale Brindisi

Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso

Regione Calabria

Seconda batteria:

CUS Palermo

Palio di Taranto

Siggiewi Malta

Palio Marinaro Castiglione della Pescaia

A giocarsi la vittoria finale saranno dunque Amalfi, Gruppi Sportivi Fiamme Gialle, CUS Palermo e Palio di Taranto. La finalina vedrà invece confrontarsi Lega Navale Brindisi, Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso, Siggiewi Malta e Palio Marinaro Castiglione della Pescaia. Resta fuori dalle gare conclusive l’equipaggio della Regione Calabria, quinto classificato nella prima batteria.