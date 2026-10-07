Reggio Calabria sogna Papa Leone XIV: Morrone lo inviterà per i 100 anni del Duomo

Reggio Calabria guarda già al 2028, anno in cui la città celebrerà uno degli anniversari più importanti della propria storia religiosa: i cento anni dalla consacrazione del Duomo. In vista di quella ricorrenza, l’arcivescovo metropolita Fortunato Morrone ha manifestato l’intenzione di rivolgere un invito a Papa Leone XIV, con l’auspicio che il Pontefice possa essere presente in città durante le celebrazioni dedicate al centenario. Al momento non esiste ancora l’annuncio di una visita papale già definita, ma la volontà espressa dall’arcivescovo apre una prospettiva di enorme rilievo per Reggio Calabria e per tutta la comunità ecclesiale calabrese.

Il Duomo di Reggio Calabria verso i cento anni

La ricorrenza cadrà nel 2028, a un secolo dalla consacrazione della Cattedrale ricostruita dopo il devastante terremoto del 1908. Il Duomo rappresenta uno dei simboli più importanti della rinascita della città. La sua storia moderna è infatti legata direttamente alla ricostruzione successiva al sisma che sconvolse Reggio Calabria e Messina, modificando profondamente il volto urbano dello Stretto.

La nuova Cattedrale divenne negli anni uno dei principali punti di riferimento religiosi e identitari della città, non soltanto per i fedeli ma per l’intera comunità reggina. Il centenario sarà quindi molto più di una semplice ricorrenza religiosa. Sarà l’occasione per ricordare un passaggio fondamentale della storia cittadina e per valorizzare un edificio che continua a rappresentare uno dei luoghi più riconoscibili del centro storico.

L’idea di invitare Papa Leone XIV

L’intenzione dell’arcivescovo Morrone è quella di provare a coinvolgere direttamente Papa Leone XIV nelle celebrazioni. Un’eventuale visita del Pontefice avrebbe inevitabilmente un valore straordinario. Porterebbe a Reggio Calabria migliaia di fedeli, attirerebbe l’attenzione dei media nazionali e internazionali e trasformerebbe il centenario del Duomo in uno degli appuntamenti più rilevanti dell’anno per l’intera regione. Naturalmente, prima che una visita possa diventare realtà, sarà necessario seguire il percorso previsto dalla Santa Sede, che dovrà valutare l’invito e inserirlo eventualmente nell’agenda pontificia. Per il momento, dunque, si tratta di una volontà e di un progetto, non di un viaggio già ufficializzato.

Reggio Calabria e il legame con la storia della Chiesa

L’eventuale presenza del Papa assumerebbe anche un valore particolare per la storia religiosa di Reggio Calabria. La città conserva infatti un forte legame con le origini del cristianesimo nel Mediterraneo. La tradizione ecclesiale reggina è strettamente connessa al passaggio di San Paolo, ricordato negli Atti degli Apostoli durante il viaggio verso Roma. Questo elemento rende Reggio Calabria una delle città italiane con una memoria cristiana particolarmente antica. Proprio per questo, una visita di Papa Leone XIV in occasione del centenario potrebbe assumere un significato che andrebbe oltre la celebrazione del solo edificio della Cattedrale.

Il Duomo come simbolo della rinascita dopo il terremoto

La storia del Duomo è inseparabile da quella della città. Il terremoto del 28 dicembre 1908 distrusse gran parte di Reggio Calabria e provocò conseguenze drammatiche anche sul patrimonio religioso. La ricostruzione della Cattedrale rappresentò uno dei grandi progetti della nuova città sorta dalle macerie. Per questo motivo, il Duomo è ancora oggi considerato uno dei simboli più forti della capacità di Reggio Calabria di rialzarsi dopo una tragedia devastante. Il centenario del 2028 permetterà dunque di riscoprire anche questa dimensione: il rapporto tra fede, memoria, ricostruzione e identità collettiva.

Le celebrazioni del 2028 potrebbero coinvolgere tutta la città

Il programma definitivo delle iniziative dovrà essere definito nei prossimi mesi e anni, ma è facilmente prevedibile che il centenario possa coinvolgere non soltanto la Chiesa reggina. Un appuntamento di questa portata potrebbe interessare il Comune di Reggio Calabria, le istituzioni regionali, il mondo culturale, le associazioni e le realtà sociali del territorio. La Cattedrale si trova inoltre nel cuore della città e rappresenta una delle tappe più importanti per chi visita il centro storico. Il centenario potrebbe quindi diventare anche un’occasione per valorizzare il patrimonio artistico e monumentale di Reggio Calabria, creando un collegamento tra turismo religioso, cultura e promozione del territorio.

Cosa significherebbe una visita del Papa per Reggio Calabria

L’eventuale arrivo di Papa Leone XIV avrebbe ricadute che andrebbero ben oltre l’aspetto strettamente religioso. Una visita pontificia comporterebbe una macchina organizzativa complessa, con il coinvolgimento delle autorità civili, delle forze dell’ordine, delle strutture sanitarie, del volontariato e di numerosi altri soggetti. Sarebbe inoltre necessario predisporre spazi in grado di accogliere un numero molto elevato di persone. Il centro storico, il Lungomare e le aree limitrofe alla Cattedrale potrebbero diventare il cuore delle celebrazioni, soprattutto nel caso in cui fosse prevista una grande funzione pubblica. Per la città sarebbe anche un’importante vetrina nazionale.

Il centenario del Duomo come occasione per valorizzare Reggio Calabria

L’avvicinamento al 2028 potrebbe offrire inoltre l’opportunità per intervenire sulla valorizzazione del patrimonio religioso cittadino. Il Duomo custodisce opere, testimonianze e simboli legati alla storia della Chiesa reggina e potrebbe diventare il fulcro di un percorso culturale più ampio. Il centenario potrebbe favorire mostre, iniziative storiche, pubblicazioni, eventi e momenti di approfondimento dedicati alla ricostruzione successiva al terremoto e alla trasformazione urbanistica della città nel Novecento. Un percorso che potrebbe interessare non soltanto i fedeli ma anche studiosi, turisti e visitatori.

Reggio Calabria guarda al 2028

La strada verso il centenario è ancora lunga, ma il percorso è già iniziato. L’intenzione dell’arcivescovo Fortunato Morrone di invitare Papa Leone XIV aggiunge un elemento di grande suggestione a un anniversario che sarebbe comunque destinato a occupare un posto centrale nella vita cittadina. Il 2028 sarà infatti l’anno in cui Reggio Calabria potrà celebrare uno dei suoi simboli più importanti, ricordando il legame tra la Cattedrale, la ricostruzione post-terremoto e la storia della comunità. Se poi l’invito al Pontefice dovesse trasformarsi in una visita ufficiale, il centenario del Duomo potrebbe diventare uno degli eventi più importanti vissuti dalla città negli ultimi decenni.