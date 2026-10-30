Reggio Calabria, siti archeologici aperti gratis per due giorni: cosa visitare il 31 ottobre e l’1 novembre

Reggio Calabria apre gratuitamente le porte dei suoi tesori archeologici per un fine settimana dedicato alla scoperta della storia e del patrimonio culturale cittadino. Sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre, dalle ore 9 alle 13, residenti e turisti potranno visitare alcuni dei più importanti siti archeologici di Reggio Calabria, grazie a due giornate di aperture straordinarie con visite guidate gratuite.

L’iniziativa è promossa dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia, in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria, con l’obiettivo di valorizzare le testimonianze archeologiche presenti nel cuore della città e offrire ai visitatori l’opportunità di conoscere da vicino luoghi che raccontano secoli di storia.

Reggio Calabria, quali siti archeologici saranno aperti gratuitamente

Nel corso delle due giornate sarà possibile accedere alle Mura Greche, alle Terme Romane, all’Odeion e all’Ipogeo di piazza Italia, quattro luoghi che custodiscono importanti testimonianze del passato della città. Un’apertura aggiuntiva è prevista per sabato 31 ottobre, quando sarà visitabile anche l’area archeologica di piazza Garibaldi, ampliando così il percorso di scoperta del patrimonio storico e culturale reggino.

Visite guidate gratuite con il personale della Soprintendenza

Le visite saranno curate direttamente dal personale della Soprintendenza, che accompagnerà i partecipanti attraverso i diversi siti archeologici, illustrandone le caratteristiche e il valore storico. Un’occasione per approfondire la conoscenza delle testimonianze dell’antichità e riscoprire il legame tra la Reggio Calabria di oggi e le sue origini millenarie.

Le aperture straordinarie sono in programma sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre, dalle ore 9 alle 13, con accesso gratuito. Un’opportunità rivolta sia ai cittadini sia ai visitatori per trascorrere alcune ore alla scoperta dei tesori archeologici custoditi nel centro urbano di Reggio Calabria.