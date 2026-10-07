Reggio Calabria, sospesa la consegna dei contenitori per la raccolta rifiuti: l’avviso | INFO UTILI

A Reggio Calabria è stata momentaneamente sospesa la consegna dei contenitori per la raccolta dei rifiuti. A comunicarlo è Ecologia Oggi, attraverso un avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Reggio Calabria nella giornata di mercoledì 7 ottobre 2026. La sospensione è in vigore da lunedì 5 ottobre. La comunicazione interessa i cittadini che devono ancora ritirare i contenitori destinati al servizio di raccolta e che, almeno per il momento, dovranno attendere la riattivazione delle consegne. Nell’avviso non viene indicata una data precisa per la ripresa del servizio.

Il Comune informa che le consegne dei contenitori sono state sospese temporaneamente a partire dal 5 ottobre 2026. Si tratta quindi di uno stop senza una scadenza già definita, almeno sulla base delle informazioni rese pubbliche finora. Per i cittadini che necessitano di chiarimenti resta comunque operativo l’Info Point presso l’Urp di via Sant’Anna II tronco, a Palazzo Cedir, dove è possibile rivolgersi per ottenere informazioni sul servizio.

Numero verde e orari dell’Info Point

Ecologia Oggi ha inoltre confermato la disponibilità del numero verde 800 625 257, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00 e il sabato dalle 8:00 alle 12:00. Il contatto rappresenta il principale riferimento per chi vuole avere aggiornamenti sulla sospensione delle consegne, conoscere le modalità operative del servizio o chiedere assistenza sulla gestione dei rifiuti. Nonostante la sospensione della consegna dei contenitori, restano disponibili anche gli altri canali di comunicazione già previsti dal gestore. Per le segnalazioni è attivo il numero 331 672 0285, mentre per il ritiro dei rifiuti ingombranti il riferimento è il 331 673 7761. Si tratta di servizi distinti rispetto alla consegna dei contenitori e che, sulla base dell’avviso pubblicato, continuano quindi a essere operativi.

Cosa cambia per i cittadini di Reggio Calabria

La novità riguarda esclusivamente, stando alla comunicazione ufficiale, la distribuzione dei contenitori. Non viene annunciata alcuna modifica al calendario ordinario della raccolta né agli altri servizi collegati alla gestione dei rifiuti. Per questo, chi era in attesa di ricevere o ritirare i contenitori dovrà fare riferimento ai canali ufficiali di Ecologia Oggi e del Comune di Reggio Calabria per conoscere la data della ripresa. L’avviso, pubblicato il 7 ottobre, specifica soltanto che la sospensione è “momentanea”, senza fornire ulteriori motivazioni né una tempistica per il ripristino delle consegne.